Шмыгаль присоединился к написанию радиодиктанта: "Непростой, много пунктуации и интересных слов"

В День украинской письменности и языка, 9 ноября, состоялся юбилейный, двадцатый, Радиодиктант национального единства, который писали многие известные люди.

Диктант в студии, оборудованной в читальном зале Национальной библиотеки имени Вернадского, писал и Премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На самом деле очень красивый текст. Диктант непростой, очень много пунктуации и много интересных слов .. Первое волнение уже позади. Теперь волнение остается только - как же мы написали все это диктант. Он действительно был диктантом единства, который объединил миллионы украинцев в мире. Поэтому спасибо за такую ​​прекрасную инициативу, которая происходит уже в двадцатый раз", - сказал Шмыгаль.

Он признался, что делал незначительные исправления, и сказал, что отдаст диктант на проверку.

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В студии, где писали диктант с соблюдением карантинных требований, было немало и других известных людей, в том числе уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь, глава партии "Голос" Кира Рудик, народная артистка Украины Наталия Сумская, заслуженная артистка Украины Анжелика Рудницкая.

А онлайн в этом году диктант писали даже шрифтом Брайля - учащиеся 10-12 классов Харьковской специализированной школы-интерната им. Короленко.

Название нынешнего диктанта, как объявила знаменитая актриса Римма Зюбина, его зачитала - "Вызовы книжной эры".

Его написал известный писатель и издатель Иван Малкович. "Я старался, чтобы это был текст для всех, кто захочет присоединиться к этому диктанту", - сказал в эфире Малкович.

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В диктанте речь шла, в частности, о том, что когда Джоан Роулинг написала "Гарри Поттера", и ее серия романов разошлась стомиллионном бумажными тиражами, стало более или менее понятно, что электронные носители, по крайней мере пока, не создают кардинальной угрозы бумажным книгам . Однако появились они не случайно, а чтобы мы в будущем смогли забрать любимые книги с собой на дальние планеты. Но, в конце концов, главное - читать, и не так важно, с каких носителей.

Как отмечалось, научным консультантом проекта стала доктор филологических наук, профессор Лариса Масенко.