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Сімейні лікарі і бригади виявлятимуть COVID-19 за 15-20 хвилин, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Сімейні лікарі і бригади виявлятимуть COVID-19 за 15-20 хвилин, - Ляшко

МОЗ заявили, що найближчим часом пацієнти на дому або при зверненні до лікаря зможуть зробити експрес-тест на COVID-19. Діагностика займатиме від 15 до 20 хвилин.

Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, вже виділено кошти на закупівлю і найближчим часом сімейних лікарів та мобільні бригади забезпечать новими експрес-тестами на антиген.

"Вони даватимуть змогу впродовж 15-20 хвилин проводити діагностику біля ліжка хворого або при зверненні пацієнта до свого сімейного лікаря", - зазначив Ляшко.

Читайте також: Українські клініки переходять лише на лікування пацієнтів із COVID-19, всі планові операції заборонені, - Ляшко
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Топ коментарі
+7
Диагноз за 15 минут? Жулики и аферисты.
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09.11.2020 16:14
+6
цена вопроса и % достоверности теста ?
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09.11.2020 16:15
+5
А семейные врачи и бригады будут?
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09.11.2020 16:08
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Забыл ты сказать про стоимость в 1500 грн! Моя дочь прилетела на прошлой неделе в аэропорту нужно было сдать тест 1500грн будь лакса заплати!
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09.11.2020 16:05 Відповісти
Не слышал такого Семейные врачи и бригады будут выявлять COVID-19 за 15-20 минут, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2014. Возвращался с Болгарии через Бухарест, где подсели еще 4 человека...у всех были готовые результаты тестов на руках...у меня - нет! Ну и ничего, пропустили на обсервацию приложением!
Никто Вас не может заставить делать тесты против своей воли и за Ваш счет!
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09.11.2020 16:17 Відповісти
Тоже так думаю, разве шо летишь в другую страну и она требует "папир шо поциент здоров и даже бобр")
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09.11.2020 17:14 Відповісти
выделите средства на закупку мобильных бригад...
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09.11.2020 16:06 Відповісти
Останні дослідження показують що тести реагують до 70 діб на залишки життєдіяльності коронавірусу, тоді коли хворий вже не має самого коронавірусу і не може нікого заразити! Потрібно докорінно змінювати підходи до запровадження протиепідемічних заходів! Найбільш небезпечні ті хто ще не має симптомів і ті в кого симптоми проявляютьсь перші дні захворювання. Через 10 діб хворий вже не має вірусу і не потрібно його ізолювати. Ми ж сьогодні ПЛР тестами фіксуємо тих хто вже перехворів два місяці тому коронавірусом і намагаємось їх ізолювати, що вже не дає ніякого ефекту.
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09.11.2020 16:06 Відповісти
А де набрати стільки лікарів...
І бригад ?
Ви уявляєте який наплив хворих на нас очікує ?
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09.11.2020 16:08 Відповісти
А семейные врачи и бригады будут?
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09.11.2020 16:08 Відповісти
В нищей стране семейных врачей быть не может , они попросту не нужны .
А вот бригады тонтон-макутов - идея богатая , проверенная временем ...
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09.11.2020 16:10 Відповісти
В нищей стране\\\\\

Особенно это выражение "братья" любят - зачем ты это пишешь, если от сраных машин не протолкнуться? херищей, блин Сімейні лікарі і бригади виявлятимуть COVID-19 за 15-20 хвилин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6249
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09.11.2020 17:15 Відповісти
Диагноз за 15 минут? Жулики и аферисты.
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09.11.2020 16:14 Відповісти
цена вопроса и % достоверности теста ?
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09.11.2020 16:15 Відповісти
Дело не в достоверности, а в его способности устанавливать факт инфекции. Такой способности у тестов нет, не было и они не рассчитаны для этого.
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09.11.2020 16:17 Відповісти
Это вы слишком далеко зашли. В реальности просто никто не приедет. И все.
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09.11.2020 16:18 Відповісти
Сегодня вызывали врача, так та сказала что с час врачи по домам не ходят. Диагноз ставила по рассказу пациента. ПЦР-тест сказала ближайший на среду и результат по нему до 10 дней, как бы говоря, что если у вас простуда, то больничный не закроет пока не придёт ответ на тест, а это 11.11.20 + 10 дней. Какой то идиотский загон!
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09.11.2020 17:01 Відповісти
Ну понятно, это если за нормативом считать! А так шляшко, спустись на землю, человек ("доктор" семейный) у которой 22 к зарплаты на больных, человеку у которого больше недели 37,2-37,4 , говорит все нормально, можете идти на работу при повторном позитивном тесте на CОVID-19, главное чтобы прошли эти гребаные выборы, и чтобы полищук(палиця) прошел ....
А потом будет все красное... на время... нужное...
Т В А Р И ! Гореть ВАМ в АДУ. ВАШИ РАДИТЕЛИ ВАС ЗАЖДАЛИСЬ Семейные врачи и бригады будут выявлять COVID-19 за 15-20 минут, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7290
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09.11.2020 16:15 Відповісти
Гореть ВАМ в АДУ. ВАШИ РАДИТЕЛИ ВАС ЗАЖДАЛИСЬ\\\\\\\\\\

