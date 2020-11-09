Благодаря решению КС чиновники смогут принимать дорогие подарки, - НАПК

Из-за решения Конституционного Суда Украины от 27.10.2020 № 13-р/2020 НАПК лишено возможности составлять протоколы об административных правонарушениях, в том числе о нарушении чиновниками установленных законом ограничений относительно получения подарков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Отмечается, что пользуясь ситуацией, созданной КСУ, чиновники могут чувствовать себя свободно при получении ценных подарков и "благодарить" дарителя, избегая ответственности, поскольку механизм противодействия таким правонарушением и неотвратимости наказания разрушен.

"Если чиновник получил подарок, а потом в знак благодарности вынес решение в пользу дарителя, то такое решение считается принятым в условиях конфликта интересов и подлежит отмене. Однако из-за решения КСУ НАПК не сможет составить протоколы об административных правонарушениях и обратиться в суд с иском об отмене таких решений", - объясняет глава НАПК Александр Новиков.

Таким образом, среди чиновников, которые теперь могут принимать подарки:



- Президент Украины;

- Премьер-министр и министры Кабинета Министров Украины, их заместители;

- народные депутаты Украины;

- судьи и прокуроры;

- члены Высшего совета правосудия и члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

- члены Центральной избирательной комиссии;

- Председатель Национального банка Украины, его заместители;

- члены Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;

- члены Антимонопольного комитета Украины;

- Председатель Фонда государственного имущества Украины, его заместители;

- Председатель Государственной таможенной службы Украины, его заместители;

- Председатель государственной фискальной службы Украины;

- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его заместители;

- Руководитель Офиса Президента Украины, его заместители;

- другие государственные служащие категории "А" и "Б", должностные лица местного самоуправления, отнесенные к первой - третьей категориям.

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