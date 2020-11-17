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Киев (24531) ДТЭК (407) альтернативная энергетика (121) солнечная энергетика (37)

ДТЭК подсоединил к сети крупнейшую в Украине солнечную электростанцию на крыше многоквартирного жилого дома

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Технологии

ДТЭК подсоединил к сети крупнейшую в Украине солнечную электростанцию на крыше многоквартирного жилого дома

На столичной Троещине к электрической сети подключили крупнейшую в Украине солнечную электростанцию на крыше многоквартирного жилого дома.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Киевские электросети, информирует Цензор.НЕТ.

Это первая в стране промышленная солнечная электростанция, построенная на крыше многоквартирного жилого дома. Она состоит из более 1200 солнечных панелей и занимает площадь более 4000 квадратных метров. Новая СЭС находится в Днепровском районе столицы на проспекте Романа Шухевича, 30. Ее мощность составляет 330 кВт. При солнечной погоде одного часа работы такой станции достаточно для полной зарядки батарей 8 электромобилей.

Инвестором проекта стала украинская компания "Аврора Терм", которая инвестировала в строительство более 330 тыс долларов США. Присоединение к электрической сети выполняла компания ДТЭК Киевские электросети.

"ДТЭК обеспечивает существенный вклад в трансформацию энергетики. Об этом, в частности, свидетельствует количество подключенных компаниями группы промышленных солнечных электростанций. Лишь в 2019 году 5 операторов системы распределения ДТЭК Сети подключили 55 таких СЭС общей мощностью 532 мегаватта", - отметил генеральный директор ДТЭК Сети Иван Гелюх.

Как отметил глава ДТЭК Сети, благодаря таким проектам жилые дома постепенно превращаются из потребителей света на его производителей и продавцов. Подключая к сети подобные станции, операторы системы распределения фактически укрепляют энергетическую и экологическую безопасность страны. От идеи сооружения СЭС на крыше многоэтажки к воплощению замысла в жизнь прошло менее двух лет. Непосредственное подключение готовой станции к сети происходило в течение мая-июля 2020 года.

"В ближайшее время планируем увеличить общую мощность наших крышных СЭС в Киеве до 2 мегаватт. Следующую станцию ​​откроем на столичной Русановке. На этапе переговоров о сотрудничестве 4 дома в Деснянском районе и 1 на Оболони. Есть планы по сооружению крышных СЭС и в других регионах Украины", - отметил директор и основатель "Аврора Терм" Юрий Ивко.

Кроме получения экологически чистой электроэнергии, строительство солнечной электростанции на крыше многоэтажки предоставило жителям дома дополнительные выгоды. Они ежемесячно получают за аренду крыши более 4 000 гривен. Компания-владелец СЭС отремонтировала в доме крышу и оборудовала его охранной сигнализацией, что в том числе будет оберегать оборудование лифтового хозяйства дома от вандалов и охотников за цветными металлами.

Видео наддомовой СЭС можно посмотреть по ссылкам в YouTube или Facebook.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
А мне вообще любопытно как они смогли построить промышленную электростанцию на территории, им не принадлежащей. Это общая территория жителей многоквартирного дома. И никаким боком к ДТЕК она не относится.
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09.11.2020 18:24
+6
Просто Клюєв побудував фабрику сонячних батарей за наодні гроші, які вони пиляли з Януковичем. А тепер потрібно ті батарей кудись збувати. І знову за народні гроші.
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09.11.2020 18:16
+4
Тут имхо нужно разбираться и бить во все колокола. Иначе получим потом техногенные катастрофы в спальных районах. Скорее всего воспользовались отсутствием законодательной базы под такой тип станций.
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09.11.2020 19:20
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Может быть крупнейшая покуда она единственная. А вообще это нонсенс строить опасный промышленный объект в спальном районе города.
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09.11.2020 19:24 Ответить
Брехун, в Европе полно многоквартирников с панелями и так тоже делают.
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09.11.2020 21:24 Ответить
Для выработки 1 кВт⋅часа электроэнергии нужно сжечь примерно 0,4 кг угля.А 1 кг угля это 6 кубов дымовых газов с окослами серы и азота.1 тонна золы и шлака это 300 г мышьяка,500 г фтора,100 г кобальта, 1000 г марганца и другие тяжелые металлы, включая уран. В Германии золошлакоотвалы запрещены, в Чехии штраф за 1т шлака 284 евро.
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09.11.2020 18:48 Ответить
А тепер порахуй, скільки всякого техногенного непотрібу буде, при створенні панелі сонячної батареї на 1 кВт.
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09.11.2020 18:52 Ответить
А тепер порахуй, скільки всякого техногенного непотрібу буде, при створенні панелі сонячної батареї на 1 кВт. /Иван Петрович Сидоров этого сделать не сможет-он считает другие железяки. Но если сможешь это сделать сам-внесёшь свой вклад в науку. Ивану Петровичу Сидорову такие данные не встречались.
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09.11.2020 19:10 Ответить
«Помимо цього, побутує думка, що сонячні панелі можуть працювати вночі. »

