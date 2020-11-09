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ОАЭ (182) СБУ (18668) тест (283) Баканов Иван (299)

Правительство ОАЭ передало Украине почти 240 тыс. экспресс-тестов на COVID-19, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Правительство ОАЭ передало Украине почти 240 тыс. экспресс-тестов на COVID-19, - СБУ

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов передало Украине почти 240 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Передача состоялась во время встречи главы СБУ Ивана Баканова с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ в Украине Салемом Ахмедом Аль-Кааби.

Эти медицинские тесты будут переданы в регионы Украины для оперативного выявления COVID-19 у населения и надлежащего реагирования на изменения эпидемиологической ситуации.

Баканов отметил, что это не первая помощь правительства ОАЭ Украине в борьбе против распространения COVID-19. В частности, весной были переданы украинской стороне 15 тыс. медицинских халатов, 500 тыс. перчаток, 20 тыс. защитных масок, 30 тыс. пар защитной обуви, 15 тыс. комбинезонов и 6 тыс. литров дезинфицирующего средства.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
Тепер їх можна придбати в мережі магазинів Епіцентр.
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09.11.2020 13:57
+6
Скоро они будут продаваться в "Эпицентре"!
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09.11.2020 13:57
+4
Зараз зебариги грошенят трошки зароблять.
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09.11.2020 14:00
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Правила форума Совет форумчан
Тепер їх можна придбати в мережі магазинів Епіцентр.
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09.11.2020 13:57 Ответить
Скоро они будут продаваться в "Эпицентре"!
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09.11.2020 13:57 Ответить
Радуцкого к распределению не допускать.
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09.11.2020 13:58 Ответить
Яке розподілення? Воно їх продаватиме. Правительство ОАЭ передало Украине почти 240 тыс. экспресс-тестов на COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 2139
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09.11.2020 14:33 Ответить
Зараз зебариги грошенят трошки зароблять.
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09.11.2020 14:00 Ответить
А чому не передали асфальт для доріг?
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09.11.2020 14:03 Ответить
хде мона то купити Правительство ОАЭ передало Украине почти 240 тыс. экспресс-тестов на COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 9673
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09.11.2020 14:03 Ответить
Поступят Пальчевскому. Бужут платными.
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09.11.2020 14:03 Ответить
СБУ теперь Минздрав? Не так быстро, не успеваем ориентироваться!
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09.11.2020 14:04 Ответить
Теперь Ермак с Галабародькой их продадут через приватные лаборатории .
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09.11.2020 14:10 Ответить
Всі все дають, а тестів як і раніше, вистачає тільки на еліту, для народу все платне і то не завжди можна здати тест.
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09.11.2020 14:19 Ответить
бо наш колгосп ніяк з відстаючих вибитись не може
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09.11.2020 14:39 Ответить
отдайте шмыгалю, он 2 млн. тестов за миллиард хотел закупить. У вас партия на 150 лямов почти
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09.11.2020 14:39 Ответить
в софии бесплатно имг делают. Когда вы уже нажрётесь
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09.11.2020 14:44 Ответить
И через какие лаборатории будут продавать?
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09.11.2020 15:48 Ответить
баканова у мінздрав, або ж просто ...кудись... в альпи... на лижах...
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09.11.2020 20:43 Ответить
 
 