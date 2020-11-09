УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14057 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Конституційна криза
2 097 37
земля (801) КС (1153) земельна реформа (231) ринок землі (245)

КС не зміг розглянути "земельне" питання через відсутність кворуму

Новини Цензор.НЕТ Політика України

КС не зміг розглянути

Велика палата Конституційного суду України (КС) відклала розгляд подання щодо тлумачення норм Конституції про землю як основнеу національне багатство через відсутність кворуму на засіданні.

"Справу відкладено у зв'язку з відсутністю кворуму", - повідомили "Інтерфакс-Україна" в суді в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що четверо суддів КС, які не голосували за рішення щодо антикорупційного законодавств, відмовилися від участі в слуханнях великої палати суду. Підставою для відмови стало оприлюднення одним із суддів проєкту рішення КС щодо тлумачення поняття "земля".

Читайте також: Веніславський про плани щодо вирішення конституційної кризи: закон про роботу КС і збільшення голосів, необхідних для ухвалення рішень
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Чому ж ті четверо в минулий раз так не зробили?
показати весь коментар
09.11.2020 16:46
+2
Ну вот, могут же когда захотят. И зачем было огород с декларациями городить, ах да, там кучу дел по коррупции успели уже закрыть...
показати весь коментар
09.11.2020 16:24
+2
А з якого дива ты? И чого це вона твоя?!
показати весь коментар
09.11.2020 17:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну вот, могут же когда захотят. И зачем было огород с декларациями городить, ах да, там кучу дел по коррупции успели уже закрыть...
показати весь коментар
09.11.2020 16:24 Відповісти
зато успели подарки обналичить КС не зміг розглянути "земельне" питання через відсутність кворуму - Цензор.НЕТ 8164
показати весь коментар
09.11.2020 16:28 Відповісти
земельный" вопрос / "Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех украинцев и для меня лично "./ Исторический момент для всех украинцев- вряд ли: Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли. А "и для меня лично" -правда, это миллиарды.
показати весь коментар
09.11.2020 16:30 Відповісти
А з якого дива ти маєш вирішувати шо селянам робити зі своєю землею? Який в біса референдум?
показати весь коментар
09.11.2020 16:58 Відповісти
А з якого дива ты? И чого це вона твоя?!
показати весь коментар
09.11.2020 17:05 Відповісти
Якраз я за продаж сільхоз земель і ніякого референдуму якого хочуть мудачуківські комуняки не вимагаю і ні за кого не хочу вирішувать. КС не зміг розглянути "земельне" питання через відсутність кворуму - Цензор.НЕТ 7659
показати весь коментар
09.11.2020 17:17 Відповісти
Эх, Виктор, а я вот против. Не будем ничего друг-другу доказывать, но ведь мы обязаны, живя в одной стране, друг с другом считаться? Иначе ведь и до драки недалеко. А как в таком горячем вопросе решить кто прав? Вот потому и референдум нам нужен. Убедите меня и большую часть народа - ваша правда и рынку быть. Не убедите - подождем пока придумает кто-то другое решение, которое устроит всех.
показати весь коментар
09.11.2020 17:28 Відповісти
Коли приватизували державне житло ніхто не збирав референдумів і в селян ніхто не питав.Коли розпродали заводи і фабрики селян теж забули спитати а як діло дійшло до сільхоз землі тут зразу радникі з"явились з референдумами.Я не претендую розпоряджатись твоїм приватизованим житлом ,чому ти маєш розпоряджатись моїми паями?..
показати весь коментар
09.11.2020 17:53 Відповісти
Дуже погано що не спитали людей чи приватизувати заводи й фабрики. От ті хто це тоді робив хочуть і зараз зробити теж. Чи може їх діти і внуки. Шахраї.
показати весь коментар
09.11.2020 23:01 Відповісти
Тоді треба виносити на референдум все майно яке хто має і всенародно вирішувать хто отримав від держави житло, а хто землю і що кому можна продавать.Зараз кажуть що треба референдум бо всі мають отримати землю та не всі отримали,так всі мали і житло отримати та не всі отримали.
показати весь коментар
09.11.2020 23:38 Відповісти
Мне вот ни житла ни кусочка заводика за всю жизнь не перепало. Лох я наверное. КС не зміг розглянути "земельне" питання через відсутність кворуму - Цензор.НЕТ 3742
показати весь коментар
13.11.2020 12:52 Відповісти
Коли починаєш розуміти,це не погана ознака. КС не зміг розглянути "земельне" питання через відсутність кворуму - Цензор.НЕТ 8690
показати весь коментар
15.11.2020 09:40 Відповісти
А может быть потому, что я врач?
показати весь коментар
15.11.2020 10:13 Відповісти
А може тому що поганий лікар,бо за своє життя в Україні (а прожив я вже не мало)жодного бідного лікаря я не бачив,бо медицина у нас безкоштовна, до речі теж по конституції як і земля надра заводи і фабрики і належить народу.
показати весь коментар
