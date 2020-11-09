Сімейні лікарі і бригади виявлятимуть COVID-19 за 15-20 хвилин, - Ляшко
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МОЗ заявили, що найближчим часом пацієнти на дому або при зверненні до лікаря зможуть зробити експрес-тест на COVID-19. Діагностика займатиме від 15 до 20 хвилин.
Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
За його словами, вже виділено кошти на закупівлю і найближчим часом сімейних лікарів та мобільні бригади забезпечать новими експрес-тестами на антиген.
"Вони даватимуть змогу впродовж 15-20 хвилин проводити діагностику біля ліжка хворого або при зверненні пацієнта до свого сімейного лікаря", - зазначив Ляшко.
Топ коментарі
+7 Vjacheslav Bondarenko
показати весь коментар09.11.2020 16:14
+6 Лаур
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+5 ggl chrm
показати весь коментар09.11.2020 16:08
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Будь ласка, зачекайте...
Никто Вас не может заставить делать тесты против своей воли и за Ваш счет!
І бригад ?
Ви уявляєте який наплив хворих на нас очікує ?
А вот бригады тонтон-макутов - идея богатая , проверенная временем ...
Особенно это выражение "братья" любят - зачем ты это пишешь, если от сраных машин не протолкнуться? херищей, блин
А потом будет все красное... на время... нужное...
Т В А Р И ! Гореть ВАМ в АДУ. ВАШИ РАДИТЕЛИ ВАС ЗАЖДАЛИСЬ
Сралин не "горит", то какие-то чинуши будут "гореть"? Кстати, а как мона "гореть" в том чего нету?
А сейчас похоже, что у них 50 на 50, что сводит процедуру этих тестов на простую выкачку бабала без результата. Ну сдал ты 3 теста, по которым 2 отрицательных, а один положительный. Что это значит? НИЧЕГО! Сдавай и дальше это значит.
Як задрали вже ці новини з майбутнього.
Кофейная гуща?
Пцр тесты нужны, даже не ифа.