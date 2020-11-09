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Російська сторона не планує відкривати КПВВ на Донбасі, - українська делегація в ТКГ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Російська сторона не планує відкривати КПВВ на Донбасі, - українська делегація в ТКГ

Українська делегація в Тристоронній контактній групі заявила, що російська сторона не планує роботу контрольних пунктів в'їзду/виїзду в Золотому і Щасті.

Про це йдеться в заяві української делегації в ТКГ на Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Особливо болісно по потребах громадян України по обидва боки лінії розмежування має вдарити зрив відкриття КПВВ, запланований на завтра, 10 листопада. Складається враження, що Кремль не здатний гарантувати виконання домовленостей, які підписав президент РФ Володимир Путін", - наголошується в публікації.

Нагадаємо, що 10 листопада на Донбасі планували відновити пропуск громадян через всі сім наявних КПВВ. Серед них два КПВВ "Щастя" і "Золоте" планували відкрити.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна виконала домовленості щодо відкриття двох нових пунктів пропуску та очікує таких самих кроків з боку РФ, - Кравчук
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Топ коментарі
+12
Та нехай всі їх по закривають,щоб даунбас нас не годував.Нехай годують *****. Российская сторона не планирует открывать КПВВ на Донбассе, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 5347
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09.11.2020 18:35
+10
Берите пример с Азербайджана,иначе не доходит до козлоголовых.
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09.11.2020 18:36
+8
В цьому і сенс. Гроші вкидають як у бездонну бочку, а перевірити ніхто не зможе. І жодна шавка вже не гавкає про збагачення на війні, як було при Порошенку.
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09.11.2020 18:44
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Российская сторона не планирует открывать КПВВ на Донбассе, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 9382
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09.11.2020 18:33 Відповісти
Та нехай всі їх по закривають,щоб даунбас нас не годував.Нехай годують *****. Российская сторона не планирует открывать КПВВ на Донбассе, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 5347
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09.11.2020 18:35 Відповісти
Берите пример с Азербайджана,иначе не доходит до козлоголовых.
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09.11.2020 18:36 Відповісти
зеленые, а ведь кацапы не планируют открывать никаких кпвв а вы все стараетесь открываете.... я не пойму смысла? на яух вкладывать украинские бабки в проекты котопые не работают? чтобы показать рашистской отравленой вате в луганде что вы о ней страшно заботитесь? так они на вас тоже йух ложили им ***** теперь ближе... блин когда закончится эта куйня и зельцы поймут что надо или воевать или стену строить по другому куйло ничего не отдаст.....
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09.11.2020 18:38 Відповісти
В цьому і сенс. Гроші вкидають як у бездонну бочку, а перевірити ніхто не зможе. І жодна шавка вже не гавкає про збагачення на війні, як було при Порошенку.
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09.11.2020 18:44 Відповісти
спасибо российской стороне ... не хрен шастать "нашим людям" туда - сюда
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09.11.2020 18:38 Відповісти
Нічого що не відкрили, Кравчук все одно вибори проведе.
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09.11.2020 18:40 Відповісти
Министерство обороны России подтвердило крушение вертолета Ми-24 в Армении. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, вертолет упал у села Ерасх рядом с границей Азербайджана. Он сопровождал автоколонну военной базы России в Армении и подвергся огневому воздействию с земли из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). В результате крушения погибли два члена экипажа, еще один эвакуирован с травмами средней тяжести.
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09.11.2020 18:41 Відповісти
Ну нефуй летать..война идет )))Свои же и збили..для повода или привода
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09.11.2020 18:55 Відповісти
Ось у цьому я навіть підтримую Ху"ла,ла,ла,ла,ла))
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09.11.2020 18:43 Відповісти
Ну хоть одна хорошая новость
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09.11.2020 18:43 Відповісти
Пральна! А нахіба кацапам реклама української реальності? Слуги справді такі тупі? Хоча насправді там проблема в тому, що українська (читай - зеленська) сторона не поділилася з колаборантами баблом, зробленим на будівництві цього КПВВ. Тобто кацапи не отримали відкат. Хоча насправді це добре, бо "нєкуй шастать".
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09.11.2020 18:43 Відповісти
оце кілька місяців в місті не виставляють хати і не грабують будинки..по закриті КПВВ....Ьро ререз них не тільки пенси їдуть а і карманики,домушники та іншиій зброд..Беруть тільки гроші да драгоціності..шо влізе в кишені! Рейд зроблять і тікати в лугандон..на відсидку..поки все стихне а потім знову і так хвилями
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09.11.2020 18:59 Відповісти
В мене аж апетит пропав, мабуть і не засну. Так вже "навприсядки" перед "тією стороною" ходили і сам президент своїм приїздом "ощасливив" КПВВ (аж здоров*я підірвав), а "та сторона" повернулася філейною стороною.
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09.11.2020 18:44 Відповісти
Пусть Кравчук с Фокеном пацалуют филейную часть и получат коленом под сраку
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09.11.2020 19:00 Відповісти
Мы строим, открываем, заботимся про нашулюдю... Как же страдальцам, пенсийку получать? Как же колбаску для внучков покупать? Внучки голодные, на блокпостах, уже начинают в Киевские ВУЗы сбегать. На бюджет... ************...
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09.11.2020 18:44 Відповісти
Кислоглазая кацапня более адекатная,чем зегниды.
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09.11.2020 18:47 Відповісти
Це не завадить пліснявим колаборантам прогнутись перед кацапами ще більше.
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09.11.2020 18:48 Відповісти
Журналист: теперь уже официально - новая система питания ВСУ, основанная при Порошенко, накрылась медным тазом
От 1 января 2021 года питания военных снова передают коммерческим фирмам
Взвращается назад система, основана при «настоящем полковнике» Гриценко.
Военных, чьи воинские части успели перейти на новую систему, можно лишь искренне поздравить. Вскоре их снова ждут заброшенные столовки, рацион «вода и капуста» и мясо неизвестного происхождения и качества.
Зато - без Порошенко, как Главнокомандующего ВСУ.

