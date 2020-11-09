Семейные врачи и бригады будут выявлять COVID-19 за 15-20 минут, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Общество
В Минздраве заявили, что в ближайшее время пациенты на дому или при обращении к врачу смогут сделать экспресс-тест на COVID-19. Диагностика будет занимать от 15 до 20 минут.
Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
По его словам, уже выделены средства на закупку и в ближайшее время семейных врачей и мобильные бригады обеспечат новыми экспресс-тестами на антиген.
"Они позволят в течение 15-20 минут проводить диагностику возле кровати больного или при обращении пациента к своему семейному врачу", - отметил Ляшко.
Топ комментарии
+7 Vjacheslav Bondarenko
показать весь комментарий09.11.2020 16:14
+6 Лаур
показать весь комментарий09.11.2020 16:15
+5 ggl chrm
показать весь комментарий09.11.2020 16:08
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Никто Вас не может заставить делать тесты против своей воли и за Ваш счет!
І бригад ?
Ви уявляєте який наплив хворих на нас очікує ?
А вот бригады тонтон-макутов - идея богатая , проверенная временем ...
Особенно это выражение "братья" любят - зачем ты это пишешь, если от сраных машин не протолкнуться? херищей, блин
А потом будет все красное... на время... нужное...
Т В А Р И ! Гореть ВАМ в АДУ. ВАШИ РАДИТЕЛИ ВАС ЗАЖДАЛИСЬ
Сралин не "горит", то какие-то чинуши будут "гореть"? Кстати, а как мона "гореть" в том чего нету?
А сейчас похоже, что у них 50 на 50, что сводит процедуру этих тестов на простую выкачку бабала без результата. Ну сдал ты 3 теста, по которым 2 отрицательных, а один положительный. Что это значит? НИЧЕГО! Сдавай и дальше это значит.
Як задрали вже ці новини з майбутнього.
Кофейная гуща?
Пцр тесты нужны, даже не ифа.