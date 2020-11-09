КС не зміг розглянути "земельне" питання через відсутність кворуму

Велика палата Конституційного суду України (КС) відклала розгляд подання щодо тлумачення норм Конституції про землю як основнеу національне багатство через відсутність кворуму на засіданні.

"Справу відкладено у зв'язку з відсутністю кворуму", - повідомили "Інтерфакс-Україна" в суді в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що четверо суддів КС, які не голосували за рішення щодо антикорупційного законодавств, відмовилися від участі в слуханнях великої палати суду. Підставою для відмови стало оприлюднення одним із суддів проєкту рішення КС щодо тлумачення поняття "земля".

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