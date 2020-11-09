Шмигаль долучився до написання радіодиктанту: "Непростий, багато пунктуації та цікавих слів"
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У День української писемності та мови, 9 листопада, відбувся ювілейний, двадцятий, Радіодиктант національної єдності, який писали багато відомих людей.
Диктант у студії, обладнаній у читальному залі Національної бібліотеки імені Вернадського, писав і прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Насправді дуже прекрасний текст. Диктант непростий, дуже багато пунктуації і багато цікавих слів… Перше хвилювання вже позаду. Тепер хвилювання лишається лише – як же ми написали всі цей диктант. Він дійсно був диктантом єдності, який об’єднав мільйони українців по цілому світі. Тому дякую за таку прекрасну ініціативу, яка відбувається вже вдвадцяте", - сказав Шмигаль.
Він зізнався, що робив незначні виправлення, і сказав, що віддасть диктант на перевірку.
У студії, де писали диктант із дотриманням карантинних вимог, було чимало й інших відомих людей, зокрема й уповноважений із захисту української мови Тарас Кремінь, голова партії "Голос" Кіра Рудик, народна артистка України Наталія Сумська, заслужена артистка України Анжеліка Рудницька.
А онлайн цьогоріч диктант писали навіть і шрифтом Брайля - учні 10-12 класів Харківської спеціалізованої школи-інтернату ім. Короленка.
Назва цьогорічного диктанту, як оголосила знаменита акторка Римма Зюбіна, яка його зачитала, - "Виклики книжкової ери".
Його написав відомий письменник і видавець Іван Малкович. "Я старався, щоб це був текст для всіх, хто захоче приєднатися до цього диктанту", - сказав в ефірі Малкович.
У диктанті йшлося, зокрема, про те, що коли Джоан Роулінг написала "Гаррі Поттера", і її серія романів розійшлася 100-мільйонними паперовими накладами, стало більш-менш зрозуміло, що електронні носії, принаймні поки що, не створюють кардинальної загрози паперовим книжкам. Проте з’явилися вони не випадково, а щоб ми в майбутньому змогли забрати улюблені книжки з собою на далекі планети. Але, зрештою, головне – читати, і не так важливо, з яких носіїв.
Як зазначалося, науковим консультантом проєкту стала доктор філологічних наук, професор Лариса Масенко.
Будь ласка, зачекайте...
Можна було міністру освіти участь доручити...
2) Те, що прем'єр долучився до написання диктанту, добре. Але коментує цю подію він як якась екзальтована та перелякана семикласниця, яка щойно написала контрольну роботу.
І Україна, і Польща опинились у світовій десятці за добовою захворюваністю на COVID-19 разом з вісьмома значно більшими за населенням країнами.
Польський прем'єр щодня відкриває черговий тимчасовий госпіталь. Український прем'єр робить презентацію про трильйон якогось потенціалу, з якого найбільша стаття (409 млрд) - це НАДРА. (Яка приємна несподіванка для українських олігархів, небайдужих до цього прем'єра і уряду!)
Павло Шеремета
Зелені путлєріоти нищать армію, про це мовчать всі активісти, волонтЁри, які п'ять років кляли Пороха і Муженка та ніби патріотичні ЗМІ.
Вони підуть служить в армію зеленокомандуючого, коли звідти підуть бійці?
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Уряд погодився з пропозицією #Міноборони щодо повернення у #ЗСУ системи харчування, що існувала у 2008-2015 роках, та прийняв відповідну постанову.
Схоже, що армію знов годуватимуть фірми монополісти часів Януковича // #реформазсу #харчуваннязсу
Проте після перемоги в суді Міноборони саме дало задню реформі.
Так, на початку 2020 року, керівництвом Міністерства оборони та ЗСУ було несподівано прийнято рішення щодо переводу на харчування за Каталогом лише певної кількості частин. Інші ж мали і далі харчуватися з використанням аутсорсингу, що передбачає повний цикл дій суб'єкту господарювання від закупівлі продуктів до подачі готової їжі на стіл.
Після першої заяви Міноборони про зрив реформи харчування, яку тоді подали під соусом проблем через епідемію коронавіруса, волонтерка і керівниця Проєктного офісу реформ МОУ Діана Петреня, яка керувала реформою на її початку, виступила з різкою заявою на адресу вищого військового керівництва, «яке повертає старі схеми».
Згодом зімни системи трансформувалося у таку собі «гібридну систему» - у Міноборони пообіцяли продовжити переводити частини на харчування за Каталогом, але організацію харчування все ж залишили приватним аутсорсерам.
https://www.ukrmilitary.com/2020/11/harchuvannya-good-bye.html
Впрочем, о чём это я, какая эпоха, такие и книжные герои.
Не читал и даже не смотрел.
И не жалею.
Потрібна Ваша допомога.
05.11.2020, на сайті президентських петицій, було розміщено петицію номер 22/108306-еп. Вона має дуже провокативний і маніпулятивний характер і полягає у необхідності переглянути Закон про мову в Україні з метою розширення прав російської мови. Петиція створена дуже грамотно і за перших три доби набрала понад 5000 голосів з 25000 необхідних для розгляду Зеленським. Зверніть увагу: ця петиція з'явилась всього через кілька днів по тому, як одіозний КСУ переніс на невизначений термін розгляд закону про мови.Тоді влада вирішила зайти з іншого боку.
Тобто схема зрозуміла: ОП від імені якоїсь "лівої людини" вкидає петицію з метою ревізії мовного закону, петиція за декілька днів набирає потрібну кількість голосів, після чого Зеленський невідкладно вносить на розгляд Верховної Ради зазделегідь заготовлений законопроект про зміни у Законі про мову.
Як можна відмінити / скасувати петицію 22/108306-еп?
Я ще вчора спробував виставити нову петицію про відміну 22/108306-еп, але мені було відмовлено...
Як бути? Що робити? Не недооцінюйте серйозність ситуації. Поразка зелені на місцевих виборах ще нічого не означає, реваншизм кремля триває.
Втратимо мову - втратимо країну!
Після матчу 9-го туру Української прем'єр-ліги стався конфлікт з приводу мови між головним тренером "Дніпра-1" хорватом Ігорем Йовічевичем та українським нападником "Колоса" Євгеном Селезньовим.
Про інцидент у п'ятницю, 6 листопада, повідомляє "Трибуна".
В ході перепалки у підтрибунному приміщенні "Дніпро-арени" Йовічевич просив Селезньова відповідати йому українською мовою. У відповідь футболіст заявив, що Йовічевич - хорват і не має права розповідати, як йому говорити в його країні.
"Подальший конфлікт вдалося загасити за допомогою працівників "Дніпро-арени", - зазначає видання.
За даними "Трибуни", в ході матчу в Дніпрі Селезньов намагався влаштувати розборки з чоловіком із глядацьких місць, який йому "тикав факи".
46-річний хорватський тренер, колишній футболіст Ігор Йовічевич очолив ФК "Дніпро-1" у вересні 2020 року. Свого часу він грав за львівські "Карпати", а у 2014-2015 роках очолював клуб зі Львова, де добре вивчив українську мову.
Шмыгаллион гривен или шмыгаллиард.