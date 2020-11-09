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Одна з вакцин проти COVID-19, які тестуються, демонструє 90-відсоткову ефективність

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Одна з вакцин проти COVID-19, які тестуються, демонструє 90-відсоткову ефективність

У понеділок американська компанія Pfizer Inc та її німецький партнер BioNTech заявили, що їхня експериментальна вакцина більш ніж на 90% ефективна в запобіганні COVID-19.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вакцина була протестована на 43 500 добровольцях у шести країнах - США, Німеччині, Бразилії, Аргентині, ПАР і Туреччині - і не викликала будь-яких побічних ефектів.

Вакцина, яка вводиться в двох дозах з інтервалом у три тижні, вчить організм виробляти антитіла для боротьби з COVID-19.

Багато експертів і вчені з усього світу вже відзначили новину про вакцину від Pfizer Inc та BioNTech як величезний прорив.

"Ця вакцина має зберігатися за -80 °C. Це може створити серйозні логістичні проблеми для масового лікування за межами великих міст і в країнах з низьким або середнім рівнем доходу. Однак загалом це величезний крок вперед у боротьбі з COVID-19", - зазначає співробітник Департаменту фармакології Університету Ліверпуля Ендрю Гілл.

Також читайте: Пандемія COVID-19 вже вийшла за межі надзвичайної ситуації, - ВООЗ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Молодцы. Теперь кацапские ковидоотрицатели опять в антиваксеров переквалифицируются. Работа такая.
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09.11.2020 15:50
+6
вакцина, которую нужно хранить и транспортировать при температуре -80 градусов, не будет доступной и дешевой.
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09.11.2020 16:08
+4
Кацапи в чергове в пральотє...як фанера на мацквой...
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09.11.2020 15:52
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Молодцы. Теперь кацапские ковидоотрицатели опять в антиваксеров переквалифицируются. Работа такая.
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09.11.2020 15:50 Відповісти
А шо будет с немецкими ковидоотрицателями?
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09.11.2020 15:54 Відповісти
Так они ж з кацапии родом. Аусвайсов купили у дурных немцев.
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09.11.2020 16:01 Відповісти
Намедни в Берлине 1.000.000 ковидоотрицателей на митинге было. Прикинь. Твой миф рушится.
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09.11.2020 16:41 Відповісти
Их будут хоронить в норковых шубах...
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09.11.2020 17:17 Відповісти
Кацапи в чергове в пральотє...як фанера на мацквой...
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09.11.2020 15:52 Відповісти
"Данная вакцина должна храниться при -80 °". Сподіваюся, що ємності з цією вакциною оснастять якимись індикаторами дотримання температурного режиму. Інакше коли вона добереться до наших країв, то невідомо, що з нею буде
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09.11.2020 15:53 Відповісти
до наших краев с ее ценой она не доберется..., единицы привезут себе в жидком азоте...
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09.11.2020 15:56 Відповісти
Да там, скорее всего, ее в сухом льду хранят, скорей всего наши корреспонденты при переводе с шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия с -78 до -80 округлили.
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09.11.2020 16:26 Відповісти
А через квартал вирус мутирует.
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09.11.2020 15:53 Відповісти
учит организм производить антитела для борьбы с COVID-19 - это уже клиника ..........
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09.11.2020 15:54 Відповісти
фуфломицин, судя по описанию
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09.11.2020 16:02 Відповісти
Почём гробы с глазетом?
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09.11.2020 16:03 Відповісти
3 по цене одного
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09.11.2020 16:10 Відповісти
ну может из тестируемых и показывает. но па рашная то принадлежит к не тестируемым и потому у неё 146% эффективности! ******** свидетель ))
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09.11.2020 15:54 Відповісти
файзеровскя такой же фуфломицин трампа, для поднятия упавшего деда.
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09.11.2020 16:05 Відповісти
та ты шо! А в Израиле и не в курсе.
Иерусалимский госпиталь заказал 1,5 млн. доз кацапской вакцины ссылка
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09.11.2020 16:15 Відповісти
это лехко обьяснимо. против местных арабов арабогеноцид замышляют, такой вот, вот такой,... арабогеноцид )))
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09.11.2020 17:30 Відповісти
Business Insider: Trump celebrates Pfizer announcing a successful COVID-19 vaccine, days after he lost the US election.

