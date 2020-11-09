Російська сторона не планує відкривати КПВВ на Донбасі, - українська делегація в ТКГ
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Українська делегація в Тристоронній контактній групі заявила, що російська сторона не планує роботу контрольних пунктів в'їзду/виїзду в Золотому і Щасті.
Про це йдеться в заяві української делегації в ТКГ на Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Особливо болісно по потребах громадян України по обидва боки лінії розмежування має вдарити зрив відкриття КПВВ, запланований на завтра, 10 листопада. Складається враження, що Кремль не здатний гарантувати виконання домовленостей, які підписав президент РФ Володимир Путін", - наголошується в публікації.
Нагадаємо, що 10 листопада на Донбасі планували відновити пропуск громадян через всі сім наявних КПВВ. Серед них два КПВВ "Щастя" і "Золоте" планували відкрити.
Топ коментарі
+12 Виктор Ли a3db1a1b
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https://replyua.net/news/army-ukraine/231743-zhurnalist-teper-uzhe-oficialno-novaya-sistema-pitaniya-vsu-osnovannaya-pri-poroshenko-nakrylas-mednym-tazom.html