РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12990 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Конституционный кризис
2 097 37
земля (1920) КС (2130) земельная реформа (292) рынок земли (250)

КС не смог рассмотреть "земельный" вопрос из-за отсутствия кворума

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

КС не смог рассмотреть

Большая палата Конституционного суда Украины (КС) отложила рассмотрение по представлению о толковании норм Конституции о земле как основном национальном богатстве из-за отсутствия кворума на заседании.

"Дело отложено в связи с отсутствием кворума",- сообщили "Интерфакс-Украина" в суде в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Ранее СМИ сообщали, что четверо судей КС, не голосовавших за решение по антикоррупционному законодательству, отказались от участия в слушаниях большой палаты суда. Основанием для отказа стало обнародование одним из судей проекта решения КС по толкованию понятия "земля".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В проект решения КСУ по земле заложены нормы, которые создадут в системе правовой коллапс, это попытка свержения государственного строя, - "слуга народа" Гурин
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+3
Чому ж ті четверо в минулий раз так не зробили?
показать весь комментарий
09.11.2020 16:46
+2
Ну вот, могут же когда захотят. И зачем было огород с декларациями городить, ах да, там кучу дел по коррупции успели уже закрыть...
показать весь комментарий
09.11.2020 16:24
+2
А з якого дива ты? И чого це вона твоя?!
показать весь комментарий
09.11.2020 17:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну вот, могут же когда захотят. И зачем было огород с декларациями городить, ах да, там кучу дел по коррупции успели уже закрыть...
показать весь комментарий
09.11.2020 16:24 Ответить
зато успели подарки обналичить КС не зміг розглянути "земельне" питання через відсутність кворуму - Цензор.НЕТ 8164
показать весь комментарий
09.11.2020 16:28 Ответить
земельный" вопрос / "Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех украинцев и для меня лично "./ Исторический момент для всех украинцев- вряд ли: Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли. А "и для меня лично" -правда, это миллиарды.
показать весь комментарий
09.11.2020 16:30 Ответить
А з якого дива ти маєш вирішувати шо селянам робити зі своєю землею? Який в біса референдум?
показать весь комментарий
09.11.2020 16:58 Ответить
А з якого дива ты? И чого це вона твоя?!
показать весь комментарий
09.11.2020 17:05 Ответить
Якраз я за продаж сільхоз земель і ніякого референдуму якого хочуть мудачуківські комуняки не вимагаю і ні за кого не хочу вирішувать. КС не зміг розглянути "земельне" питання через відсутність кворуму - Цензор.НЕТ 7659
показать весь комментарий
09.11.2020 17:17 Ответить
Эх, Виктор, а я вот против. Не будем ничего друг-другу доказывать, но ведь мы обязаны, живя в одной стране, друг с другом считаться? Иначе ведь и до драки недалеко. А как в таком горячем вопросе решить кто прав? Вот потому и референдум нам нужен. Убедите меня и большую часть народа - ваша правда и рынку быть. Не убедите - подождем пока придумает кто-то другое решение, которое устроит всех.
показать весь комментарий
09.11.2020 17:28 Ответить
Коли приватизували державне житло ніхто не збирав референдумів і в селян ніхто не питав.Коли розпродали заводи і фабрики селян теж забули спитати а як діло дійшло до сільхоз землі тут зразу радникі з"явились з референдумами.Я не претендую розпоряджатись твоїм приватизованим житлом ,чому ти маєш розпоряджатись моїми паями?..
показать весь комментарий
09.11.2020 17:53 Ответить
Дуже погано що не спитали людей чи приватизувати заводи й фабрики. От ті хто це тоді робив хочуть і зараз зробити теж. Чи може їх діти і внуки. Шахраї.
показать весь комментарий
09.11.2020 23:01 Ответить
Тоді треба виносити на референдум все майно яке хто має і всенародно вирішувать хто отримав від держави житло, а хто землю і що кому можна продавать.Зараз кажуть що треба референдум бо всі мають отримати землю та не всі отримали,так всі мали і житло отримати та не всі отримали.
показать весь комментарий
09.11.2020 23:38 Ответить
Мне вот ни житла ни кусочка заводика за всю жизнь не перепало. Лох я наверное. КС не зміг розглянути "земельне" питання через відсутність кворуму - Цензор.НЕТ 3742
показать весь комментарий
13.11.2020 12:52 Ответить
Коли починаєш розуміти,це не погана ознака. КС не зміг розглянути "земельне" питання через відсутність кворуму - Цензор.НЕТ 8690
показать весь комментарий
15.11.2020 09:40 Ответить
А может быть потому, что я врач?
показать весь комментарий
15.11.2020 10:13 Ответить
А може тому що поганий лікар,бо за своє життя в Україні (а прожив я вже не мало)жодного бідного лікаря я не бачив,бо медицина у нас безкоштовна, до речі теж по конституції як і земля надра заводи і фабрики і належить народу.
показать весь комментарий
