Локдаун у Києві нині недоцільний, - КМДА

Столична влада вважає, що в Києві не варто запроваджувати повний локдаун.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це заявив перший заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

На думку Мондрієвського, Київ витримає будь-які умови. Але насамперед під час ухвалення рішень треба зважати на структуру суспільства у кожному регіоні.

Київ – величезний мегаполіс. На мою думку, локдаун демонструє кращі показники в боротьбі з розповсюдженням хвороби. З іншого боку, – дуже б'є по економіці, дрібному та середньому бізнесу", – зазначив заступник голови КМДА.

Він наголосив, що також потрібно прислуховуватися до тих, хто працює на місцях. І додав: "Локдаун зараз, за тими показниками, які ми маємо в Києві, недоцільний з нашої точки зору".

Також Мондрієвський наголосив, що зараз ведеться активна робота з лікарнями: збільшують кількість місць для киян, які потребують госпіталізації. А повне припинення роботи транспорту – зараз не обов'язкове. Головне – дотримуватися всім протиепідемічних правил.

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