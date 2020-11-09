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Шмигаль долучився до написання радіодиктанту: "Непростий, багато пунктуації та цікавих слів"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Шмигаль долучився до написання радіодиктанту:

У День української писемності та мови, 9 листопада, відбувся ювілейний, двадцятий, Радіодиктант національної єдності, який писали багато відомих людей.

Диктант у студії, обладнаній у читальному залі Національної бібліотеки імені Вернадського, писав і прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Насправді дуже прекрасний текст. Диктант непростий, дуже багато пунктуації і багато цікавих слів… Перше хвилювання вже позаду. Тепер хвилювання лишається лише – як же ми написали всі цей диктант. Він дійсно був диктантом єдності, який об’єднав мільйони українців по цілому світі. Тому дякую за таку прекрасну ініціативу, яка відбувається вже вдвадцяте", - сказав Шмигаль.

Він зізнався, що робив незначні виправлення, і сказав, що віддасть диктант на перевірку.

Дивіться також: Американські дипломати привітали українців із Днем писемності та мови і розповіли про свої улюблені слова: "Відповідальність, прозорість і вареники". ВIДЕО

У студії, де писали диктант із дотриманням карантинних вимог, було чимало й інших відомих людей, зокрема й уповноважений із захисту української мови Тарас Кремінь, голова партії "Голос" Кіра Рудик, народна артистка України Наталія Сумська, заслужена артистка України Анжеліка Рудницька.

А онлайн цьогоріч диктант писали навіть і шрифтом Брайля - учні 10-12 класів Харківської спеціалізованої школи-інтернату ім. Короленка.

Назва цьогорічного диктанту, як оголосила знаменита акторка Римма Зюбіна, яка його зачитала, - "Виклики книжкової ери".

Його написав відомий письменник і видавець Іван Малкович. "Я старався, щоб це був текст для всіх, хто захоче приєднатися до цього диктанту", - сказав в ефірі Малкович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мова має визначальну роль для національної ідентичності, єдності та майбутнього України, - Кремінь

У диктанті йшлося, зокрема, про те, що коли Джоан Роулінг написала "Гаррі Поттера", і її серія романів розійшлася 100-мільйонними паперовими накладами, стало більш-менш зрозуміло, що електронні носії, принаймні поки що, не створюють кардинальної загрози паперовим книжкам. Проте з’явилися вони не випадково, а щоб ми в майбутньому змогли забрати улюблені книжки з собою на далекі планети. Але, зрештою, головне – читати, і не так важливо, з яких носіїв.

Як зазначалося, науковим консультантом проєкту стала доктор філологічних наук, професор Лариса Масенко.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Більш важливішого нічого немає для прем'єр-міністра.
Можна було міністру освіти участь доручити...
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09.11.2020 12:25
+4
Паралельні світи
І Україна, і Польща опинились у світовій десятці за добовою захворюваністю на COVID-19 разом з вісьмома значно більшими за населенням країнами.

Польський прем'єр щодня відкриває черговий тимчасовий госпіталь. Український прем'єр робить презентацію про трильйон якогось потенціалу, з якого найбільша стаття (409 млрд) - це НАДРА. (Яка приємна несподіванка для українських олігархів, небайдужих до цього прем'єра і уряду!)

Шмыгаль присоединился к написанию радиодиктанта: "Непростой, много пунктуации и интересных слов" - Цензор.НЕТ 6946

Павло Шеремета
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09.11.2020 12:28
+4
А зебил писал радиодиктат? Так бы хоть вспомнил как буквы выглядят Шмыгаль присоединился к написанию радиодиктанта: "Непростой, много пунктуации и интересных слов" - Цензор.НЕТ 7569
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09.11.2020 12:34
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Правила форума Рада форумчан
Більш важливішого нічого немає для прем'єр-міністра.
Можна було міністру освіти участь доручити...
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09.11.2020 12:25 Відповісти
1) Словосполучення "більш важливішого" є неприпустимим. Треба: або "більш важливого", або "важливішого".

2) Те, що прем'єр долучився до написання диктанту, добре. Але коментує цю подію він як якась екзальтована та перелякана семикласниця, яка щойно написала контрольну роботу.
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09.11.2020 13:27 Відповісти
вони і самі - бовдури, і з інших ідіотів роблять, зараз всі побіжимо писати їхні диктанти, мля, якась північна корея або срср
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09.11.2020 14:01 Відповісти
Паралельні світи
І Україна, і Польща опинились у світовій десятці за добовою захворюваністю на COVID-19 разом з вісьмома значно більшими за населенням країнами.

