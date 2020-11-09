РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10069 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияЗа рубежом Агрессия России против Украины
39 635 238
Армения (798) армия РФ (15344) вертолёт (1036)

Российских боевой вертолёт сбит зенитной ракетой на границе Армении с Азербайджаном

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Российских боевой вертолёт сбит зенитной ракетой на границе Армении с Азербайджаном

В Армении недалеко от границы с Азербайджаном сбит российский ударный вертолет Ми-24, сопровождавший автоколонну 102-й российской военной базы. Двое российских военнослужащих погибли, еще один получил ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Вертолет был сбит с земли из ПЗРК, после попадания ракеты он потерял управление и упал в горах. Выживший военнослужащий получил травмы средней тяжести и был эвакуирован на аэродром базирования, сообщили в Минобороны РФ.

МЧС Армении сообщает, что вертолет упал на юге страны. "Сегодня в 18:39 получен сигнал о том, что на участке сел Ерасх - Паруйр Севак, в ущелье, упал российский вертолет и сгорел. На место выехали оперативная спасательная группа", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД РФ ответил на письмо Пашиняна Путину: Москва окажет Еревану помощь, если боестолкновения будут перенесены на территорию Армении

Село Ерасх находится на границе с Азербайджаном на юге Армении. 102-я российская военная база расположена в Армении в городе Гюмри.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+77
Российских боевой вертолёт сбит зенитной ракетой на границе Армении с Азербайджаном - Цензор.НЕТ 7949
показать весь комментарий
09.11.2020 18:54
+65
Российских боевой вертолёт сбит зенитной ракетой на границе Армении с Азербайджаном - Цензор.НЕТ 9825
показать весь комментарий
09.11.2020 18:55
+55
Российских боевой вертолёт сбит зенитной ракетой на границе Армении с Азербайджаном - Цензор.НЕТ 2838
показать весь комментарий
09.11.2020 19:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
кавказцентр: Азербайджан заявил, что случайно сбил российский военный #вертолет. Баку готов выплатить России компенсации, а также принес извинения за инцидент
показать весь комментарий
09.11.2020 19:44 Ответить
Я уже азиков зауважал, а они так все изговняли своими извинениями.
показать весь комментарий
09.11.2020 19:57 Ответить
Азербайджан уже признался и извинился
показать весь комментарий
09.11.2020 19:45 Ответить
Зря старались. Плешивому не до Карабаха.
показать весь комментарий
09.11.2020 19:45 Ответить
Азербайджан спешил, потому что Байден известный любитель армян. А этот инцидент может спутать все карты.
показать весь комментарий
09.11.2020 19:47 Ответить
Байден красавчик. Только выборы выиграл - и понеслось.
показать весь комментарий
09.11.2020 19:49 Ответить
МИД: Азербайджан по ошибке сбил российский вертолет https://haqqin.az/news/193482
показать весь комментарий
09.11.2020 19:49 Ответить
Желаем Азербайджану ошибаться и ошибаться и ошибаться много, много раз.
показать весь комментарий
09.11.2020 19:55 Ответить
Теперь баланс симпатий русских качнется в сторону армян. Хотя до этого армяне безнадежно проигрывали.
показать весь комментарий
09.11.2020 19:56 Ответить
Рано согласились.. Докажите.. Російський бойовий вертоліт збито зенітною ракетою на кордоні Вірменії з Азербайджаном - Цензор.НЕТ 8751 Ну, ладно.. А какого хобота там летать?.. Російський бойовий вертоліт збито зенітною ракетою на кордоні Вірменії з Азербайджаном - Цензор.НЕТ 4408
показать весь комментарий
09.11.2020 20:02 Ответить
А причем тут грузины? Район инцидента далеко от Грузии и вертушка взлетела из Гюмри. И вообще это намек Рашке, что пора уматывать из Закавказья.
показать весь комментарий
09.11.2020 20:15 Ответить
Если Кацапстан будет помогать Армении,кудой по твоему они будут летать? Именно через Грузию.И Грузия побоится отказать.
показать весь комментарий
09.11.2020 20:39 Ответить
Откуда инфа? Пруф давай, а не твои умозаключения.
показать весь комментарий
09.11.2020 20:40 Ответить
Рафик не увиноватт!!!
показать весь комментарий
09.11.2020 19:50 Ответить
Баку назвал это ошибкой....Так и верно! Идут бои ,нехрен летать где ни попадя, не на мацковии же сбили!?
показать весь комментарий
09.11.2020 19:53 Ответить
Наградить героя за хороший выстрел.
показать весь комментарий
09.11.2020 19:53 Ответить
Вірмени збили,аби заохотити ка цапів до війни за них.Не думаю що головний Паркінсообнуленець ризикнув би підставитись під Ердогана!І азерам це теж не потрібно,і Ердогану.
показать весь комментарий
09.11.2020 19:56 Ответить
Эти ПЗРК в любом военторге купить можно.
показать весь комментарий
09.11.2020 19:56 Ответить
Парашка боїться Азербайджана і Туреччини тваринним страхом тому поважає їх.
Проковтнуть, не перший раз і не останній раз косорилого зажмурили.
показать весь комментарий
09.11.2020 19:57 Ответить
красавы! Російський бойовий вертоліт збито зенітною ракетою на кордоні Вірменії з Азербайджаном - Цензор.НЕТ 9867
показать весь комментарий
09.11.2020 19:58 Ответить
Азербайджан уже признался и извинился, и денег предложил. На этом и закончится. Можно выпускать енота.
показать весь комментарий
09.11.2020 19:59 Ответить
сбивайте и дальше, не забывая "извинится"! Російський бойовий вертоліт збито зенітною ракетою на кордоні Вірменії з Азербайджаном - Цензор.НЕТ 4590
показать весь комментарий
09.11.2020 20:02 Ответить
от бендеровцы!
показать весь комментарий
09.11.2020 20:02 Ответить
Російський бойовий вертоліт збито зенітною ракетою на кордоні Вірменії з Азербайджаном - Цензор.НЕТ 21
показать весь комментарий
09.11.2020 20:02 Ответить
нечего шастать, война на улице
показать весь комментарий
09.11.2020 20:04 Ответить
І що, невже вперше. Вибачився аби не діставали.

