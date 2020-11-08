Для діагностики COVID-19 УЗД легенів краще, ніж рентген грудної клітки, - Голубовська
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Дослідники порівняли діагностичні можливості УЗД легенів у 143 пацієнтів із COVID-19, виконаного за допомогою портативного пристрою, з рентгеном грудної клітини.
Про це на сторінці в мережі Фейсбук повідомила лікар-інфекціоніст, членкиня медради при МОЗ Ольга Голубовська, інформує Цензор.НЕТ.
"Остаточний діагноз був підтверджений за допомогою комп'ютерної томографії. Показано, що УЗД легенів має чутливість 97,6%, рентгенографія - 69,9%. Специфічність склала 33,3% для УЗД і 44,4% для рентгена", - зазначила лікар.
За словами Голубовської, на рентгенах часто вогнища ковідного запалення "невидимі", часто рентгенологи їх не описують або описують як "зміна судинного малюнка".
"Тому я взагалі не вважаю за доцільне проводити рентгенологічне дослідження при легкому і навіть іноді середньотяжкому перебігу захворювання - діагноз не підтвердите, час витратите, та й лікарі не повинні спиратися на ці дані. (Свіжий приклад на фото, в описі пневмонія не описувалася, а на КТ - близько 25% ураження, різниця в дослідженні склала кілька годин). Добре видно на рентгені вже великі ділянки ураження, тоді ж і контроль ефективності лікування дуже показовий цим методом.
До речі, робити КТ при легкому перебігу захворювання я теж не бачу особливої необхідності - навіть якщо і є пневмонія - тактика ведення хворих не змінюється. Але легкий перебіг - це не тільки показники температури, звичайно, а вся сукупність клініко-лабораторних даних", - додала лікарка-інфекціоніст.
Будь ласка, зачекайте...
Скажем так- степень достоверности рентгена-60/40 особенно при небольшом поражении и УЗИ на этом этапе более информативно. Хотя, не факт. Это всего лишь частное мнение врача.КТ при нарастании симптомов все равно придется делать.
ПОСКОЛЬКУ БОЛЬНЫЕ КОВИД ПОЛНОСТЬЮ ИЗОЛИРОВАНЫ
Приходит врач с аппаратом в палату в скафандре, подкладывается плёнка под спину и делается снимок . КАК ВРАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ ДЕЛАТЬ УЗИ ?
Как Вы представляете себе ПЕРЕСМОТРЕТЬ всех больных в больнице врачу УЗИ ?
И Голубовская этого не понимает - бо врач УЗИ должен пройти из палаты в палату С УЗИ и сесть рядом с Каждым больным . А рентгенолог может стоять на расстоянии 2 метра
Слушают лёгкие. Меряют сатурацию. Если очевидно снижена сатурация - сразу отправляют на КТ. Если нет снижения сатурации, но что то подозрительно в лёгких - отправляют на рентген. Если там признаки пневмонии - на КТ.
За год уже 6 раз попал на рентген и 3 раза на КТ. Делать УЗИ никто не пытался (а оно у нас в городе вообще есть?!)
4 раза с начала года отправили на больничный. Первые два раза тестов не делали, ссылаясь на дефицит. 2 раза сделали (отрицательные).
В этом то году я серьёзно не болел (пока). а вот в весной 19, сам заболел пневмонией, и попал в больницу. Мать навестила, заболела пневмонией и попала в больницу на месяц. Отец контактировал с матерью, заболел, в больницу не пошёл, выздоровел, но получил изменения в лёгких. А у его брата в тот же месяц умерла от пневмонии мать жены. А этот вирус точно появился только в декабре???
Теперь у вас даже чихнуть нельзя- сразу отправляют на рентген и КТ?
КТшник будет видеть участок "затемнения по типу "матового стекла"", а рентгенолог - участок "усиленного и обогащенного легочного рисунка". Есть, конечно, люди, которые видят "матовое стекло" на рентгенограммах - людям с такой фантазией можно только посоветовать книжки писать.
большие проблемы со здоровьем, но корочку и пенсию чернобыльца не дадут
Хорошая новость: По Евроньюс недавно был сюжет, где рассказали, что ткани в легких полностью восстанавливаются после Ковидной пневмонии. Даже у тяжелых и пожилых пациентов, специалисты с удивлением обнаружили полное восстановление легочной ткани через три месяца, без всяких рубцов и следов.!
Лише КТ.