Сімейні лікарі і бригади виявлятимуть COVID-19 за 15-20 хвилин, - Ляшко

МОЗ заявили, що найближчим часом пацієнти на дому або при зверненні до лікаря зможуть зробити експрес-тест на COVID-19. Діагностика займатиме від 15 до 20 хвилин.

Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, вже виділено кошти на закупівлю і найближчим часом сімейних лікарів та мобільні бригади забезпечать новими експрес-тестами на антиген.

"Вони даватимуть змогу впродовж 15-20 хвилин проводити діагностику біля ліжка хворого або при зверненні пацієнта до свого сімейного лікаря", - зазначив Ляшко.

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