15.11.2020 10:20 Ответить
Не мне судить. Но скорее дело не в том, какой я ликар, а в неудачном воспитании. Я никогда не позволял себе назначать пациенту цену за будущую операцию. Благодарили кто как мог. Всем спасибо. Да и не бедный я. Но квартиру мне так и никто не дал. Все в жизни покупал за свои деньги.
показать весь комментарий
15.11.2020 10:34 Ответить
Слышь, Вася, а какого хрена безземельные нищеброды будут решать, что делать с землёй её ВЛАДЕЛЬЦАМ?
показать весь комментарий
15.11.2020 11:04 Ответить
Она не твоя, а принадлежит всему народу. Заруби себе это на носу, пока тебе пулю в лоб не вогнали.
показать весь комментарий
15.11.2020 11:45 Ответить
Это ты, мудило краснопузое, получишь пулю в лоб, если попытаешься захватить мою землю!
показать весь комментарий
15.11.2020 11:48 Ответить
Посмотрим.
показать весь комментарий
15.11.2020 12:54 Ответить
Комусь притиснули пісюни.
показать весь комментарий
09.11.2020 16:33 Ответить
Чому ж ті четверо в минулий раз так не зробили?
показать весь комментарий
09.11.2020 16:46 Ответить
Напевно тому, що тоді їх почали б звинувачувати в блокуванні роботи КСУ, а тоді ще не було такого тотального несприйняття цього органу. А може не знали про ростановку сил, чи вона змінилась незадовго до винесення рішення.
Але це не страшно, скоро слуги з опзж та батьківщиною призначать двох суддів до КСУ від опзж і кворум знову з'явиться.
показать весь комментарий
09.11.2020 17:03 Ответить
Слуги не допустять розгляду питання по землі. Тому вони не допустять кворуму.
показать весь комментарий
09.11.2020 22:57 Ответить
Срачка напала? Зрадники кляті! КС не зміг розглянути "земельне" питання через відсутність кворуму - Цензор.НЕТ 3060
показать весь комментарий
09.11.2020 16:55 Ответить
я бы сказал из за присдствия договорняка. земля, это тема ЗЕ. он уже пообещал оману. а у нас трогать "личное" низззя
показать весь комментарий
09.11.2020 18:31 Ответить
Если отбросить политику то рынок земли нужен потому как ,в селах много пенсионеров и им проще продать землю чем ждать арендных выплат лет 25-30,есть фермеры которые понимают что впереди засухи и земли истощены монокультурами тоже хотят продать землю. В села нужны хоть какие то инвестиции или там колапс полный . Единственные кому выгоден мораторий так это крупные арендаторы они тупо берут землю в аренду и в зависимости от урожая отдают малый процент. Какой будет урожай им без разницы.
показать весь комментарий
09.11.2020 19:02 Ответить
Налогов с гос. земли должно поступить около 30 млрд. ,а поступает всего около 100 млн. Ну и самое главное ,что денег уже брать неоткуда ,коррупция все стырила.
показать весь комментарий
09.11.2020 19:05 Ответить
РЕФОРМА ПРОСТО НЕОБХОДИМА. Иначе реально стариков кинут, много земли от них переходит сельсоветовским коррупционерам.
показать весь комментарий
09.11.2020 19:08 Ответить
Ну и для патриотов! Медведчук и компашка боряться за отмену рынка земли ,через КС.
показать весь комментарий
09.11.2020 19:23 Ответить
Наши партии по сути мало чем отличаются. Все они олигархические барыжные. Только спекулируют на разном, ради личной выгоды верхушек партий. А члены партий марионетки продавшиеся за депутатский мандат главарям.
показать весь комментарий
09.11.2020 23:12 Ответить
всі поболіли - всі бюлєтєнят... палєво кругом - вішалки таскають під забор, та й оті сша з їх виборами... "схороніться...нада..."(майже с)
показать весь комментарий
09.11.2020 20:13 Ответить
Так называемая земельная реформа с возможность скупки непомерного количества в одни руки это АФЕРА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ. Зеленая банда запустившая этот процесс являются государственными преступниками заслуживающими пожизненного заключения. Такими же являются члены КС заблокировавшие рассмотрение этого вопроса.
показать весь комментарий
09.11.2020 22:36 Ответить
Важность того ради чего был майдан 2013-2014 ни в какое сравнение не входит с вредом дерибана земли. Поэтому если активисты немедленно не выйдут на массовые протесты, то грош цена активистам.
Цензору в обновленной редакции следует указать пофамильно, кто из членов КС
заблокировали рассмотрения закона о дерибане земли.
показать весь комментарий
09.11.2020 22:49 Ответить
Автомайдан на днях возле дома главы КС требовавшие самороспуска КС, никогда не протестовали против АФЕРЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ - дерибана земли. Похоже они цепная собачка коломойского.
показать весь комментарий
09.11.2020 23:43 Ответить
Партії ПЕС и Голос, вместе с ЗЕбилами, проголосовали за дерибан земли, показав свое истинное лицо. Извините - истинную морду.
показать весь комментарий
09.11.2020 23:17 Ответить
Наташа, ну куда ты лезешь?
Всё, на что ты способна - это повторять чужие кричалки типа "дерибан земли", "торговля на крови", "тащить и непущать!!!"
Какого хрена безземельные нищеброды будут решать, что делать с землёй её ВЛАДЕЛЬЦАМ?
показать весь комментарий
15.11.2020 11:09 Ответить
 
 