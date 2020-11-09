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Благодаря решению КС чиновники смогут принимать дорогие подарки, - НАПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Благодаря решению КС чиновники смогут принимать дорогие подарки, - НАПК

Из-за решения Конституционного Суда Украины от 27.10.2020 № 13-р/2020 НАПК лишено возможности составлять протоколы об административных правонарушениях, в том числе о нарушении чиновниками установленных законом ограничений относительно получения подарков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Отмечается, что пользуясь ситуацией, созданной КСУ, чиновники могут чувствовать себя свободно при получении ценных подарков и "благодарить" дарителя, избегая ответственности, поскольку механизм противодействия таким правонарушением и неотвратимости наказания разрушен.

"Если чиновник получил подарок, а потом в знак благодарности вынес решение в пользу дарителя, то такое решение считается принятым в условиях конфликта интересов и подлежит отмене. Однако из-за решения КСУ НАПК не сможет составить протоколы об административных правонарушениях и обратиться в суд с иском об отмене таких решений", - объясняет глава НАПК Александр Новиков.

Таким образом, среди чиновников, которые теперь могут принимать подарки:

- Президент Украины;
- Премьер-министр и министры Кабинета Министров Украины, их заместители;
- народные депутаты Украины;
- судьи и прокуроры;
- члены Высшего совета правосудия и члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
- члены Центральной избирательной комиссии;
- Председатель Национального банка Украины, его заместители;
- члены Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;
- члены Антимонопольного комитета Украины;
- Председатель Фонда государственного имущества Украины, его заместители;
- Председатель Государственной таможенной службы Украины, его заместители;
- Председатель государственной фискальной службы Украины;
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его заместители;
- Руководитель Офиса Президента Украины, его заместители;
- другие государственные служащие категории "А" и "Б", должностные лица местного самоуправления, отнесенные к первой - третьей категориям.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
Благодаря решению КС чиновники смогут принимать дорогие подарки, - НАПК - Цензор.НЕТ 4588
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09.11.2020 12:47
+9
Благодаря решению КС чиновники смогут принимать дорогие подарки, - НАПК - Цензор.НЕТ 7870
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09.11.2020 12:47
+7
Нагадую, подання до КС здійснили опівці - ті, хто за них голосував повинні стрибати від щастя.
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09.11.2020 12:46
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Правила форума Совет форумчан
Конституційний суд здійсни акт державної зради під час війни. А зі зрадниками під час війни діють по законам військового часу.
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09.11.2020 12:46 Ответить
Благодаря решению КС чиновники смогут принимать дорогие подарки, - НАПК - Цензор.НЕТ 7870
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09.11.2020 12:47 Ответить
Это ты про то, как они для ЗЕлюпы ВР распустили в 2019-м?
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09.11.2020 12:48 Ответить
Нагадую, подання до КС здійснили опівці - ті, хто за них голосував повинні стрибати від щастя.
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09.11.2020 12:46 Ответить
До чого тут опівці якщо був прийнятий неконституційний закон? Вони навмисно приймають так, щоб потім скасувати і уникнути відповідальності,і це вже не в перше. Благодаря решению КС чиновники смогут принимать дорогие подарки, - НАПК - Цензор.НЕТ 454
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09.11.2020 12:50 Ответить
Кажіть просто в лоб: проклятий барига!
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09.11.2020 12:53 Ответить
Вони для мене всі однакові.
Янукович хоч юльку з луциком посадив, а ці тільки ловлять та відпускають, а ми платимо за незаконне утримання.
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09.11.2020 13:05 Ответить
Бути в Україні опожопівцем - це сором і ганьба. Фу!
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09.11.2020 13:11 Ответить
Сам ти жоповець придурок.
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09.11.2020 14:10 Ответить
Витя лю косит под тупого хитрожопого -* при чем тут зеленски *с шимпанзе на картинке ...
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09.11.2020 13:30 Ответить
А що тут робить ********** кацапська хвойда?
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09.11.2020 14:12 Ответить
вітялю, пишається тим, що він зебаран в секті свідків кінця епохи зубожіння Каломойші
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09.11.2020 15:00 Ответить
ПНХ разом з зеленськими мудачуками потрошенками юльками бенями і іншою поганню такою як ти.
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09.11.2020 15:35 Ответить
Да ты оказывается редкостное мудило, возможно даже с нижнего тагила !
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09.11.2020 16:54 Ответить
Ти хвойда ********** будеш своєму обісьцяному кацапу розповідати хто з вас мудило.
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09.11.2020 17:00 Ответить
вітялю , ти такий недолугий йолоп, як колода з очима ,блим-блим , губами плям-плям ...
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09.11.2020 17:19 Ответить
Благодаря решению КС чиновники смогут принимать дорогие подарки, - НАПК - Цензор.НЕТ 444
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09.11.2020 12:46 Ответить
Взрывчатка с дистанционным управлением-это недёшево.
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09.11.2020 12:47 Ответить
Навіть мотузку й мило?
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09.11.2020 12:47 Ответить
Наконец, будут не взятки а подарки.
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09.11.2020 12:47 Ответить
не взятка, а благодарность Благодаря решению КС чиновники смогут принимать дорогие подарки, - НАПК - Цензор.НЕТ 3124
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09.11.2020 12:49 Ответить
Благодаря решению КС чиновники смогут принимать дорогие подарки, - НАПК - Цензор.НЕТ 4588
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09.11.2020 12:47 Ответить
Нагадую порохоботам. Це Зеля хоче розігнати на хрєн цю конторку. А Петро Олексійович захищає.
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09.11.2020 12:51 Ответить
Зєля немає на це право.
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09.11.2020 12:51 Ответить
нагадую зебілам кого призначає зеля

