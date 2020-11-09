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Недільні протести в Білорусі: силовики затримали понад 1000 осіб (оновлено)

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Недільні протести в Білорусі: силовики затримали понад 1000 осіб (оновлено)

Правозахисний центр "Вясна" зібрав імена понад 1000 затриманих на акціях протесту в Білорусі 8 листопада.

Дані розміщено на сайті правозахисників, передає Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by.

До 01:00 9 листопада правозахисникам було відомо про понад 1000 затриманих у неділю.

Затримували людей переважно в Мінську, а також у деяких інших містах, зокрема Вітебську, Гродні, Гомелі, Березі, Пінську, Жлобині, Бобруйську, Ляховичах, Полоцьку, Могильові.

Серед затриманих у неділю опинилися і лікарі. Серед них - Ірина Маркелова (її чоловік Дмитро, теж медик, відбуває адміністративний арешт за участь в акції солідарності з відрахованими студентами БДМУ), лікар Артем Шагієв, а також кілька волонтерів Червоного Хреста, повідомляє телеграм-канал "Білі халати".

Крім того, в неділю було затримано 8 журналістів, повідомляє БАЖ. Трьох із них не відпустили, це Артем Лява, Ян Авсеюшкін, Євген Шапчиць.

Як пише "Укрінформ", у Мінську затримали історика і мовознавця, кандидата філологічних наук Олеся Жлутку. З 1996 року він є найстаршим науковим співробітником Інституту історії Національної академії наук.

Протягом дня з метою "безпеки пасажирів" метрополітен Мінска закрив всі станції 3-ї лінії. Також у неділю оператори мобільного зв’язку вже звично "обмежували" доступ до мобільного інтернету.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційна кандидатка Світлана Тіхановська - 10,1%. Після цього Тіхановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Також читайте: Лукашенко про санкції Євросоюзу: Не парюся з цього приводу, я чверть століття під санкціями

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їхнвми результатами.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Протести вихідного дня. Ну а сьогодні зранку - всі білоруси до праці.
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09.11.2020 07:48
+6
Это просто нереально,пока кто-нибудь из силовых структур или военные не станут на сторону людей,предав усатую мразь.Олигархов оплачивать протест тоже нет как класса,кроме его карманных. Для борьбы нужен организатор и оружие.Этих условий пока нет,а если появятся.....то лапти СРАЗУ "окажут помощь" луке, по сценарию асада.А фантазировать и щеки дуть это детство никиты.Их цель изначально была очевидна...развязать вооруженное противостояние,загнать луку в угол с помощью народа и заставить луку войти в состав левиафании с помощью этих прокацапских тихановских.
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09.11.2020 08:06
+5
это надо постараться еще ходить такой толпой десятками тысяч и дать себя упаковать и почти не искалечены ни омон ни титушки ихние интерено а изоляторы куда привозят резиновые что ли? чрез день кого то пакуют больше или меньше ну понятно куш срывают по традиции в воскресенье
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09.11.2020 07:41
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Луке сложно будет так править 6 лет, когда под боком одни враги и все люди -враги
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09.11.2020 10:08 Відповісти
диктатора чили пиночета за диктатуру так ине судили
он страну вывел в двадцатку стран мира
погибло при перевороте не более сотни
большинство это было сведение личных счетов
на местах
что лучше порядок и благополучие
или ,,свобода,, и нищета
и полный бардак который имеев
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09.11.2020 10:44 Відповісти
Потроху у білорусів то перетворюється в звичку...Вийти у вихідні,полоскотати нерви...
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09.11.2020 11:14 Відповісти
Жыве беларусь жыве вечна!

Я поражаюсь и удивляюсь мужеству и стойкости такого терпеливого народа как белорусы! Мое Мое сильное уважение и душевная поддержка!. Я молюсь и верю в победу народа, в победу справедливости! Слава! Forever!

Развітанне з Радзімай
Развіеанне з Радзімай!
Сонца праменьне стужкай вузкай
Ператкала помны вечар.
Край бацькоўскi, край мой беларускi,
Я табе кажу на разьвiтаньне:
«Да спатканьня, да сустрэчы».
Я табе кажу на разьвiтаньне:
«Да спатканьня, да сустрэчы».
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09.11.2020 17:37 Відповісти
"Реформаторы" Бабарики к радикальным переменам очень давно готовы и даже жаждут. А именно дерибан Беларуси.
Они очень завидуют нашим олигархам - Коломойским, Ахметовым и подобным. Бывшие комсомольские и компартийные функционеры Беларуси хотели это сделать еще в 1994 году, но народ Беларуси остановил их, выбрав Лукашенко, который не дал им это сделать. Поэтому они и затеяли этот процесс подключив международжных политтехнологов. Политтехнологи это те, кто нанимается к политикам и олигархам для одурачивания народа.
Они воспользовались тем, что беларусы фанаты квартала 95 и хотят себе такого молодого президента вместо старого. Многие Беларусы, как и многие украинцы, не понимают, что за молодым клоуном стоит старый Карабас-Барабас.
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10.11.2020 21:52 Відповісти
Беларусов можно понять, что у них один и тот же президент уже 26 лет. И от этого они сдурели. Но это свой. Но почему они не дурели когда у нас всех был чужой Иосиф Сталин еще больше лет.
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10.11.2020 21:56 Відповісти
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