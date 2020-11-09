Российских боевой вертолёт сбит зенитной ракетой на границе Армении с Азербайджаном

В Армении недалеко от границы с Азербайджаном сбит российский ударный вертолет Ми-24, сопровождавший автоколонну 102-й российской военной базы. Двое российских военнослужащих погибли, еще один получил ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Вертолет был сбит с земли из ПЗРК, после попадания ракеты он потерял управление и упал в горах. Выживший военнослужащий получил травмы средней тяжести и был эвакуирован на аэродром базирования, сообщили в Минобороны РФ.

МЧС Армении сообщает, что вертолет упал на юге страны. "Сегодня в 18:39 получен сигнал о том, что на участке сел Ерасх - Паруйр Севак, в ущелье, упал российский вертолет и сгорел. На место выехали оперативная спасательная группа", - говорится в сообщении.

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Село Ерасх находится на границе с Азербайджаном на юге Армении. 102-я российская военная база расположена в Армении в городе Гюмри.