А ти кажеш.
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09.11.2020 22:11 Ответить
Ок, а если жечь не уголь, а уран?
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09.11.2020 18:56 Ответить
лучше ничего не жечь а крутить велосипедную динамку. Для здоровья-полезнее.
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09.11.2020 19:17 Ответить
Я так понимаю Вы сейчас этим и занимаетесь чтобы в инет выйти? Бо без электроэнгергии компьютер с роутером работать не будут. ДТЭК подсоединил к сети крупнейшую в Украине солнечную электростанцию на крыше многоквартирного жилого дома - Цензор.НЕТ 1394 А тут и здоровью польза и в инете пообщаетесь.
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09.11.2020 19:25 Ответить
Бо без электроэнгергии компьютер с роутером работать не будут. / Это правда. Как правда и то что кризис в энергетике Украины ( отсутствие денег в казне) создан ворами кодлана Коломойского. А своё воровство кодлан прикрывает зеленой энергетикой./Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн. / Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда.
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09.11.2020 19:51 Ответить
Я смотрю, что Ахметову вообще все и все разрешают в Украине делать. Данная СЭС тому пример.
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09.11.2020 19:52 Ответить
Я смотрю, что Ахметову вообще все и все разрешают в Украине делать./ Обычная ситуация- власть получивший через год начинает тяготиться приведшими его к власти . Зеленский пытается уйти колобком от Коломойского . Буратино как рыба-прилипала существовать самостоятельно,без акулы, не может и старается прилипнуть к Ахметову. Хитрый тататарин всерьёз связываться с тупым Буратиной не желает . Но по известному адресу его не посылает. За что Ахметов имеет своих людей в кодлане правителей Украины и дополнительные деньги от её грабежа.
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09.11.2020 20:10 Ответить
В ПОДВАЛЫ КРЫСЫ УЖЕ ПОЗАЛАЗИЛИ, А ТЕПЕРЬ ДО КРЫШ ДОБРАЛИСЬ !!!
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09.11.2020 18:50 Ответить
"Кроме получения экологически чистой электроэнергии, строительство солнечной электростанции на крыше многоэтажки предоставило жителям дома дополнительные выгоды. Они ежемесячно получают за аренду крыши более 4 000 гривен".

ДТЭК подсоединил к сети крупнейшую в Украине солнечную электростанцию на крыше многоквартирного жилого дома - Цензор.НЕТ 1589