Дмитрий Вовнянко отмечает, военные могут искренне поблагодарить тех своих товарищей, которым чесалось из-за желания привести во власть «новые лица» и которые выбрали в президенты комика.
https://replyua.net/news/army-ukraine/231743-zhurnalist-teper-uzhe-oficialno-novaya-sistema-pitaniya-vsu-osnovannaya-pri-poroshenko-nakrylas-mednym-tazom.html
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09.11.2020 18:55 Відповісти
Объясните мне кто не будь. Зачем Украине и ее гражданам эти КПВВ на Донбассе? Зачем сейчас ремонтируют дороги и снимают мины в непосредственной близости от оккупированных территорий?
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09.11.2020 19:13 Відповісти
Ну, можуть же приймати правильне рішення.
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09.11.2020 19:32 Відповісти
Российская сторона не планирует открывать КПВВ на Донбассе, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 3767
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09.11.2020 20:01 Відповісти
В смысле ВОНЯЕТ🤮🤮🤮Российская сторона не планирует открывать КПВВ на Донбассе, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 8647
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09.11.2020 20:06 Відповісти
А у украинской стороны, похоже, притупились все инстинкты. В пик страшнейшей пандемии открывать дамбасянам КПВВ! Своя статистика сильно радостная, да? Или много койко-мест, оборудованных кислородом, у нас в резерве, спецом для дамбамсян? Мой мозг отказывается понимать действия зеленой кАманды.
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09.11.2020 20:13 Відповісти
Ну хоть тут повезло. Если своим ума не хватает не открывать. То хоть Раша из за вредности не открыла. Лучше бы она вообще все закрыла и не только с ОРДЛО ( что есть) но и с Крымом и РФерией и Приднестровьем и с минским генерал губернаторством, спокойнее было бы .
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09.11.2020 20:39 Відповісти
Шось не вірю я , що москалі можуть щось добре зробити . Якщо це дійсно правда , ну то тут я схвалюю їхні дії . Нє)(уй шастать .
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09.11.2020 21:08 Відповісти
Прочитал непосредственно позицию " той стороны" почему они не разрешили открыть КППВ 10 ноября. Оказывается они в этом обвинили украинскую строну, которая нарушила предварительную договоренность в том смысле что должны были ОДНОВРЕМЕННО открыты не только КППВ для прохода граждан но и для проезда легкового и как не странно ГРУЗОВОГО транспорта. ( а ведь и вправду это было договорено). А может еще и танки разрешить...перемещать на нашу строну. И вообще какой на хр..н грузовой транспорт, как впрочем и легковой.. Ножками.. ножками... начнут контрабанду гнать уже на законном основании..
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09.11.2020 22:09 Відповісти
 
 