ДТЭК подсоединил к сети крупнейшую в Украине солнечную электростанцию на крыше многоквартирного жилого дома

На столичной Троещине к электрической сети подключили крупнейшую в Украине солнечную электростанцию на крыше многоквартирного жилого дома.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Киевские электросети, информирует Цензор.НЕТ.

Это первая в стране промышленная солнечная электростанция, построенная на крыше многоквартирного жилого дома. Она состоит из более 1200 солнечных панелей и занимает площадь более 4000 квадратных метров. Новая СЭС находится в Днепровском районе столицы на проспекте Романа Шухевича, 30. Ее мощность составляет 330 кВт. При солнечной погоде одного часа работы такой станции достаточно для полной зарядки батарей 8 электромобилей.

Инвестором проекта стала украинская компания "Аврора Терм", которая инвестировала в строительство более 330 тыс долларов США. Присоединение к электрической сети выполняла компания ДТЭК Киевские электросети.

"ДТЭК обеспечивает существенный вклад в трансформацию энергетики. Об этом, в частности, свидетельствует количество подключенных компаниями группы промышленных солнечных электростанций. Лишь в 2019 году 5 операторов системы распределения ДТЭК Сети подключили 55 таких СЭС общей мощностью 532 мегаватта", - отметил генеральный директор ДТЭК Сети Иван Гелюх.

Как отметил глава ДТЭК Сети, благодаря таким проектам жилые дома постепенно превращаются из потребителей света на его производителей и продавцов. Подключая к сети подобные станции, операторы системы распределения фактически укрепляют энергетическую и экологическую безопасность страны. От идеи сооружения СЭС на крыше многоэтажки к воплощению замысла в жизнь прошло менее двух лет. Непосредственное подключение готовой станции к сети происходило в течение мая-июля 2020 года.

"В ближайшее время планируем увеличить общую мощность наших крышных СЭС в Киеве до 2 мегаватт. Следующую станцию ​​откроем на столичной Русановке. На этапе переговоров о сотрудничестве 4 дома в Деснянском районе и 1 на Оболони. Есть планы по сооружению крышных СЭС и в других регионах Украины", - отметил директор и основатель "Аврора Терм" Юрий Ивко.

Кроме получения экологически чистой электроэнергии, строительство солнечной электростанции на крыше многоэтажки предоставило жителям дома дополнительные выгоды. Они ежемесячно получают за аренду крыши более 4 000 гривен. Компания-владелец СЭС отремонтировала в доме крышу и оборудовала его охранной сигнализацией, что в том числе будет оберегать оборудование лифтового хозяйства дома от вандалов и охотников за цветными металлами.

Видео наддомовой СЭС можно посмотреть по ссылкам в YouTube или Facebook.