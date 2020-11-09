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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Донбасс (26945) Трехсторонняя контактная группа (842) КПВВ (330)

Российская сторона не планирует открывать КПВВ на Донбассе, - украинская делегация в ТКГ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Российская сторона не планирует открывать КПВВ на Донбассе, - украинская делегация в ТКГ

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила, что российская сторона не планирует работу контрольных пунктов въезда/выезда в Золотом и Счастье.

Об этом говорится в заявлении украинской делегации в ТКГ на Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Особенно болезненно по потребностям граждан Украины с обеих сторон линии разграничения должен ударить срыв открытия КПВВ, запланированный на завтра, 10 ноября. Складывается впечатление, что Кремль не способен гарантировать выполнение договоренностей, которые подписал Президент РФ Владимир Путин", - отмечается в публикации.

Напомним, что 10 ноября на Донбассе планировали возобновить пропуск граждан через все семь имеющихся КПВВ. Среди них два КПВВ "Счастье" и "Золотой" планировали открыть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все КПВВ в зоне ООС возобновят работу с 10 ноября, - пресс-центр

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
Та нехай всі їх по закривають,щоб даунбас нас не годував.Нехай годують *****. Российская сторона не планирует открывать КПВВ на Донбассе, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 5347
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09.11.2020 18:35
+10
Берите пример с Азербайджана,иначе не доходит до козлоголовых.
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09.11.2020 18:36
+8
В цьому і сенс. Гроші вкидають як у бездонну бочку, а перевірити ніхто не зможе. І жодна шавка вже не гавкає про збагачення на війні, як було при Порошенку.
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09.11.2020 18:44
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Российская сторона не планирует открывать КПВВ на Донбассе, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 9382
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09.11.2020 18:33 Ответить
Та нехай всі їх по закривають,щоб даунбас нас не годував.Нехай годують *****. Российская сторона не планирует открывать КПВВ на Донбассе, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 5347
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09.11.2020 18:35 Ответить
Берите пример с Азербайджана,иначе не доходит до козлоголовых.
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09.11.2020 18:36 Ответить
зеленые, а ведь кацапы не планируют открывать никаких кпвв а вы все стараетесь открываете.... я не пойму смысла? на яух вкладывать украинские бабки в проекты котопые не работают? чтобы показать рашистской отравленой вате в луганде что вы о ней страшно заботитесь? так они на вас тоже йух ложили им ***** теперь ближе... блин когда закончится эта куйня и зельцы поймут что надо или воевать или стену строить по другому куйло ничего не отдаст.....
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09.11.2020 18:38 Ответить
В цьому і сенс. Гроші вкидають як у бездонну бочку, а перевірити ніхто не зможе. І жодна шавка вже не гавкає про збагачення на війні, як було при Порошенку.
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09.11.2020 18:44 Ответить
спасибо российской стороне ... не хрен шастать "нашим людям" туда - сюда
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09.11.2020 18:38 Ответить
Нічого що не відкрили, Кравчук все одно вибори проведе.
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09.11.2020 18:40 Ответить
Министерство обороны России подтвердило крушение вертолета Ми-24 в Армении. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, вертолет упал у села Ерасх рядом с границей Азербайджана. Он сопровождал автоколонну военной базы России в Армении и подвергся огневому воздействию с земли из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). В результате крушения погибли два члена экипажа, еще один эвакуирован с травмами средней тяжести.
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09.11.2020 18:41 Ответить
Ну нефуй летать..война идет )))Свои же и збили..для повода или привода
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09.11.2020 18:55 Ответить
Ось у цьому я навіть підтримую Ху"ла,ла,ла,ла,ла))
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09.11.2020 18:43 Ответить
Ну хоть одна хорошая новость
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09.11.2020 18:43 Ответить
Пральна! А нахіба кацапам реклама української реальності? Слуги справді такі тупі? Хоча насправді там проблема в тому, що українська (читай - зеленська) сторона не поділилася з колаборантами баблом, зробленим на будівництві цього КПВВ. Тобто кацапи не отримали відкат. Хоча насправді це добре, бо "нєкуй шастать".
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09.11.2020 18:43 Ответить
оце кілька місяців в місті не виставляють хати і не грабують будинки..по закриті КПВВ....Ьро ререз них не тільки пенси їдуть а і карманики,домушники та іншиій зброд..Беруть тільки гроші да драгоціності..шо влізе в кишені! Рейд зроблять і тікати в лугандон..на відсидку..поки все стихне а потім знову і так хвилями
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09.11.2020 18:59 Ответить
В мене аж апетит пропав, мабуть і не засну. Так вже "навприсядки" перед "тією стороною" ходили і сам президент своїм приїздом "ощасливив" КПВВ (аж здоров*я підірвав), а "та сторона" повернулася філейною стороною.
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09.11.2020 18:44 Ответить
Пусть Кравчук с Фокеном пацалуют филейную часть и получат коленом под сраку
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09.11.2020 19:00 Ответить
Мы строим, открываем, заботимся про нашулюдю... Как же страдальцам, пенсийку получать? Как же колбаску для внучков покупать? Внучки голодные, на блокпостах, уже начинают в Киевские ВУЗы сбегать. На бюджет... ************...
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09.11.2020 18:44 Ответить
Кислоглазая кацапня более адекатная,чем зегниды.
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09.11.2020 18:47 Ответить
Це не завадить пліснявим колаборантам прогнутись перед кацапами ще більше.
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09.11.2020 18:48 Ответить
Журналист: теперь уже официально - новая система питания ВСУ, основанная при Порошенко, накрылась медным тазом
От 1 января 2021 года питания военных снова передают коммерческим фирмам
Взвращается назад система, основана при «настоящем полковнике» Гриценко.
Военных, чьи воинские части успели перейти на новую систему, можно лишь искренне поздравить. Вскоре их снова ждут заброшенные столовки, рацион «вода и капуста» и мясо неизвестного происхождения и качества.
Зато - без Порошенко, как Главнокомандующего ВСУ.

