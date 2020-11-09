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Локдаун у Києві нині недоцільний, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Локдаун у Києві нині недоцільний, - КМДА

Столична влада вважає, що в Києві не варто запроваджувати повний локдаун.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це заявив перший заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

На думку Мондрієвського, Київ витримає будь-які умови. Але насамперед під час ухвалення рішень треба зважати на структуру суспільства у кожному регіоні.

Київ – величезний мегаполіс. На мою думку, локдаун демонструє кращі показники в боротьбі з розповсюдженням хвороби. З іншого боку, – дуже б'є по економіці, дрібному та середньому бізнесу", – зазначив заступник голови КМДА.

Він наголосив, що також потрібно прислуховуватися до тих, хто працює на місцях. І додав: "Локдаун зараз, за тими показниками, які ми маємо в Києві, недоцільний з нашої точки зору".

Також Мондрієвський наголосив, що зараз ведеться активна робота з лікарнями: збільшують кількість місць для киян, які потребують госпіталізації. А повне припинення роботи транспорту – зараз не обов'язкове. Головне – дотримуватися всім протиепідемічних правил.

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Автор: Наталя Джума
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Київ це перше місто в якому потрібен жорсткий карантин! Відмова від жорсткого карантину показує слабкість влади і неспроможність організувати життя міста в нових умовах епідемії! На жаль кияни обрали нікчему на другий термін!
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09.11.2020 14:09 Відповісти
Хахаха, а надо было мэри зепопец выбирать канечноже.
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09.11.2020 14:12 Відповісти
Потрібно було Томенка обирати мером.
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09.11.2020 14:13 Відповісти
А кагда?
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09.11.2020 14:11 Відповісти
Целєсообразно розросити заразу на всі боки?
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09.11.2020 14:48 Відповісти
"По мнению Мондриевского, Киев выдержит любые условия. Но прежде всего при принятии решений нужно учитывать структуру общества в каждом регионе".

Ну надо же где-то "богеме" и "элите" общества тусоваться. И, по мнению Мондриевского, Киев для этого идеально подходит.
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09.11.2020 15:45 Відповісти
ну места тусовок можно как раз и прикрыть, но по сути он прав. В Киеве живет не только элита, и если от короно вируса вероятность умереть около 2%, то умереть от голода эта вероятность куда больше.
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09.11.2020 16:30 Відповісти
Возможно, только насколько много находится в Киеве критически важных объектов, обеспечивающих "выживание"?
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09.11.2020 16:55 Відповісти
это невозможно подсчитать, как и в любом другом мегаполисе. В том же Нью Йорке скажем картошку не выращивают, и в основном офисные работники, и может показаться что как будто особого вреда не было бы если бы кто то не протирал штаны, но на что будут жить миллионы горожан? Ну и кроме того скорее всего многие из этих горожан приносят пользу для страны, даже если они не пашут и не стоят у станка. Я не про "элиту" и не про бюрократов, а про обычных жителей, коих миллионы
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09.11.2020 18:44 Відповісти
 
 