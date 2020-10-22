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Новости Коронавирус и карантин
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После перенесенного COVID-19 человек может находиться на больничном до месяца, - Минздрав

После перенесенного COVID-19 человек может находиться на больничном до месяца, - Минздрав

После перенесенной коронавирусной болезни COVID-19 человек может находиться на больничном до месяца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга 22 октября сообщила врач-инфекционист, член медсовета при Минздраве Ольга Голубовская.

"Согласно с нашими нормативными документами, вы можете до месяца находиться на больничном после того, как перенесли COVID-19", - сказала она.

Голубовская отметила, что это связано с третьей стадией развития COVID-19, на которой развивается "постковидный синдром".

"Его сейчас очень интенсивно изучают, поскольку это - отдельная проблема. Пациентам нужно находиться под наблюдением", - отметила врач.

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Также она добавила, что симптомы вируса могут сохраняться еще несколько недель подряд.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на утро четверга, 22 октября, зафиксированы 7 053 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии.

карантин (16729) Минздрав (4898) больничный (55) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Голубовская (72)


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Интересно, что по этому поводу думает работодатель
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22.10.2020 11:53 Ответить
Роботодавцю це по цимбалах. Він оплачує, якщо не помиляюся, лише перших п'ять діб лікарняного. А решту оплачує соцстрах. І для нього це триндець.
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22.10.2020 11:54 Ответить
А если весь коллектив перекачает, то это проще закрыть шарагу. И всех посокращать до лучших времен...
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22.10.2020 12:24 Ответить
Якщо всі захворіють, то шарага сама собою закриється. А ось скорочувати зовсім не простіше. По- перше не скоротиш робітника поки той на лікарняному, по- друге скорочення штату значним чином лупить по фінансах підприємства через всілякі виплати скороченому робітнику.
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22.10.2020 12:34 Ответить
Кто будет давать столько днейбольничный. С чем? Месяц простуда, вирус негативен и ещё месяц будут держать? Кто будет оплачивать столько
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22.10.2020 11:55 Ответить
а кто олачивать будет этот "праздник жизни"?
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22.10.2020 11:59 Ответить
Соцстрах загнется.
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22.10.2020 12:00 Ответить
 
 