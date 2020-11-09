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Одна из тестируемых вакцин от COVID-19 демонстрирует 90% эффективность

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Одна из тестируемых вакцин от COVID-19 демонстрирует 90% эффективность

В понедельник американская компания Pfizer Inc и ее немецкий партнер BioNTech заявили, что их экспериментальная вакцина более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вакцина была протестирована на 43 500 добровольцах в шести странах - США, Германия, Бразилия, Аргентина, ЮАР и Турция - и не вызвала каких-либо побочных эффектов.

Вакцина, которая вводится в двух дозах с интервалом в три недели, учит организм производить антитела для борьбы с COVID-19.

Многие эксперты и ученные со всего мира уже отметили новость о вакцине от Pfizer Inc и BioNTech как огромный прорыв.

"Данная вакцина должна храниться при -80 ° C. Это может создать серьезные логистические проблемы для массового лечения за пределами крупных городов и в странах с низким или средним уровнем дохода. Однако в целом это огромный шаг вперед в борьбе с COVID-19", - отмечает сотрудник Департамента фармакологии Университета Ливерпуля Эндрю Хилл.

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Топ комментарии
+8
Молодцы. Теперь кацапские ковидоотрицатели опять в антиваксеров переквалифицируются. Работа такая.
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09.11.2020 15:50
+6
вакцина, которую нужно хранить и транспортировать при температуре -80 градусов, не будет доступной и дешевой.
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09.11.2020 16:08
+4
Кацапи в чергове в пральотє...як фанера на мацквой...
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09.11.2020 15:52
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Молодцы. Теперь кацапские ковидоотрицатели опять в антиваксеров переквалифицируются. Работа такая.
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09.11.2020 15:50 Ответить
А шо будет с немецкими ковидоотрицателями?
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09.11.2020 15:54 Ответить
Так они ж з кацапии родом. Аусвайсов купили у дурных немцев.
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09.11.2020 16:01 Ответить
Намедни в Берлине 1.000.000 ковидоотрицателей на митинге было. Прикинь. Твой миф рушится.
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09.11.2020 16:41 Ответить
Их будут хоронить в норковых шубах...
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09.11.2020 17:17 Ответить
Кацапи в чергове в пральотє...як фанера на мацквой...
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09.11.2020 15:52 Ответить
"Данная вакцина должна храниться при -80 °". Сподіваюся, що ємності з цією вакциною оснастять якимись індикаторами дотримання температурного режиму. Інакше коли вона добереться до наших країв, то невідомо, що з нею буде
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09.11.2020 15:53 Ответить
до наших краев с ее ценой она не доберется..., единицы привезут себе в жидком азоте...
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09.11.2020 15:56 Ответить
Да там, скорее всего, ее в сухом льду хранят, скорей всего наши корреспонденты при переводе с шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия с -78 до -80 округлили.
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09.11.2020 16:26 Ответить
А через квартал вирус мутирует.
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09.11.2020 15:53 Ответить
учит организм производить антитела для борьбы с COVID-19 - это уже клиника ..........
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09.11.2020 15:54 Ответить
фуфломицин, судя по описанию
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09.11.2020 16:02 Ответить
Почём гробы с глазетом?
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09.11.2020 16:03 Ответить
3 по цене одного
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09.11.2020 16:10 Ответить
ну может из тестируемых и показывает. но па рашная то принадлежит к не тестируемым и потому у неё 146% эффективности! ******** свидетель ))
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09.11.2020 15:54 Ответить
файзеровскя такой же фуфломицин трампа, для поднятия упавшего деда.
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09.11.2020 16:05 Ответить
та ты шо! А в Израиле и не в курсе.
Иерусалимский госпиталь заказал 1,5 млн. доз кацапской вакцины ссылка
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09.11.2020 16:15 Ответить
это лехко обьяснимо. против местных арабов арабогеноцид замышляют, такой вот, вот такой,... арабогеноцид )))
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09.11.2020 17:30 Ответить
Business Insider: Trump celebrates Pfizer announcing a successful COVID-19 vaccine, days after he lost the US election.

Можно сливать, нарисовалась падла которая терроризирует США ковидом и мир вакциной. Надо сказать что она не пройдет финальную стадию и имеет кучу побочек.
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09.11.2020 15:55 Ответить
Дайто Бог.
Кстати, ЗеДолбоДятлф и другие опжописты, не подскажите, по какой цене вакцину от короны будут продаваьт в Эпицентре и у Пальчевского?
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09.11.2020 16:00 Ответить
Хло уже заколебал своей вакциной, Phizer то же, эта контора если шо под колпаком респбликанцев.
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09.11.2020 16:03 Ответить
Мне смешно это "дайбох", ибо он же и дал вирус.(это если в чепуху верить)
не знаю, выглядит как у Сралина подыхающий от голода просил бы картошки(ну да, упырь у него картошку забирал шоб отдать взад, ага))
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09.11.2020 17:12 Ответить
А может Сатана?
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09.11.2020 17:31 Ответить
Сотона ПО ПРОСЬБЕ Яхве, убила чет 10(не, не триллионов) людей.

Яхве же.... ну, начни считать щас, может к 99-ти годам закончишь. И ведь это все.... "там написано". Я надеюсь шо про т.н. "сотону" - это стеб такой, ибо всерьез верить в совершенно противоположное написанному в "св. текстах", кстати, которые сам Яхве надыктовывал и одобрял, как-то.... Одна з вакцин проти COVID-19, які тестуються, демонструє 90-відсоткову ефективність - Цензор.НЕТ 5388
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09.11.2020 17:38 Ответить
Тут не поспоришь. Впрочем, как говорил один персонаж, в 43 сонете эпического комикса "Янелох", - да какая разница? И заболел.
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09.11.2020 17:42 Ответить
У вакцины первое это безопасность минимум 10000 человек и полтора года на проверку, Добровольцы назначаются коронобесами.
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09.11.2020 16:02 Ответить
вакцина, которую нужно хранить и транспортировать при температуре -80 градусов, не будет доступной и дешевой.
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09.11.2020 16:08 Ответить
Американцы со своей действующей , безопасной вакциной всю торговлю кремлёвской крысе портят.... Путинской гадостью уже укололись двое самоубийц - ялтинский мэр и семейка Мертведчуков....Ялтинскому уже помогло - лежит в земле....Мертведчуки тоже на подходе - отвратительно выглядят, ямы выкопали, оркестр заказан....
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09.11.2020 16:17 Ответить
********** вакцина - порожняк
а ця - вже щось
і це тільки перша ластівка
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09.11.2020 16:28 Ответить
А вжидком азоте она может храниться или ей не ниже -80С ?
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09.11.2020 16:29 Ответить
Да там, скорее всего, ее в сухом льду хранят. Повидимому, наши корреспонденты при переводе с шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия с -78 до -80 округлили.
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09.11.2020 16:42 Ответить
-80 по фаренгейту равняется -62,22222222 по цельсию. Одна з вакцин проти COVID-19, які тестуються, демонструє 90-відсоткову ефективність - Цензор.НЕТ 1535

Источник: https://kvn201.com.ua/fahrenheit-to-celsius-conversion.htm
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09.11.2020 19:31 Ответить
Т.е. 10% вакцинированного населения всё равно заболеет?
В Украине это 4 000 000 человек.
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09.11.2020 17:21 Ответить
а як її будуть вводити при мінус 80?
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09.11.2020 18:07 Ответить
 
 