15.11.2020 10:20 Відповісти
Не мне судить. Но скорее дело не в том, какой я ликар, а в неудачном воспитании. Я никогда не позволял себе назначать пациенту цену за будущую операцию. Благодарили кто как мог. Всем спасибо. Да и не бедный я. Но квартиру мне так и никто не дал. Все в жизни покупал за свои деньги.
показати весь коментар
15.11.2020 10:34 Відповісти
Слышь, Вася, а какого хрена безземельные нищеброды будут решать, что делать с землёй её ВЛАДЕЛЬЦАМ?
показати весь коментар
15.11.2020 11:04 Відповісти
Она не твоя, а принадлежит всему народу. Заруби себе это на носу, пока тебе пулю в лоб не вогнали.
показати весь коментар
15.11.2020 11:45 Відповісти
Это ты, мудило краснопузое, получишь пулю в лоб, если попытаешься захватить мою землю!
показати весь коментар
15.11.2020 11:48 Відповісти
Посмотрим.
показати весь коментар
15.11.2020 12:54 Відповісти
Комусь притиснули пісюни.
показати весь коментар
09.11.2020 16:33 Відповісти
Чому ж ті четверо в минулий раз так не зробили?
показати весь коментар
09.11.2020 16:46 Відповісти
Напевно тому, що тоді їх почали б звинувачувати в блокуванні роботи КСУ, а тоді ще не було такого тотального несприйняття цього органу. А може не знали про ростановку сил, чи вона змінилась незадовго до винесення рішення.
Але це не страшно, скоро слуги з опзж та батьківщиною призначать двох суддів до КСУ від опзж і кворум знову з'явиться.
показати весь коментар
09.11.2020 17:03 Відповісти
Слуги не допустять розгляду питання по землі. Тому вони не допустять кворуму.
показати весь коментар
09.11.2020 22:57 Відповісти
Срачка напала? Зрадники кляті! КС не зміг розглянути "земельне" питання через відсутність кворуму - Цензор.НЕТ 3060
показати весь коментар
09.11.2020 16:55 Відповісти
я бы сказал из за присдствия договорняка. земля, это тема ЗЕ. он уже пообещал оману. а у нас трогать "личное" низззя
показати весь коментар
09.11.2020 18:31 Відповісти
Если отбросить политику то рынок земли нужен потому как ,в селах много пенсионеров и им проще продать землю чем ждать арендных выплат лет 25-30,есть фермеры которые понимают что впереди засухи и земли истощены монокультурами тоже хотят продать землю. В села нужны хоть какие то инвестиции или там колапс полный . Единственные кому выгоден мораторий так это крупные арендаторы они тупо берут землю в аренду и в зависимости от урожая отдают малый процент. Какой будет урожай им без разницы.
показати весь коментар
09.11.2020 19:02 Відповісти
Налогов с гос. земли должно поступить около 30 млрд. ,а поступает всего около 100 млн. Ну и самое главное ,что денег уже брать неоткуда ,коррупция все стырила.
показати весь коментар
09.11.2020 19:05 Відповісти
РЕФОРМА ПРОСТО НЕОБХОДИМА. Иначе реально стариков кинут, много земли от них переходит сельсоветовским коррупционерам.
показати весь коментар
09.11.2020 19:08 Відповісти
Ну и для патриотов! Медведчук и компашка боряться за отмену рынка земли ,через КС.
показати весь коментар
09.11.2020 19:23 Відповісти
Наши партии по сути мало чем отличаются. Все они олигархические барыжные. Только спекулируют на разном, ради личной выгоды верхушек партий. А члены партий марионетки продавшиеся за депутатский мандат главарям.
показати весь коментар
09.11.2020 23:12 Відповісти
всі поболіли - всі бюлєтєнят... палєво кругом - вішалки таскають під забор, та й оті сша з їх виборами... "схороніться...нада..."(майже с)
показати весь коментар
09.11.2020 20:13 Відповісти
Так называемая земельная реформа с возможность скупки непомерного количества в одни руки это АФЕРА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ. Зеленая банда запустившая этот процесс являются государственными преступниками заслуживающими пожизненного заключения. Такими же являются члены КС заблокировавшие рассмотрение этого вопроса.
показати весь коментар
09.11.2020 22:36 Відповісти
Важность того ради чего был майдан 2013-2014 ни в какое сравнение не входит с вредом дерибана земли. Поэтому если активисты немедленно не выйдут на массовые протесты, то грош цена активистам.
Цензору в обновленной редакции следует указать пофамильно, кто из членов КС
заблокировали рассмотрения закона о дерибане земли.
показати весь коментар
09.11.2020 22:49 Відповісти
Автомайдан на днях возле дома главы КС требовавшие самороспуска КС, никогда не протестовали против АФЕРЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ - дерибана земли. Похоже они цепная собачка коломойского.
показати весь коментар
09.11.2020 23:43 Відповісти
Партії ПЕС и Голос, вместе с ЗЕбилами, проголосовали за дерибан земли, показав свое истинное лицо. Извините - истинную морду.
показати весь коментар
09.11.2020 23:17 Відповісти
Наташа, ну куда ты лезешь?
Всё, на что ты способна - это повторять чужие кричалки типа "дерибан земли", "торговля на крови", "тащить и непущать!!!"
Какого хрена безземельные нищеброды будут решать, что делать с землёй её ВЛАДЕЛЬЦАМ?
показати весь коментар
15.11.2020 11:09 Відповісти
 
 