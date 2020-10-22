После перенесенного COVID-19 человек может находиться на больничном до месяца, - Минздрав

После перенесенной коронавирусной болезни COVID-19 человек может находиться на больничном до месяца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга 22 октября сообщила врач-инфекционист, член медсовета при Минздраве Ольга Голубовская.

"Согласно с нашими нормативными документами, вы можете до месяца находиться на больничном после того, как перенесли COVID-19", - сказала она.

Голубовская отметила, что это связано с третьей стадией развития COVID-19, на которой развивается "постковидный синдром".

"Его сейчас очень интенсивно изучают, поскольку это - отдельная проблема. Пациентам нужно находиться под наблюдением", - отметила врач.

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Также она добавила, что симптомы вируса могут сохраняться еще несколько недель подряд.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на утро четверга, 22 октября, зафиксированы 7 053 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии.