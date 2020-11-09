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Воскресные протесты в Беларуси: силовики задержали более 1000 человек (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Воскресные протесты в Беларуси: силовики задержали более 1000 человек (обновлено)

Правозащитный центр "Вясна" собрал имена более 1000 задержанных на акциях протеста в Беларуси 8 ноября.

Данные размещены на сайте правозащитников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by.

К 01.00 9 ноября правозащитникам было известно о более 1000 задержанных в воскресенье.

Задерживали людей в основном в Минске, а также в некоторых других городах, в том числе Витебске, Гродно, Гомеле, Березе, Пинске, Жлобине, Бобруйске, Ляховичах, Полоцке, Могилеве.

Среди задержанных в воскресенье оказались в том числе и врачи. Среди них — Ирина Маркелова (ее муж Дмитрий, тоже медик, отбывает административный арест за участие в акции солидарности с отчисленными студентами БГМУ), врач Артем Шагиев, а также несколько волонтеров Красного Креста, сообщает телеграм-канал "Белые халаты".

Кроме того, в воскресенье были задержаны 8 журналистов, сообщает БАЖ. Троих из них не отпустили, это Артем Лява, Ян Авсеюшкин, Евгений Шапчиц.

Как пишет "Укринформ", в Минске задержали историка и языковеда, кандидата филологических наук Олеся Жлутку. С 1996 года он является старейшим научным сотрудником Института истории Национальной академии наук.

В течение дня с целью "безопасности пассажиров" метрополитен Минска закрыл все станции 3-й линии. Также в воскресенье операторы мобильной связи уже привычно "ограничивали" доступ к мобильному интернету.

В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.

Александр Лукашенко, легитимность которого как президента Беларуси не признают страны ЕС и Украина, 23 сентября "вступил" на должность на новый срок. Инаугурация впервые не была анонсирована заранее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о санкциях Евросоюза: Не парюсь по этому поводу, я четверть века под санкциями

Сразу после выборов в стране начались протесты граждан, не согласных с официальными их результатами.

Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают протестующих.

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.
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Топ комментарии
+8
Протести вихідного дня. Ну а сьогодні зранку - всі білоруси до праці.
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09.11.2020 07:48
+6
Это просто нереально,пока кто-нибудь из силовых структур или военные не станут на сторону людей,предав усатую мразь.Олигархов оплачивать протест тоже нет как класса,кроме его карманных. Для борьбы нужен организатор и оружие.Этих условий пока нет,а если появятся.....то лапти СРАЗУ "окажут помощь" луке, по сценарию асада.А фантазировать и щеки дуть это детство никиты.Их цель изначально была очевидна...развязать вооруженное противостояние,загнать луку в угол с помощью народа и заставить луку войти в состав левиафании с помощью этих прокацапских тихановских.
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09.11.2020 08:06
+5
это надо постараться еще ходить такой толпой десятками тысяч и дать себя упаковать и почти не искалечены ни омон ни титушки ихние интерено а изоляторы куда привозят резиновые что ли? чрез день кого то пакуют больше или меньше ну понятно куш срывают по традиции в воскресенье
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09.11.2020 07:41
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Луке сложно будет так править 6 лет, когда под боком одни враги и все люди -враги
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09.11.2020 10:08 Ответить
диктатора чили пиночета за диктатуру так ине судили
он страну вывел в двадцатку стран мира
погибло при перевороте не более сотни
большинство это было сведение личных счетов
на местах
что лучше порядок и благополучие
или ,,свобода,, и нищета
и полный бардак который имеев
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09.11.2020 10:44 Ответить
Потроху у білорусів то перетворюється в звичку...Вийти у вихідні,полоскотати нерви...
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09.11.2020 11:14 Ответить
Жыве беларусь жыве вечна!

Я поражаюсь и удивляюсь мужеству и стойкости такого терпеливого народа как белорусы! Мое Мое сильное уважение и душевная поддержка!. Я молюсь и верю в победу народа, в победу справедливости! Слава! Forever!

Развітанне з Радзімай
Развіеанне з Радзімай!
Сонца праменьне стужкай вузкай
Ператкала помны вечар.
Край бацькоўскi, край мой беларускi,
Я табе кажу на разьвiтаньне:
«Да спатканьня, да сустрэчы».
Я табе кажу на разьвiтаньне:
«Да спатканьня, да сустрэчы».
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09.11.2020 17:37 Ответить
"Реформаторы" Бабарики к радикальным переменам очень давно готовы и даже жаждут. А именно дерибан Беларуси.
Они очень завидуют нашим олигархам - Коломойским, Ахметовым и подобным. Бывшие комсомольские и компартийные функционеры Беларуси хотели это сделать еще в 1994 году, но народ Беларуси остановил их, выбрав Лукашенко, который не дал им это сделать. Поэтому они и затеяли этот процесс подключив международжных политтехнологов. Политтехнологи это те, кто нанимается к политикам и олигархам для одурачивания народа.
Они воспользовались тем, что беларусы фанаты квартала 95 и хотят себе такого молодого президента вместо старого. Многие Беларусы, как и многие украинцы, не понимают, что за молодым клоуном стоит старый Карабас-Барабас.
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10.11.2020 21:52 Ответить
Беларусов можно понять, что у них один и тот же президент уже 26 лет. И от этого они сдурели. Но это свой. Но почему они не дурели когда у нас всех был чужой Иосиф Сталин еще больше лет.
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10.11.2020 21:56 Ответить
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