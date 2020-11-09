Правительство ОАЭ передало Украине почти 240 тыс. экспресс-тестов на COVID-19, - СБУ

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов передало Украине почти 240 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Передача состоялась во время встречи главы СБУ Ивана Баканова с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ в Украине Салемом Ахмедом Аль-Кааби.

Эти медицинские тесты будут переданы в регионы Украины для оперативного выявления COVID-19 у населения и надлежащего реагирования на изменения эпидемиологической ситуации.

Баканов отметил, что это не первая помощь правительства ОАЭ Украине в борьбе против распространения COVID-19. В частности, весной были переданы украинской стороне 15 тыс. медицинских халатов, 500 тыс. перчаток, 20 тыс. защитных масок, 30 тыс. пар защитной обуви, 15 тыс. комбинезонов и 6 тыс. литров дезинфицирующего средства.

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