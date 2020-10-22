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Новини Коронавірус і карантин
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Після перенесеного COVID-19 людина може перебувати на лікарняному до місяця, - МОЗ

Після перенесеного COVID-19 людина може перебувати на лікарняному до місяця, - МОЗ

Після перенесеної коронавірусної хвороби COVID-19 людина може перебувати на лікарняному до місяця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу 22 жовтня повідомила лікарка-інфекціоністка, член медради при МОЗ Ольга Голубовська.

"Згідно з нашими нормативними документами, ви можете до місяця перебувати на лікарняному після того, як перенесли COVID-19", - сказала вона.

Голубовська зазначила, що це пов'язано з третьою стадією розвитку COVID-19, на якій розвивається "постковідний синдром".

"Його зараз дуже інтенсивно вивчають, оскільки це - окрема проблема. Пацієнтам потрібно перебувати під наглядом", - зазначила лікарка.

Також вона додала, що симптоми вірусу можуть зберігатися ще кілька тижнів поспіль.

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Як повідомлялося раніше, в Україні станом на ранок четверга, 22 жовтня, зафіксовані 7 053 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Це найвищий показник добової захворюваності в Україні з початку пандемії.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5389) лікарняний (124) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Голубовська (71)


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Интересно, что по этому поводу думает работодатель
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22.10.2020 11:53 Відповісти
Роботодавцю це по цимбалах. Він оплачує, якщо не помиляюся, лише перших п'ять діб лікарняного. А решту оплачує соцстрах. І для нього це триндець.
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22.10.2020 11:54 Відповісти
А если весь коллектив перекачает, то это проще закрыть шарагу. И всех посокращать до лучших времен...
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22.10.2020 12:24 Відповісти
Якщо всі захворіють, то шарага сама собою закриється. А ось скорочувати зовсім не простіше. По- перше не скоротиш робітника поки той на лікарняному, по- друге скорочення штату значним чином лупить по фінансах підприємства через всілякі виплати скороченому робітнику.
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22.10.2020 12:34 Відповісти
Кто будет давать столько днейбольничный. С чем? Месяц простуда, вирус негативен и ещё месяц будут держать? Кто будет оплачивать столько
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22.10.2020 11:55 Відповісти
а кто олачивать будет этот "праздник жизни"?
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22.10.2020 11:59 Відповісти
Соцстрах загнется.
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22.10.2020 12:00 Відповісти
 
 