Це явний натяк - брись звідти, не до вас. Збили відшкодуємо, ще назбиваємо.
показать весь комментарий
09.11.2020 20:44 Ответить
Некуй шастать, кацапня.
показать весь комментарий
09.11.2020 20:20 Ответить
- Владимир Владимирович! А, что случилось с российским всемогущим вертолетом?

- Он просто упал!
показать весь комментарий
09.11.2020 20:39 Ответить
Гарна новина . Погано тільки , що третій фашистський льотчик вижив .
показать весь комментарий
09.11.2020 20:45 Ответить
Есть надежды на российскую медицину-которая его прикончит!
показать весь комментарий
09.11.2020 22:34 Ответить
Я надеюсь Эрдоган при переходе кацапов через границу Армении в карабах,автоматически перекроет для ихтамнетов заливы.
показать весь комментарий
09.11.2020 20:54 Ответить
на ТВ ********** гробовое молчание...)
показать весь комментарий
09.11.2020 22:08 Ответить
ракета русская, вертолет тоже, сами себя сбили, никаких извенений
показать весь комментарий
09.11.2020 22:18 Ответить
Как говорится:нехайшастить! Ну и карлик конечно побоится гнать на Азербайджан-ведь за ним Турция!
Хороший русский-мертвый русский!
показать весь комментарий
09.11.2020 22:33 Ответить
Нє""й шастать.
показать весь комментарий
09.11.2020 22:50 Ответить
Страница 3 из 3
 
 