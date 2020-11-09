Шмыгаль присоединился к написанию радиодиктанта: "Непростой, много пунктуации и интересных слов"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
В День украинской письменности и языка, 9 ноября, состоялся юбилейный, двадцатый, Радиодиктант национального единства, который писали многие известные люди.
Диктант в студии, оборудованной в читальном зале Национальной библиотеки имени Вернадского, писал и Премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На самом деле очень красивый текст. Диктант непростой, очень много пунктуации и много интересных слов .. Первое волнение уже позади. Теперь волнение остается только - как же мы написали все это диктант. Он действительно был диктантом единства, который объединил миллионы украинцев в мире. Поэтому спасибо за такую прекрасную инициативу, которая происходит уже в двадцатый раз", - сказал Шмыгаль.
Он признался, что делал незначительные исправления, и сказал, что отдаст диктант на проверку.
В студии, где писали диктант с соблюдением карантинных требований, было немало и других известных людей, в том числе уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь, глава партии "Голос" Кира Рудик, народная артистка Украины Наталия Сумская, заслуженная артистка Украины Анжелика Рудницкая.
А онлайн в этом году диктант писали даже шрифтом Брайля - учащиеся 10-12 классов Харьковской специализированной школы-интерната им. Короленко.
Название нынешнего диктанта, как объявила знаменитая актриса Римма Зюбина, его зачитала - "Вызовы книжной эры".
Его написал известный писатель и издатель Иван Малкович. "Я старался, чтобы это был текст для всех, кто захочет присоединиться к этому диктанту", - сказал в эфире Малкович.
В диктанте речь шла, в частности, о том, что когда Джоан Роулинг написала "Гарри Поттера", и ее серия романов разошлась стомиллионном бумажными тиражами, стало более или менее понятно, что электронные носители, по крайней мере пока, не создают кардинальной угрозы бумажным книгам . Однако появились они не случайно, а чтобы мы в будущем смогли забрать любимые книги с собой на дальние планеты. Но, в конце концов, главное - читать, и не так важно, с каких носителей.
Как отмечалось, научным консультантом проекта стала доктор филологических наук, профессор Лариса Масенко.
Пожалуйста, подождите...
Можна було міністру освіти участь доручити...
2) Те, що прем'єр долучився до написання диктанту, добре. Але коментує цю подію він як якась екзальтована та перелякана семикласниця, яка щойно написала контрольну роботу.
І Україна, і Польща опинились у світовій десятці за добовою захворюваністю на COVID-19 разом з вісьмома значно більшими за населенням країнами.
Польський прем'єр щодня відкриває черговий тимчасовий госпіталь. Український прем'єр робить презентацію про трильйон якогось потенціалу, з якого найбільша стаття (409 млрд) - це НАДРА. (Яка приємна несподіванка для українських олігархів, небайдужих до цього прем'єра і уряду!)
Павло Шеремета
Зелені путлєріоти нищать армію, про це мовчать всі активісти, волонтЁри, які п'ять років кляли Пороха і Муженка та ніби патріотичні ЗМІ.
Вони підуть служить в армію зеленокомандуючого, коли звідти підуть бійці?
Ukrmilitary Pages
@ukrmilitary
Уряд погодився з пропозицією #Міноборони щодо повернення у #ЗСУ системи харчування, що існувала у 2008-2015 роках, та прийняв відповідну постанову.
Схоже, що армію знов годуватимуть фірми монополісти часів Януковича // #реформазсу #харчуваннязсу
Проте після перемоги в суді Міноборони саме дало задню реформі.
Так, на початку 2020 року, керівництвом Міністерства оборони та ЗСУ було несподівано прийнято рішення щодо переводу на харчування за Каталогом лише певної кількості частин. Інші ж мали і далі харчуватися з використанням аутсорсингу, що передбачає повний цикл дій суб'єкту господарювання від закупівлі продуктів до подачі готової їжі на стіл.
Після першої заяви Міноборони про зрив реформи харчування, яку тоді подали під соусом проблем через епідемію коронавіруса, волонтерка і керівниця Проєктного офісу реформ МОУ Діана Петреня, яка керувала реформою на її початку, виступила з різкою заявою на адресу вищого військового керівництва, «яке повертає старі схеми».
Згодом зімни системи трансформувалося у таку собі «гібридну систему» - у Міноборони пообіцяли продовжити переводити частини на харчування за Каталогом, але організацію харчування все ж залишили приватним аутсорсерам.
https://www.ukrmilitary.com/2020/11/harchuvannya-good-bye.html
Впрочем, о чём это я, какая эпоха, такие и книжные герои.
Не читал и даже не смотрел.
И не жалею.
Потрібна Ваша допомога.
05.11.2020, на сайті президентських петицій, було розміщено петицію номер 22/108306-еп. Вона має дуже провокативний і маніпулятивний характер і полягає у необхідності переглянути Закон про мову в Україні з метою розширення прав російської мови. Петиція створена дуже грамотно і за перших три доби набрала понад 5000 голосів з 25000 необхідних для розгляду Зеленським. Зверніть увагу: ця петиція з'явилась всього через кілька днів по тому, як одіозний КСУ переніс на невизначений термін розгляд закону про мови.Тоді влада вирішила зайти з іншого боку.
Тобто схема зрозуміла: ОП від імені якоїсь "лівої людини" вкидає петицію з метою ревізії мовного закону, петиція за декілька днів набирає потрібну кількість голосів, після чого Зеленський невідкладно вносить на розгляд Верховної Ради зазделегідь заготовлений законопроект про зміни у Законі про мову.
Як можна відмінити / скасувати петицію 22/108306-еп?
Я ще вчора спробував виставити нову петицію про відміну 22/108306-еп, але мені було відмовлено...
Як бути? Що робити? Не недооцінюйте серйозність ситуації. Поразка зелені на місцевих виборах ще нічого не означає, реваншизм кремля триває.
Втратимо мову - втратимо країну!
Після матчу 9-го туру Української прем'єр-ліги стався конфлікт з приводу мови між головним тренером "Дніпра-1" хорватом Ігорем Йовічевичем та українським нападником "Колоса" Євгеном Селезньовим.
Про інцидент у п'ятницю, 6 листопада, повідомляє "Трибуна".
В ході перепалки у підтрибунному приміщенні "Дніпро-арени" Йовічевич просив Селезньова відповідати йому українською мовою. У відповідь футболіст заявив, що Йовічевич - хорват і не має права розповідати, як йому говорити в його країні.
"Подальший конфлікт вдалося загасити за допомогою працівників "Дніпро-арени", - зазначає видання.
За даними "Трибуни", в ході матчу в Дніпрі Селезньов намагався влаштувати розборки з чоловіком із глядацьких місць, який йому "тикав факи".
46-річний хорватський тренер, колишній футболіст Ігор Йовічевич очолив ФК "Дніпро-1" у вересні 2020 року. Свого часу він грав за львівські "Карпати", а у 2014-2015 роках очолював клуб зі Львова, де добре вивчив українську мову.
Шмыгаллион гривен или шмыгаллиард.