Можно сливать, нарисовалась падла которая терроризирует США ковидом и мир вакциной. Надо сказать что она не пройдет финальную стадию и имеет кучу побочек.
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09.11.2020 15:55 Відповісти
Дайто Бог.
Кстати, ЗеДолбоДятлф и другие опжописты, не подскажите, по какой цене вакцину от короны будут продаваьт в Эпицентре и у Пальчевского?
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09.11.2020 16:00 Відповісти
Хло уже заколебал своей вакциной, Phizer то же, эта контора если шо под колпаком респбликанцев.
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09.11.2020 16:03 Відповісти
Мне смешно это "дайбох", ибо он же и дал вирус.(это если в чепуху верить)
не знаю, выглядит как у Сралина подыхающий от голода просил бы картошки(ну да, упырь у него картошку забирал шоб отдать взад, ага))
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09.11.2020 17:12 Відповісти
А может Сатана?
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09.11.2020 17:31 Відповісти
Сотона ПО ПРОСЬБЕ Яхве, убила чет 10(не, не триллионов) людей.

Яхве же.... ну, начни считать щас, может к 99-ти годам закончишь. И ведь это все.... "там написано". Я надеюсь шо про т.н. "сотону" - это стеб такой, ибо всерьез верить в совершенно противоположное написанному в "св. текстах", кстати, которые сам Яхве надыктовывал и одобрял, как-то.... Одна з вакцин проти COVID-19, які тестуються, демонструє 90-відсоткову ефективність - Цензор.НЕТ 5388
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09.11.2020 17:38 Відповісти
Тут не поспоришь. Впрочем, как говорил один персонаж, в 43 сонете эпического комикса "Янелох", - да какая разница? И заболел.
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09.11.2020 17:42 Відповісти
У вакцины первое это безопасность минимум 10000 человек и полтора года на проверку, Добровольцы назначаются коронобесами.
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09.11.2020 16:02 Відповісти
вакцина, которую нужно хранить и транспортировать при температуре -80 градусов, не будет доступной и дешевой.
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09.11.2020 16:08 Відповісти
Американцы со своей действующей , безопасной вакциной всю торговлю кремлёвской крысе портят.... Путинской гадостью уже укололись двое самоубийц - ялтинский мэр и семейка Мертведчуков....Ялтинскому уже помогло - лежит в земле....Мертведчуки тоже на подходе - отвратительно выглядят, ямы выкопали, оркестр заказан....
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09.11.2020 16:17 Відповісти
********** вакцина - порожняк
а ця - вже щось
і це тільки перша ластівка
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09.11.2020 16:28 Відповісти
А вжидком азоте она может храниться или ей не ниже -80С ?
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09.11.2020 16:29 Відповісти
Да там, скорее всего, ее в сухом льду хранят. Повидимому, наши корреспонденты при переводе с шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия с -78 до -80 округлили.
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09.11.2020 16:42 Відповісти
-80 по фаренгейту равняется -62,22222222 по цельсию. Одна з вакцин проти COVID-19, які тестуються, демонструє 90-відсоткову ефективність - Цензор.НЕТ 1535

Источник: https://kvn201.com.ua/fahrenheit-to-celsius-conversion.htm
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09.11.2020 19:31 Відповісти
Т.е. 10% вакцинированного населения всё равно заболеет?
В Украине это 4 000 000 человек.
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09.11.2020 17:21 Відповісти
а як її будуть вводити при мінус 80?
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09.11.2020 18:07 Відповісти
 
 