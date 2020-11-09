Одна из тестируемых вакцин от COVID-19 демонстрирует 90% эффективность
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В понедельник американская компания Pfizer Inc и ее немецкий партнер BioNTech заявили, что их экспериментальная вакцина более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, вакцина была протестирована на 43 500 добровольцах в шести странах - США, Германия, Бразилия, Аргентина, ЮАР и Турция - и не вызвала каких-либо побочных эффектов.
Вакцина, которая вводится в двух дозах с интервалом в три недели, учит организм производить антитела для борьбы с COVID-19.
Многие эксперты и ученные со всего мира уже отметили новость о вакцине от Pfizer Inc и BioNTech как огромный прорыв.
"Данная вакцина должна храниться при -80 ° C. Это может создать серьезные логистические проблемы для массового лечения за пределами крупных городов и в странах с низким или средним уровнем дохода. Однако в целом это огромный шаг вперед в борьбе с COVID-19", - отмечает сотрудник Департамента фармакологии Университета Ливерпуля Эндрю Хилл.
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Можно сливать, нарисовалась падла которая терроризирует США ковидом и мир вакциной. Надо сказать что она не пройдет финальную стадию и имеет кучу побочек.
Кстати, ЗеДолбоДятлф и другие опжописты, не подскажите, по какой цене вакцину от короны будут продаваьт в Эпицентре и у Пальчевского?
не знаю, выглядит как у Сралина подыхающий от голода просил бы картошки(ну да, упырь у него картошку забирал шоб отдать взад, ага))
Яхве же.... ну, начни считать щас, может к 99-ти годам закончишь. И ведь это все.... "там написано". Я надеюсь шо про т.н. "сотону" - это стеб такой, ибо всерьез верить в совершенно противоположное написанному в "св. текстах", кстати, которые сам Яхве надыктовывал и одобрял, как-то....
а ця - вже щось
і це тільки перша ластівка
Источник: https://kvn201.com.ua/fahrenheit-to-celsius-conversion.htm
В Украине это 4 000 000 человек.