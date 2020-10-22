Після перенесеного COVID-19 людина може перебувати на лікарняному до місяця, - МОЗ

Після перенесеної коронавірусної хвороби COVID-19 людина може перебувати на лікарняному до місяця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу 22 жовтня повідомила лікарка-інфекціоністка, член медради при МОЗ Ольга Голубовська.

"Згідно з нашими нормативними документами, ви можете до місяця перебувати на лікарняному після того, як перенесли COVID-19", - сказала вона.

Голубовська зазначила, що це пов'язано з третьою стадією розвитку COVID-19, на якій розвивається "постковідний синдром".

"Його зараз дуже інтенсивно вивчають, оскільки це - окрема проблема. Пацієнтам потрібно перебувати під наглядом", - зазначила лікарка.

Також вона додала, що симптоми вірусу можуть зберігатися ще кілька тижнів поспіль.

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Як повідомлялося раніше, в Україні станом на ранок четверга, 22 жовтня, зафіксовані 7 053 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Це найвищий показник добової захворюваності в Україні з початку пандемії.