Дмитрий Вовнянко отмечает, военные могут искренне поблагодарить тех своих товарищей, которым чесалось из-за желания привести во власть «новые лица» и которые выбрали в президенты комика.
https://replyua.net/news/army-ukraine/231743-zhurnalist-teper-uzhe-oficialno-novaya-sistema-pitaniya-vsu-osnovannaya-pri-poroshenko-nakrylas-mednym-tazom.html
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09.11.2020 18:55 Ответить
Объясните мне кто не будь. Зачем Украине и ее гражданам эти КПВВ на Донбассе? Зачем сейчас ремонтируют дороги и снимают мины в непосредственной близости от оккупированных территорий?
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09.11.2020 19:13 Ответить
Ну, можуть же приймати правильне рішення.
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09.11.2020 19:32 Ответить
Российская сторона не планирует открывать КПВВ на Донбассе, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 3767
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09.11.2020 20:01 Ответить
В смысле ВОНЯЕТ🤮🤮🤮Российская сторона не планирует открывать КПВВ на Донбассе, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 8647
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09.11.2020 20:06 Ответить
А у украинской стороны, похоже, притупились все инстинкты. В пик страшнейшей пандемии открывать дамбасянам КПВВ! Своя статистика сильно радостная, да? Или много койко-мест, оборудованных кислородом, у нас в резерве, спецом для дамбамсян? Мой мозг отказывается понимать действия зеленой кАманды.
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09.11.2020 20:13 Ответить
Ну хоть тут повезло. Если своим ума не хватает не открывать. То хоть Раша из за вредности не открыла. Лучше бы она вообще все закрыла и не только с ОРДЛО ( что есть) но и с Крымом и РФерией и Приднестровьем и с минским генерал губернаторством, спокойнее было бы .
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09.11.2020 20:39 Ответить
Шось не вірю я , що москалі можуть щось добре зробити . Якщо це дійсно правда , ну то тут я схвалюю їхні дії . Нє)(уй шастать .
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09.11.2020 21:08 Ответить
Прочитал непосредственно позицию " той стороны" почему они не разрешили открыть КППВ 10 ноября. Оказывается они в этом обвинили украинскую строну, которая нарушила предварительную договоренность в том смысле что должны были ОДНОВРЕМЕННО открыты не только КППВ для прохода граждан но и для проезда легкового и как не странно ГРУЗОВОГО транспорта. ( а ведь и вправду это было договорено). А может еще и танки разрешить...перемещать на нашу строну. И вообще какой на хр..н грузовой транспорт, как впрочем и легковой.. Ножками.. ножками... начнут контрабанду гнать уже на законном основании..
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09.11.2020 22:09 Ответить
 
 