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Завдяки рішенню КС чиновники зможуть приймати дорогі подарунки, - НАЗК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Завдяки рішенню КС чиновники зможуть приймати дорогі подарунки, - НАЗК

Унаслідок рішення Конституційного Суду України від 27.10.2020 № 13-р / 2020 НАЗК позбавлене можливості складати протоколи про адміністративні правопорушення, в тому числі про порушення чиновниками встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

Зазначається, що користуючись ситуацією, створеною КСУ, чиновники можуть почуватися вільно при отриманні цінних подарунків та "дякувати" дарувальникові, уникаючи відповідальності, оскільки механізм протидії таким правопорушенням і невідворотності покарання зруйнований.

"Якщо чиновник отримав подарунок, а потім на знак подяки виніс рішення на користь дарувальника, то таке рішення вважається ухваленим в умовах конфлікту інтересів та підлягає скасуванню. Проте через рішення КСУ НАЗК не зможе скласти протоколи про адміністративні правопорушення та звернутися до суду із позовом про скасування таких рішень", — пояснює Голова НАЗК Олександр Новіков.

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Таким чином, серед чиновників, які тепер можуть приймати подарунки:

  • Президент України;
  • Прем’єр-міністр та міністри Кабінету Міністрів України, їхні заступники;
  • народні депутати України;
  • судді та прокурори;
  • члени Вищої ради правосуддя та члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
  • члени Центральної виборчої комісії;
  • Голова Національного банку України, його заступники;
  • члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
  • члени Антимонопольного комітету України;
  • Голова Фонду державного майна України, його заступники;
  • Голова Державної митної служби України, його заступники;
  • Голова державної фіскальної служби України;
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його заступники;
  • Керівник Офісу Президента України, його заступники;
  • інші державні службовці категорії "А" та "Б", посадові особи місцевого самоврядування, віднесені до першої – третьої категорій.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Благодаря решению КС чиновники смогут принимать дорогие подарки, - НАПК - Цензор.НЕТ 4588
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09.11.2020 12:47
+9
Благодаря решению КС чиновники смогут принимать дорогие подарки, - НАПК - Цензор.НЕТ 7870
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09.11.2020 12:47
+7
Нагадую, подання до КС здійснили опівці - ті, хто за них голосував повинні стрибати від щастя.
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09.11.2020 12:46
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Конституційний суд здійсни акт державної зради під час війни. А зі зрадниками під час війни діють по законам військового часу.
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09.11.2020 12:46 Відповісти
Благодаря решению КС чиновники смогут принимать дорогие подарки, - НАПК - Цензор.НЕТ 7870
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09.11.2020 12:47 Відповісти
Это ты про то, как они для ЗЕлюпы ВР распустили в 2019-м?
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09.11.2020 12:48 Відповісти
Нагадую, подання до КС здійснили опівці - ті, хто за них голосував повинні стрибати від щастя.
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09.11.2020 12:46 Відповісти
До чого тут опівці якщо був прийнятий неконституційний закон? Вони навмисно приймають так, щоб потім скасувати і уникнути відповідальності,і це вже не в перше. Благодаря решению КС чиновники смогут принимать дорогие подарки, - НАПК - Цензор.НЕТ 454
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09.11.2020 12:50 Відповісти
Кажіть просто в лоб: проклятий барига!
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09.11.2020 12:53 Відповісти
Вони для мене всі однакові.
Янукович хоч юльку з луциком посадив, а ці тільки ловлять та відпускають, а ми платимо за незаконне утримання.
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09.11.2020 13:05 Відповісти
Бути в Україні опожопівцем - це сором і ганьба. Фу!
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09.11.2020 13:11 Відповісти
Сам ти жоповець придурок.
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09.11.2020 14:10 Відповісти
Витя лю косит под тупого хитрожопого -* при чем тут зеленски *с шимпанзе на картинке ...
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09.11.2020 13:30 Відповісти
А що тут робить ********** кацапська хвойда?
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09.11.2020 14:12 Відповісти
вітялю, пишається тим, що він зебаран в секті свідків кінця епохи зубожіння Каломойші
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09.11.2020 15:00 Відповісти
ПНХ разом з зеленськими мудачуками потрошенками юльками бенями і іншою поганню такою як ти.
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09.11.2020 15:35 Відповісти
Да ты оказывается редкостное мудило, возможно даже с нижнего тагила !
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09.11.2020 16:54 Відповісти
Ти хвойда ********** будеш своєму обісьцяному кацапу розповідати хто з вас мудило.
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09.11.2020 17:00 Відповісти
вітялю , ти такий недолугий йолоп, як колода з очима ,блим-блим , губами плям-плям ...
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09.11.2020 17:19 Відповісти
Благодаря решению КС чиновники смогут принимать дорогие подарки, - НАПК - Цензор.НЕТ 444
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09.11.2020 12:46 Відповісти
Взрывчатка с дистанционным управлением-это недёшево.
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09.11.2020 12:47 Відповісти
Навіть мотузку й мило?
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09.11.2020 12:47 Відповісти
Наконец, будут не взятки а подарки.
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09.11.2020 12:47 Відповісти
не взятка, а благодарность Благодаря решению КС чиновники смогут принимать дорогие подарки, - НАПК - Цензор.НЕТ 3124
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09.11.2020 12:49 Відповісти
Благодаря решению КС чиновники смогут принимать дорогие подарки, - НАПК - Цензор.НЕТ 4588
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09.11.2020 12:47 Відповісти
Нагадую порохоботам. Це Зеля хоче розігнати на хрєн цю конторку. А Петро Олексійович захищає.
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09.11.2020 12:51 Відповісти
Зєля немає на це право.
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09.11.2020 12:51 Відповісти
нагадую зебілам кого призначає зеля