Да уж, действительно - "барский подарок с плеча".
Этих 4000 тысяч жильцам не хватит даже чтобы оплатить ту самую "экологически чистую электроэнергию" за месяц.
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09.11.2020 18:56 Ответить
С 4000 грн посмеялся. Там на одну квартиру хоть 10 грн получается? ДТЭК подсоединил к сети крупнейшую в Украине солнечную электростанцию на крыше многоквартирного жилого дома - Цензор.НЕТ 8649
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09.11.2020 19:15 Ответить
Считать научись сперва.Деньги идут не поквартирно а на счёт в ОСББ. А это 48 тыс. в год. Они на дороге не валяются. Кроме того сделан ремонт крыши и территория будет ПОЖИЗНЕННО охраняться от вандалов. Тебе этого мало?
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09.11.2020 22:07 Ответить
Жизнь дала трещину, установили СЭС на Троещине ДТЭК подсоединил к сети крупнейшую в Украине солнечную электростанцию на крыше многоквартирного жилого дома - Цензор.НЕТ 7993
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09.11.2020 19:16 Ответить
Ну для этих жильцов действительно дала. Только пока они еще этого не понимают.
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09.11.2020 19:30 Ответить
Сам факт наличия СЭС это круто, но хвастаться выплатой 4к грн за аренду? Серьёзно? Сказали бы "установили в обмен на капитальный ремонт крыши который не проводился со времён чего-то там", и то убедительнее звучало бы. Хотя пипл продающий голос за гречку схавает и ещё попросит.
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09.11.2020 19:47 Ответить
Это не круто. Это страшно. По крайней мере мне бы было страшно если бы подобный объект решили построить на крыше нашего дома. Я бы и вдесятеро большей суммы за аренду не захотел бы.
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09.11.2020 19:50 Ответить
Никто не заставляет.
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09.11.2020 19:52 Ответить
Мне жаль людей, которые не понимают что наделали потянувшись за легкой, казалось бы, копейкой. Причем даже в прямом смысле слова копейкой. Она может очень горькой оказаться. А потом начнется вдруг чего спасите-помогите. Типа давайте скинемся и поможем людям. Ну или за счет бюджета. А так да, конечно сейчас им никто не указ. Что хотят то и делают.
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09.11.2020 19:57 Ответить
Есть успешные примеры в Европе. Ничего там "горького" нет. И когда такие умники говорят что нам не нужно ВИЭ, нам не нужны крышные СЭС, на не нужно в Европу, там разрушат нашу экономику, я отвечаю - посмотрите на Польшу. Там зарплата в два раза больше российской а стоимость проживания и продуктов меньше.
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09.11.2020 22:10 Ответить
Ну почему же. Я считаю что за ВИЭ будущее. Мне не нравится как и самое главное за чей счет это делается. А так - почему же нет. Территорий хватает под СЭС. Малых фермерских хозяйств, средних предприятий, частных хозяйств и т.д. хватает. Вот честно и конкурируйте с традиционными видами электроэнергии на рынке. Не способны - технологии развивайте, чтобы быть конкурентноспособными. А не тариф 5 слишним ривен за киловатт да еще и с "гарантированным покупателем".
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09.11.2020 22:19 Ответить
Этот тариф не из кармана обывателя получают. Тем более что он и так дырявый.
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09.11.2020 22:42 Ответить
Ну что вы плетёте.!!!такая безграмотность или это чтобы языком потрепать ,вы в школе учились?? Как у вас с физикой!!?
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09.11.2020 22:31 Ответить
А ещё страшные соседи бывают. Могут подстрелить.
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09.11.2020 22:08 Ответить
а аренда крыши должна стоить дороже? Много желающих взять себе крышу в аренду, на многоэтажке на Троещине?)))
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09.11.2020 22:02 Ответить
Заказной бред от говноконторы бандита ахметова. На позняках (недалеко от клиники борис) есть многоэтажка, там что двор, что дом, все увешано солнечными панелями и никто на весь мир не трубит по этому поводу.
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09.11.2020 19:19 Ответить
Не хотела я бы жить в том доме с промышленной электростанцией, хотя и прибыль оргоменная , аж четыре тыщи на всех!
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09.11.2020 19:59 Ответить
Я готов даже компенсировать по 30 грн с квартиры в месяц эту сумму (у нас 144 квартирный дом) чтобы только на нашем доме эту хрень не строили.
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09.11.2020 20:02 Ответить
И так уже воздух звенит от этой всей техники, вышек сотовой связи - все даёт определенные негативные последствия , как следствие продолжительного воздействия , спутники дырявит атмосферу , так ещё и над своей головой позволить построить этот объект. Все это излучает, магнитит, нагревает, разрушает - а потом мы удивляемся, что голова болит целый день, пьёшь таблетки бесконечно , а только выезжаешь загород или ( до ковид ) заграницу - все проходит , и вновь возвращается здоровый цвет лица и хороший сон.
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09.11.2020 20:16 Ответить
да, а тут еще панели радиацию излучают. Шапочку из фольги себе сделай, и будет все норм. А еще комп и телефон выкини с которых ты в интернет заходишь - они вредное излучение выделяют.
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09.11.2020 22:04 Ответить
Могну вам посоветовать жить в деревне. Потому что в каждом доме есть трансформатор даже без каких то там СЭС.
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09.11.2020 22:12 Ответить
А я Вам с таким же успехом могу посоветовать переместить СЭС в села. Вот где действительно востребованность.
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09.11.2020 22:27 Ответить
Основные потребители электричества находятся в городах. Например, электропечи Днепросталь пожирают огромное количество электроэнергии, для которого необходимо повышать пиковую выработку ТЭЦ.. И не просто так рядом с этим предприятием выросло поле с солнечными панелями.
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09.11.2020 22:36 Ответить
типичная позиция кацапского ксенофоба. Помню я первый пришёл на работу с мобилой(1999 год был на дворе). Все косились так же и плевались.
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09.11.2020 21:26 Ответить
Гелюх грабит киевлян.
Гнать эту донецкую срань!
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09.11.2020 20:31 Ответить
Задовбали ці журналюги - не на Троєщині, а на Воскресенці, бо цей будинок стоїть на проспекті Шухевича, яле ніяк не на Троєщині.
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10.11.2020 10:01 Ответить
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