Сімейні лікарі і бригади виявлятимуть COVID-19 за 15-20 хвилин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5713 Сралин не "горит", то какие-то чинуши будут "гореть"? Кстати, а как мона "гореть" в том чего нету? Сімейні лікарі і бригади виявлятимуть COVID-19 за 15-20 хвилин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8495
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09.11.2020 17:17 Відповісти
Забув просто сказати -коли то буде?
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09.11.2020 16:15 Відповісти
Семейные врачи и бригады будут выявлять COVID-19 за 15-20 минут, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3833 Семейные врачи и бригады будут выявлять COVID-19 за 15-20 минут, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4531
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09.11.2020 16:16 Відповісти
Хлопці добпяче зароблять. Як заробили на ПЛР тестах з Кацапії та Китаю з ватними забиралками
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09.11.2020 16:18 Відповісти
Та да... Ви вже в Києві на Виноградарі першу мобільну лабораторію відкрили. Тест за добу, 950 грн. На вчора документів не було. І сьогодні вже не працювала. Сказочник...
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09.11.2020 16:19 Відповісти
Я взагалі не розумію доцільність цих тестів, якщо у нас лікарень і лікарів немає. Особливо після ріформаторів, що позакривали медзаклади в районах. Ну протестуєте ви всіх, а шпиталізувати куди?
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09.11.2020 16:22 Відповісти
Ну тут хоч на обсервацію. У знайомих у чоловіка, посадовця воєнкомату в чинах, виявили ковід, а він ходить на роботу. І ніякої самоізоляції. А сім"ю реально (ну не дуже, як грип з втратою нюху і смаку) перекачало.
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09.11.2020 16:58 Відповісти
При помощи карате и обычной соды.
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09.11.2020 16:27 Відповісти
Не обидно, если бы эти тесты были 100% результатом.
А сейчас похоже, что у них 50 на 50, что сводит процедуру этих тестов на простую выкачку бабала без результата. Ну сдал ты 3 теста, по которым 2 отрицательных, а один положительный. Что это значит? НИЧЕГО! Сдавай и дальше это значит.
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09.11.2020 16:28 Відповісти
Фантазер...
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09.11.2020 16:29 Відповісти
" ... будут выявлять COVID-19 за 15-20 минут, - Ляшко"

Як задрали вже ці новини з майбутнього.
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09.11.2020 16:36 Відповісти
І тут Остапа понесло...
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09.11.2020 16:37 Відповісти
Ни прошло и пол года !!!!
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09.11.2020 16:54 Відповісти
Залишилось сказати, як до того сімейного лікаря добитися. Я своєму літом не зміг достукатись і плюнув.
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09.11.2020 17:14 Відповісти
обеспечат новыми экспресс-тестами на антиген
Сімейні лікарі і бригади виявлятимуть COVID-19 за 15-20 хвилин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9050
Кофейная гуща?
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09.11.2020 17:19 Відповісти
Неправда! Ми ж бачимо, що фактично відбувається в невеликих містах, тим більше в селах.
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09.11.2020 18:27 Відповісти
Брехло. Этот тест делался полтора года назад в аеропортах мира когда все началось но он очень неточен. И от него отказались во всех странах европы. Там точность 40%. Причом может соаботать как на больного так и на здорового человека.
Пцр тесты нужны, даже не ифа.
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09.11.2020 21:58 Відповісти
Тесты на антигены очень ненадёжные. Их достоверность не более 60%. Нужно ПЛР тесты сделать бесплатными и тестировать всех подряд, отслеживать контакты заражённых и изолировать их. Только так можно разорвать цепь.
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10.11.2020 08:10 Відповісти
 
 