Кандидат на должность судьи КС Павленко Юрий Алексеевич от фракции "ОПЗЖ" (поддержали 154 нардепов)
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09.11.2020 12:53 Відповісти
Нагадую, зебот

Благодаря решению КС чиновники смогут принимать дорогие подарки, - НАПК - Цензор.НЕТ 1786
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09.11.2020 12:54 Відповісти
Не треба мені нагадувати, що ні у Зелі ні у вас нема клепки. Я навіть не буду розтлумачувати чому я так сказав - по причині, яка вказана в першому реченні.
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09.11.2020 12:55 Відповісти
Идиотина, Зеро назначил тупицкага на должность председателя КС! А может ты Пудрик? А вы ж теперь все как один- ***********...
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09.11.2020 13:35 Відповісти
так птенцы ж гнезда Петрова Завдяки рішенню КС чиновники зможуть приймати дорогі подарунки, - НАЗК - Цензор.НЕТ 4332
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09.11.2020 13:46 Відповісти
КС отменил наказание за неправдивое декларирование доходов,а так свято место пустым не бывает,то введут тотальный контроль налоговиков за счетами граждан страны.
Интересно как КС Украины отреагирует на нарушение Прав Человека гарантированое Конституцией Украины в том числе и на тайну вкладов?
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09.11.2020 12:53 Відповісти
Да здравствует конституционный суд! Самый гуманный суд в мире.
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09.11.2020 12:54 Відповісти
Потом уточнят, что не только могут, но и обязаны, как и дарители - дарить.
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09.11.2020 12:55 Відповісти
Сєсєтав передає всім привіт.
Благодаря решению КС чиновники смогут принимать дорогие подарки, - НАПК - Цензор.НЕТ 9423
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09.11.2020 12:55 Відповісти
Подарки, взятки, казнокрадство... Конец эпохи бедности, как и обещал зеленский.
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09.11.2020 13:02 Відповісти
Благодаря решению КС чиновники смогут принимать дорогие подарки, - НАПК - Цензор.НЕТ 3095
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09.11.2020 13:06 Відповісти
Завдяки рішенню КС чиновники зможуть приймати дорогі подарунки, - НАЗК - Цензор.НЕТ 3653///// Завдяки рішенню КС чиновники зможуть приймати дорогі подарунки, - НАЗК - Цензор.НЕТ 1632
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09.11.2020 13:14 Відповісти
суки Завдяки рішенню КС чиновники зможуть приймати дорогі подарунки, - НАЗК - Цензор.НЕТ 7483
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09.11.2020 13:47 Відповісти
Просто внести исправление в закон и привести в порядок некоторые статьи, Зе как то, не интересно! Нужно парализовать Суд, иначе очередь до Земельного дойдёт, а там ещё больше нарушений, и хотелок! А тем кто смотрел как они принимали закон, и как их, Зе- уродивых, предупреждали и пытались тукать носом, в явные противоречия с Конституцией. Но им было похрен, они специально так принимали закон. И КС правы, нехрен пливать на Закон!
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09.11.2020 14:09 Відповісти
Если какие-то действия принимаются в пользу чиновников и олигархов против благополучия народа и президент становится на сторону именно народа -- его нужно поддерживать и ПЛЕВАТЬ НА ГАЛИМУЮ КОНСТИТУЦИЮ !!! А сейчас я наблюдаю личную неприязнь к президенту порохоботов , кацапов и разных зомбиков , они объединяются против ВОЛИ НАРОДА , доверяя недоразвитых законодательной и судебной системам. Лишь-бы Зе було погано) . Смешно наблюдать на Порошенковских каналах прямые включения сепаратистов и предателей, которые защищают банду КСУ и обвиняют Зе в неконстутиционности типа "так нельзя" или "это не по закону" , Да идите вы все ***** ! По закону нельзя иметь по десять автомобилей , жильё в разных странах и десяток квартир в Киеве сдающихся в аренду. А украинцы ютятся с детьми и стариками в малосемейке. В данной ситуации нужно выбирать : ТЫ за народ или против него. Если судьи ******** -- значит в топку их , уволить мало -- в тюрьму . А теперь подумаем сколько Украина потеряла из-за этого предательского решения КСУ. Крысы остались со своими деньгами. А боты гавкают на радость вонючим кацапам.
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09.11.2020 16:41 Відповісти
 
 