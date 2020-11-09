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ОАЕ (134) СБУ (10016) тест (275) Баканов Іван (295)

Уряд ОАЕ передав Україні майже 240 тис. експрес-тестів на COVID-19, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Уряд ОАЕ передав Україні майже 240 тис. експрес-тестів на COVID-19, - СБУ

Уряд Об'єднаних Арабських Еміратів передав Україні майже 240 тис. експрес-тестів для виявлення коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Передача відбулася під час зустрічі голови СБУ Івана Баканова з Надзвичайним та Повноважним Послом ОАЕ в Україні Салемом Ахмедом Аль-Каабі.

Ці медичні тести будуть передані в регіони України для оперативного виявлення COVID-19 у населення і належного реагування на зміни епідеміологічної ситуації.

Баканов зазначив, що це не перша допомога уряду ОАЕ Україні в боротьбі проти поширення COVID-19. Зокрема, навесні були передані українській стороні 15 тис. медичних халатів, 500 тис. рукавичок, 20 тис. захисних масок, 30 тис. пар захисного взуття, 15 тис. комбінезонів і 6 тис. літрів дезинфікуючого засобу.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Тепер їх можна придбати в мережі магазинів Епіцентр.
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09.11.2020 13:57
+6
Скоро они будут продаваться в "Эпицентре"!
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09.11.2020 13:57
+4
Зараз зебариги грошенят трошки зароблять.
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09.11.2020 14:00
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Тепер їх можна придбати в мережі магазинів Епіцентр.
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09.11.2020 13:57 Відповісти
Скоро они будут продаваться в "Эпицентре"!
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09.11.2020 13:57 Відповісти
Радуцкого к распределению не допускать.
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09.11.2020 13:58 Відповісти
Яке розподілення? Воно їх продаватиме. Правительство ОАЭ передало Украине почти 240 тыс. экспресс-тестов на COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 2139
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09.11.2020 14:33 Відповісти
Зараз зебариги грошенят трошки зароблять.
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09.11.2020 14:00 Відповісти
А чому не передали асфальт для доріг?
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09.11.2020 14:03 Відповісти
хде мона то купити Правительство ОАЭ передало Украине почти 240 тыс. экспресс-тестов на COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 9673
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09.11.2020 14:03 Відповісти
Поступят Пальчевскому. Бужут платными.
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09.11.2020 14:03 Відповісти
СБУ теперь Минздрав? Не так быстро, не успеваем ориентироваться!
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09.11.2020 14:04 Відповісти
Теперь Ермак с Галабародькой их продадут через приватные лаборатории .
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09.11.2020 14:10 Відповісти
Всі все дають, а тестів як і раніше, вистачає тільки на еліту, для народу все платне і то не завжди можна здати тест.
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09.11.2020 14:19 Відповісти
бо наш колгосп ніяк з відстаючих вибитись не може
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09.11.2020 14:39 Відповісти
отдайте шмыгалю, он 2 млн. тестов за миллиард хотел закупить. У вас партия на 150 лямов почти
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09.11.2020 14:39 Відповісти
в софии бесплатно имг делают. Когда вы уже нажрётесь
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09.11.2020 14:44 Відповісти
И через какие лаборатории будут продавать?
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09.11.2020 15:48 Відповісти
баканова у мінздрав, або ж просто ...кудись... в альпи... на лижах...
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09.11.2020 20:43 Відповісти
 
 