Польський прем'єр щодня відкриває черговий тимчасовий госпіталь. Український прем'єр робить презентацію про трильйон якогось потенціалу, з якого найбільша стаття (409 млрд) - це НАДРА. (Яка приємна несподіванка для українських олігархів, небайдужих до цього прем'єра і уряду!)

Шмыгаль присоединился к написанию радиодиктанта: "Непростой, много пунктуации и интересных слов" - Цензор.НЕТ 6946

Павло Шеремета
показати весь коментар
09.11.2020 12:28 Відповісти
Я дуже давно здавла екзамени до вузу - уі технічні предмети на 5 , українськи твір на трійку. Хоча була з українськомовного (суржикового) містечка Полтавщини. Але істрію у нас викладала вчителька , й класною нашою була, яка входячи до класу віталася та - ЗАЦУЦІ - (це ми її так назвали за її
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09.11.2020 12:29 Відповісти
..здавсцтвуйте) - але вона була уроженкою села на Полтавщині. За місяць на підготовчих курсах у Дніпрі я перевчила фізику, математика на російський , змогла , дівчина з районної школи українськомовного містечка. А коли вже працювала у проектому інституті, й в перевах спілкувалася з батьком по телефону ( він відмовився чути від мене російську) - вся величезна кімната брала з собою тормозки на обід й слухали мою українську , я намагадася не суржиковою. Батьк на тому кінці проводу теж дивувався - ле каже, ну хоча такою а не кацапськю. ))
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09.11.2020 12:34 Відповісти
Зелені путлеріоти пишуть диктанти. Про це повідомляють всі ЗМІ.
Зелені путлєріоти нищать армію, про це мовчать всі активісти, волонтЁри, які п'ять років кляли Пороха і Муженка та ніби патріотичні ЗМІ.
Вони підуть служить в армію зеленокомандуючого, коли звідти підуть бійці?


Ukrmilitary Pages
@ukrmilitary

Уряд погодився з пропозицією #Міноборони щодо повернення у #ЗСУ системи харчування, що існувала у 2008-2015 роках, та прийняв відповідну постанову.
Схоже, що армію знов годуватимуть фірми монополісти часів Януковича // #реформазсу #харчуваннязсу
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09.11.2020 12:31 Відповісти
Нагадаємо, що реформа харчування почала буксувати у 2019 році, коли її через суд намагався загальмувати як раз один з колишніх аутсорсерів - приватна підприємиця, неодноразова учасниця продовольчих тендерів МОУ, проте 12 березня 2020 року суд такі визнав правомірність впровадження нової системи харчування у ЗС України.

Проте після перемоги в суді Міноборони саме дало задню реформі.
Так, на початку 2020 року, керівництвом Міністерства оборони та ЗСУ було несподівано прийнято рішення щодо переводу на харчування за Каталогом лише певної кількості частин. Інші ж мали і далі харчуватися з використанням аутсорсингу, що передбачає повний цикл дій суб'єкту господарювання від закупівлі продуктів до подачі готової їжі на стіл.

Після першої заяви Міноборони про зрив реформи харчування, яку тоді подали під соусом проблем через епідемію коронавіруса, волонтерка і керівниця Проєктного офісу реформ МОУ Діана Петреня, яка керувала реформою на її початку, виступила з різкою заявою на адресу вищого військового керівництва, «яке повертає старі схеми».
Згодом зімни системи трансформувалося у таку собі «гібридну систему» - у Міноборони пообіцяли продовжити переводити частини на харчування за Каталогом, але організацію харчування все ж залишили приватним аутсорсерам.

