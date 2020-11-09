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Локдаун в Киеве сейчас нецелесообразен, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Локдаун в Киеве сейчас нецелесообразен, - КГГА

Столичные власти считают, что в Киеве не стоит вводить полный локдаун.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По мнению Мондриевского, Киев выдержит любые условия. Но прежде всего при принятии решений нужно учитывать структуру общества в каждом регионе.

"Киев - огромный мегаполис. По моему мнению, локдаун демонстрирует лучшие показатели в борьбе с распространением болезни. С другой стороны - очень бьет по экономике, мелкому и среднему бизнесу", - отметил замглавы КГГА.

Мондриевский подчеркнул, что также нужно прислушиваться к тем, кто работает на местах. И добавил: "Локдаун сейчас, по тем показателям, которые мы имеем в Киеве, нецелесообразен с нашей точки зрения".

Также Мондриевский добавил, что сейчас ведется активная работа с больницами: увеличивают количество мест для киевлян, которые нуждаются в госпитализации. А полное прекращение работы транспорта - сейчас не обязательно. Главное - соблюдать всем противоэпидемические правила.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Київ це перше місто в якому потрібен жорсткий карантин! Відмова від жорсткого карантину показує слабкість влади і неспроможність організувати життя міста в нових умовах епідемії! На жаль кияни обрали нікчему на другий термін!
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09.11.2020 14:09 Ответить
Хахаха, а надо было мэри зепопец выбирать канечноже.
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09.11.2020 14:12 Ответить
Потрібно було Томенка обирати мером.
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09.11.2020 14:13 Ответить
А кагда?
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09.11.2020 14:11 Ответить
Целєсообразно розросити заразу на всі боки?
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09.11.2020 14:48 Ответить
"По мнению Мондриевского, Киев выдержит любые условия. Но прежде всего при принятии решений нужно учитывать структуру общества в каждом регионе".

Ну надо же где-то "богеме" и "элите" общества тусоваться. И, по мнению Мондриевского, Киев для этого идеально подходит.
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09.11.2020 15:45 Ответить
ну места тусовок можно как раз и прикрыть, но по сути он прав. В Киеве живет не только элита, и если от короно вируса вероятность умереть около 2%, то умереть от голода эта вероятность куда больше.
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09.11.2020 16:30 Ответить
Возможно, только насколько много находится в Киеве критически важных объектов, обеспечивающих "выживание"?
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09.11.2020 16:55 Ответить
это невозможно подсчитать, как и в любом другом мегаполисе. В том же Нью Йорке скажем картошку не выращивают, и в основном офисные работники, и может показаться что как будто особого вреда не было бы если бы кто то не протирал штаны, но на что будут жить миллионы горожан? Ну и кроме того скорее всего многие из этих горожан приносят пользу для страны, даже если они не пашут и не стоят у станка. Я не про "элиту" и не про бюрократов, а про обычных жителей, коих миллионы
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09.11.2020 18:44 Ответить
 
 