Після перенесеного COVID-19 людина може перебувати на лікарняному до місяця, - МОЗ
Після перенесеної коронавірусної хвороби COVID-19 людина може перебувати на лікарняному до місяця.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу 22 жовтня повідомила лікарка-інфекціоністка, член медради при МОЗ Ольга Голубовська.
"Згідно з нашими нормативними документами, ви можете до місяця перебувати на лікарняному після того, як перенесли COVID-19", - сказала вона.
Голубовська зазначила, що це пов'язано з третьою стадією розвитку COVID-19, на якій розвивається "постковідний синдром".
"Його зараз дуже інтенсивно вивчають, оскільки це - окрема проблема. Пацієнтам потрібно перебувати під наглядом", - зазначила лікарка.
Також вона додала, що симптоми вірусу можуть зберігатися ще кілька тижнів поспіль.
Як повідомлялося раніше, в Україні станом на ранок четверга, 22 жовтня, зафіксовані 7 053 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Це найвищий показник добової захворюваності в Україні з початку пандемії.
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