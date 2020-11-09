Воскресные протесты в Беларуси: силовики задержали более 1000 человек (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом
Правозащитный центр "Вясна" собрал имена более 1000 задержанных на акциях протеста в Беларуси 8 ноября.
Данные размещены на сайте правозащитников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by.
К 01.00 9 ноября правозащитникам было известно о более 1000 задержанных в воскресенье.
Задерживали людей в основном в Минске, а также в некоторых других городах, в том числе Витебске, Гродно, Гомеле, Березе, Пинске, Жлобине, Бобруйске, Ляховичах, Полоцке, Могилеве.
Среди задержанных в воскресенье оказались в том числе и врачи. Среди них — Ирина Маркелова (ее муж Дмитрий, тоже медик, отбывает административный арест за участие в акции солидарности с отчисленными студентами БГМУ), врач Артем Шагиев, а также несколько волонтеров Красного Креста, сообщает телеграм-канал "Белые халаты".
Кроме того, в воскресенье были задержаны 8 журналистов, сообщает БАЖ. Троих из них не отпустили, это Артем Лява, Ян Авсеюшкин, Евгений Шапчиц.
Как пишет "Укринформ", в Минске задержали историка и языковеда, кандидата филологических наук Олеся Жлутку. С 1996 года он является старейшим научным сотрудником Института истории Национальной академии наук.
В течение дня с целью "безопасности пассажиров" метрополитен Минска закрыл все станции 3-й линии. Также в воскресенье операторы мобильной связи уже привычно "ограничивали" доступ к мобильному интернету.
В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.
Александр Лукашенко, легитимность которого как президента Беларуси не признают страны ЕС и Украина, 23 сентября "вступил" на должность на новый срок. Инаугурация впервые не была анонсирована заранее.
Сразу после выборов в стране начались протесты граждан, не согласных с официальными их результатами.
Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают протестующих.
Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.
Пожалуйста, подождите...
он страну вывел в двадцатку стран мира
погибло при перевороте не более сотни
большинство это было сведение личных счетов
на местах
что лучше порядок и благополучие
или ,,свобода,, и нищета
и полный бардак который имеев
Я поражаюсь и удивляюсь мужеству и стойкости такого терпеливого народа как белорусы! Мое Мое сильное уважение и душевная поддержка!. Я молюсь и верю в победу народа, в победу справедливости! Слава! Forever!
Развітанне з Радзімай
Развіеанне з Радзімай!
Сонца праменьне стужкай вузкай
Ператкала помны вечар.
Край бацькоўскi, край мой беларускi,
Я табе кажу на разьвiтаньне:
«Да спатканьня, да сустрэчы».
Я табе кажу на разьвiтаньне:
«Да спатканьня, да сустрэчы».
Они очень завидуют нашим олигархам - Коломойским, Ахметовым и подобным. Бывшие комсомольские и компартийные функционеры Беларуси хотели это сделать еще в 1994 году, но народ Беларуси остановил их, выбрав Лукашенко, который не дал им это сделать. Поэтому они и затеяли этот процесс подключив международжных политтехнологов. Политтехнологи это те, кто нанимается к политикам и олигархам для одурачивания народа.
Они воспользовались тем, что беларусы фанаты квартала 95 и хотят себе такого молодого президента вместо старого. Многие Беларусы, как и многие украинцы, не понимают, что за молодым клоуном стоит старый Карабас-Барабас.