Кандидат на должность судьи КС Павленко Юрий Алексеевич от фракции "ОПЗЖ" (поддержали 154 нардепов)
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09.11.2020 12:53 Ответить
Нагадую, зебот

Благодаря решению КС чиновники смогут принимать дорогие подарки, - НАПК - Цензор.НЕТ 1786
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09.11.2020 12:54 Ответить
Не треба мені нагадувати, що ні у Зелі ні у вас нема клепки. Я навіть не буду розтлумачувати чому я так сказав - по причині, яка вказана в першому реченні.
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09.11.2020 12:55 Ответить
Идиотина, Зеро назначил тупицкага на должность председателя КС! А может ты Пудрик? А вы ж теперь все как один- ***********...
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09.11.2020 13:35 Ответить
так птенцы ж гнезда Петрова Завдяки рішенню КС чиновники зможуть приймати дорогі подарунки, - НАЗК - Цензор.НЕТ 4332
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09.11.2020 13:46 Ответить
КС отменил наказание за неправдивое декларирование доходов,а так свято место пустым не бывает,то введут тотальный контроль налоговиков за счетами граждан страны.
Интересно как КС Украины отреагирует на нарушение Прав Человека гарантированое Конституцией Украины в том числе и на тайну вкладов?
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09.11.2020 12:53 Ответить
Да здравствует конституционный суд! Самый гуманный суд в мире.
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09.11.2020 12:54 Ответить
Потом уточнят, что не только могут, но и обязаны, как и дарители - дарить.
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09.11.2020 12:55 Ответить
Сєсєтав передає всім привіт.
Благодаря решению КС чиновники смогут принимать дорогие подарки, - НАПК - Цензор.НЕТ 9423
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09.11.2020 12:55 Ответить
Подарки, взятки, казнокрадство... Конец эпохи бедности, как и обещал зеленский.
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09.11.2020 13:02 Ответить
Благодаря решению КС чиновники смогут принимать дорогие подарки, - НАПК - Цензор.НЕТ 3095
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09.11.2020 13:06 Ответить
Завдяки рішенню КС чиновники зможуть приймати дорогі подарунки, - НАЗК - Цензор.НЕТ 3653///// Завдяки рішенню КС чиновники зможуть приймати дорогі подарунки, - НАЗК - Цензор.НЕТ 1632
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09.11.2020 13:14 Ответить
суки Завдяки рішенню КС чиновники зможуть приймати дорогі подарунки, - НАЗК - Цензор.НЕТ 7483
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09.11.2020 13:47 Ответить
Просто внести исправление в закон и привести в порядок некоторые статьи, Зе как то, не интересно! Нужно парализовать Суд, иначе очередь до Земельного дойдёт, а там ещё больше нарушений, и хотелок! А тем кто смотрел как они принимали закон, и как их, Зе- уродивых, предупреждали и пытались тукать носом, в явные противоречия с Конституцией. Но им было похрен, они специально так принимали закон. И КС правы, нехрен пливать на Закон!
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09.11.2020 14:09 Ответить
Если какие-то действия принимаются в пользу чиновников и олигархов против благополучия народа и президент становится на сторону именно народа -- его нужно поддерживать и ПЛЕВАТЬ НА ГАЛИМУЮ КОНСТИТУЦИЮ !!! А сейчас я наблюдаю личную неприязнь к президенту порохоботов , кацапов и разных зомбиков , они объединяются против ВОЛИ НАРОДА , доверяя недоразвитых законодательной и судебной системам. Лишь-бы Зе було погано) . Смешно наблюдать на Порошенковских каналах прямые включения сепаратистов и предателей, которые защищают банду КСУ и обвиняют Зе в неконстутиционности типа "так нельзя" или "это не по закону" , Да идите вы все ***** ! По закону нельзя иметь по десять автомобилей , жильё в разных странах и десяток квартир в Киеве сдающихся в аренду. А украинцы ютятся с детьми и стариками в малосемейке. В данной ситуации нужно выбирать : ТЫ за народ или против него. Если судьи ******** -- значит в топку их , уволить мало -- в тюрьму . А теперь подумаем сколько Украина потеряла из-за этого предательского решения КСУ. Крысы остались со своими деньгами. А боты гавкают на радость вонючим кацапам.
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09.11.2020 16:41 Ответить
 
 