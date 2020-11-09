КС не зміг розглянути "земельне" питання через відсутність кворуму
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Велика палата Конституційного суду України (КС) відклала розгляд подання щодо тлумачення норм Конституції про землю як основнеу національне багатство через відсутність кворуму на засіданні.
"Справу відкладено у зв'язку з відсутністю кворуму", - повідомили "Інтерфакс-Україна" в суді в понеділок, передає Цензор.НЕТ.
Раніше ЗМІ повідомляли, що четверо суддів КС, які не голосували за рішення щодо антикорупційного законодавств, відмовилися від участі в слуханнях великої палати суду. Підставою для відмови стало оприлюднення одним із суддів проєкту рішення КС щодо тлумачення поняття "земля".
Топ коментарі
+3 Роман Бургарт
показати весь коментар09.11.2020 16:46
+2 Sergii Ustim
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+2 Сергей Павлович 4d83cfc2
показати весь коментар09.11.2020 17:05
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Але це не страшно, скоро слуги з опзж та батьківщиною призначать двох суддів до КСУ від опзж і кворум знову з'явиться.
Цензору в обновленной редакции следует указать пофамильно, кто из членов КС
заблокировали рассмотрения закона о дерибане земли.
Всё, на что ты способна - это повторять чужие кричалки типа "дерибан земли", "торговля на крови", "тащить и непущать!!!"
Какого хрена безземельные нищеброды будут решать, что делать с землёй её ВЛАДЕЛЬЦАМ?