https://www.ukrmilitary.com/2020/11/harchuvannya-good-bye.html
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09.11.2020 12:32 Відповісти
А без Гарри Поттера никак нельзя.
Впрочем, о чём это я, какая эпоха, такие и книжные герои.
Не читал и даже не смотрел.
И не жалею.
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09.11.2020 12:31 Відповісти
А зебил писал радиодиктат? Так бы хоть вспомнил как буквы выглядят Шмыгаль присоединился к написанию радиодиктанта: "Непростой, много пунктуации и интересных слов" - Цензор.НЕТ 7569
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09.11.2020 12:34 Відповісти
Диктант з української мови а не івриту.
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09.11.2020 12:41 Відповісти
"Низачот. Многа букв", - сказав Шмигаль про диктант.
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09.11.2020 13:19 Відповісти
А ти, скотиняка, навіть у День української писемності українською не пишеш. Ще й щось на Президента гониш.
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09.11.2020 18:28 Відповісти
Шановні друзі!
Потрібна Ваша допомога.
05.11.2020, на сайті президентських петицій, було розміщено петицію номер 22/108306-еп. Вона має дуже провокативний і маніпулятивний характер і полягає у необхідності переглянути Закон про мову в Україні з метою розширення прав російської мови. Петиція створена дуже грамотно і за перших три доби набрала понад 5000 голосів з 25000 необхідних для розгляду Зеленським. Зверніть увагу: ця петиція з'явилась всього через кілька днів по тому, як одіозний КСУ переніс на невизначений термін розгляд закону про мови.Тоді влада вирішила зайти з іншого боку.
Тобто схема зрозуміла: ОП від імені якоїсь "лівої людини" вкидає петицію з метою ревізії мовного закону, петиція за декілька днів набирає потрібну кількість голосів, після чого Зеленський невідкладно вносить на розгляд Верховної Ради зазделегідь заготовлений законопроект про зміни у Законі про мову.
Як можна відмінити / скасувати петицію 22/108306-еп?
Я ще вчора спробував виставити нову петицію про відміну 22/108306-еп, але мені було відмовлено...
Як бути? Що робити? Не недооцінюйте серйозність ситуації. Поразка зелені на місцевих виборах ще нічого не означає, реваншизм кремля триває.
Втратимо мову - втратимо країну!
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09.11.2020 12:38 Відповісти
Якщо у владі зрадники, як ти думаєш, то чи для них так необхідна та петиція? Петиція - це запит на розгляд питання, а не термінове виконання.
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09.11.2020 18:47 Відповісти
Где-то в россии Азаров перекрестился и пошел бухать
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09.11.2020 12:38 Відповісти
з проФФесором
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09.11.2020 12:42 Відповісти
Азіров
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09.11.2020 14:04 Відповісти
Він експерт з української мови на російських телеканалах. Він охоче розповідає про її особливостї.
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09.11.2020 14:44 Відповісти
а шмарклет присоединился? хотя о чем это я? он потом присоединится, скопирует-вставит. ему не привыкать.
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09.11.2020 12:42 Відповісти
Шо тобі шмарклет? Ти сам українською не напрягаєшся, то чого на інших киваєш?
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09.11.2020 18:49 Відповісти
я не на язык делаю упор, а на плагиат. может для тебя и в порядке вещей воровство, я же придерживаюсь других принципов в жизни.
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09.11.2020 21:35 Відповісти
"много интересных (непонятных) слов"
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09.11.2020 12:56 Відповісти
"много интересных (непонятных) букв и закарлюк" Шмигаль долучився до написання радіодиктанту: "Непростий, багато пунктуації та цікавих слів" - Цензор.НЕТ 1735
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09.11.2020 13:21 Відповісти
Конфлікт на "Дніпро-арені": хорватський тренер вимагав від українського футболіста говорити державною мовою, - ЗМІ.

Після матчу 9-го туру Української прем'єр-ліги стався конфлікт з приводу мови між головним тренером "Дніпра-1" хорватом Ігорем Йовічевичем та українським нападником "Колоса" Євгеном Селезньовим.
Про інцидент у п'ятницю, 6 листопада, повідомляє "Трибуна".

В ході перепалки у підтрибунному приміщенні "Дніпро-арени" Йовічевич просив Селезньова відповідати йому українською мовою. У відповідь футболіст заявив, що Йовічевич - хорват і не має права розповідати, як йому говорити в його країні.
"Подальший конфлікт вдалося загасити за допомогою працівників "Дніпро-арени", - зазначає видання.
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09.11.2020 12:58 Відповісти
Як відомо, 35-річний Євген Селезньов - уродженець Макіївки, він найбільше відомий виступами за "Дніпро" та донецький "Шахтар". У "Колос" (Ковалівка) форвард переїхав із чемпіонату Туреччини.

За даними "Трибуни", в ході матчу в Дніпрі Селезньов намагався влаштувати розборки з чоловіком із глядацьких місць, який йому "тикав факи".

46-річний хорватський тренер, колишній футболіст Ігор Йовічевич очолив ФК "Дніпро-1" у вересні 2020 року. Свого часу він грав за львівські "Карпати", а у 2014-2015 роках очолював клуб зі Львова, де добре вивчив українську мову.
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09.11.2020 12:59 Відповісти
у дебилов все слова - интересные...
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09.11.2020 13:32 Відповісти
А харанту слабо? Це ж не відосік запіліть,прочитавши написаний текст...
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09.11.2020 13:48 Відповісти
Шмыгаль присоединился к написанию радиодиктанта: "Непростой, много пунктуации и интересных слов"

Шмыгаллион гривен или шмыгаллиард.
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09.11.2020 15:14 Відповісти
Слова: корупція, хабар, відкат, бабло, Ахметов були написані безпомилково!
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09.11.2020 15:59 Відповісти
 
 