Одна з вакцин проти COVID-19, які тестуються, демонструє 90-відсоткову ефективність
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У понеділок американська компанія Pfizer Inc та її німецький партнер BioNTech заявили, що їхня експериментальна вакцина більш ніж на 90% ефективна в запобіганні COVID-19.
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, вакцина була протестована на 43 500 добровольцях у шести країнах - США, Німеччині, Бразилії, Аргентині, ПАР і Туреччині - і не викликала будь-яких побічних ефектів.
Вакцина, яка вводиться в двох дозах з інтервалом у три тижні, вчить організм виробляти антитіла для боротьби з COVID-19.
Багато експертів і вчені з усього світу вже відзначили новину про вакцину від Pfizer Inc та BioNTech як величезний прорив.
"Ця вакцина має зберігатися за -80 °C. Це може створити серйозні логістичні проблеми для масового лікування за межами великих міст і в країнах з низьким або середнім рівнем доходу. Однак загалом це величезний крок вперед у боротьбі з COVID-19", - зазначає співробітник Департаменту фармакології Університету Ліверпуля Ендрю Гілл.
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Можно сливать, нарисовалась падла которая терроризирует США ковидом и мир вакциной. Надо сказать что она не пройдет финальную стадию и имеет кучу побочек.
Кстати, ЗеДолбоДятлф и другие опжописты, не подскажите, по какой цене вакцину от короны будут продаваьт в Эпицентре и у Пальчевского?
не знаю, выглядит как у Сралина подыхающий от голода просил бы картошки(ну да, упырь у него картошку забирал шоб отдать взад, ага))
Яхве же.... ну, начни считать щас, может к 99-ти годам закончишь. И ведь это все.... "там написано". Я надеюсь шо про т.н. "сотону" - это стеб такой, ибо всерьез верить в совершенно противоположное написанному в "св. текстах", кстати, которые сам Яхве надыктовывал и одобрял, как-то....
а ця - вже щось
і це тільки перша ластівка
Источник: https://kvn201.com.ua/fahrenheit-to-celsius-conversion.htm
В Украине это 4 000 000 человек.