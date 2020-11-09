Недільні протести в Білорусі: силовики затримали понад 1000 осіб (оновлено)
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Правозахисний центр "Вясна" зібрав імена понад 1000 затриманих на акціях протесту в Білорусі 8 листопада.
Дані розміщено на сайті правозахисників, передає Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by.
До 01:00 9 листопада правозахисникам було відомо про понад 1000 затриманих у неділю.
Затримували людей переважно в Мінську, а також у деяких інших містах, зокрема Вітебську, Гродні, Гомелі, Березі, Пінську, Жлобині, Бобруйську, Ляховичах, Полоцьку, Могильові.
Серед затриманих у неділю опинилися і лікарі. Серед них - Ірина Маркелова (її чоловік Дмитро, теж медик, відбуває адміністративний арешт за участь в акції солідарності з відрахованими студентами БДМУ), лікар Артем Шагієв, а також кілька волонтерів Червоного Хреста, повідомляє телеграм-канал "Білі халати".
Крім того, в неділю було затримано 8 журналістів, повідомляє БАЖ. Трьох із них не відпустили, це Артем Лява, Ян Авсеюшкін, Євген Шапчиць.
Як пише "Укрінформ", у Мінську затримали історика і мовознавця, кандидата філологічних наук Олеся Жлутку. З 1996 року він є найстаршим науковим співробітником Інституту історії Національної академії наук.
Протягом дня з метою "безпеки пасажирів" метрополітен Мінска закрив всі станції 3-ї лінії. Також у неділю оператори мобільного зв’язку вже звично "обмежували" доступ до мобільного інтернету.
У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційна кандидатка Світлана Тіхановська - 10,1%. Після цього Тіхановська була змушена виїхати до Вільнюса.
Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.
Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їхнвми результатами.
Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.
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он страну вывел в двадцатку стран мира
погибло при перевороте не более сотни
большинство это было сведение личных счетов
на местах
что лучше порядок и благополучие
или ,,свобода,, и нищета
и полный бардак который имеев
Я поражаюсь и удивляюсь мужеству и стойкости такого терпеливого народа как белорусы! Мое Мое сильное уважение и душевная поддержка!. Я молюсь и верю в победу народа, в победу справедливости! Слава! Forever!
Развітанне з Радзімай
Развіеанне з Радзімай!
Сонца праменьне стужкай вузкай
Ператкала помны вечар.
Край бацькоўскi, край мой беларускi,
Я табе кажу на разьвiтаньне:
«Да спатканьня, да сустрэчы».
Я табе кажу на разьвiтаньне:
«Да спатканьня, да сустрэчы».
Они очень завидуют нашим олигархам - Коломойским, Ахметовым и подобным. Бывшие комсомольские и компартийные функционеры Беларуси хотели это сделать еще в 1994 году, но народ Беларуси остановил их, выбрав Лукашенко, который не дал им это сделать. Поэтому они и затеяли этот процесс подключив международжных политтехнологов. Политтехнологи это те, кто нанимается к политикам и олигархам для одурачивания народа.
Они воспользовались тем, что беларусы фанаты квартала 95 и хотят себе такого молодого президента вместо старого. Многие Беларусы, как и многие украинцы, не понимают, что за молодым клоуном стоит старый Карабас-Барабас.