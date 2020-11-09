РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9946 посетителей онлайн
Новости За рубежом Агрессия России против Украины
38 666 212
Азербайджан (746) Армения (798) Россия (91225) вертолёт (1036)

МИД Азербайджана извинился за "случайно сбитый" российский военный вертолет

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

МИД Азербайджана извинился за

Российский военный вертолет Ми-24 был случайно сбит азербайджанскими военными над территорией Армении, Баку приносит извинения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Как говорится в заявлении МИД Азербайджана, полет российского  вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе, в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО, и что вертолеты ВВС РФ прежде не были замечены в этом районе.

"В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение", - отмечется в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российских боевой вертолёт сбит зенитной ракетой на границе Армении с Азербайджаном

"Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны. Азербайджанская сторона выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Азербайджанская сторона заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации", - подчеркнули в МИД Азербайджана.

Напоминаем, сегодня в Армении недалеко от границы с Азербайджаном сбит российский Ми-24, сопровождавший автоколонну 102-й российской военной базы.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+73
Скорее всего кацапский крокодил участвовал на стороне ар и просто был утилизирован

Как говорят в Украине: Нехай щастить!
показать весь комментарий
09.11.2020 19:46
+65
учись, Зеля, КАК надо извиняться перед россиянами))
троллинг высшего уровня))
показать весь комментарий
09.11.2020 19:53
+47
Не х..... шастать .
показать весь комментарий
09.11.2020 19:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
видимо изучили украино-российский "мирныйплан" и решили сразу сбивать на сопредельной территории, а не "не отвечать на провокации", молодцы, мозги работают.
показать весь комментарий
09.11.2020 22:47 Ответить
Эту новость россияне уже убрали из топа в Яндексе. Потому что отвечать не чем, испугались. Вот что значит сила. Они только в Украине крутые были, а когда получили, так и их лживая пропаганда замолчала сразу.
показать весь комментарий
09.11.2020 22:53 Ответить
"скорейшего выздоровления пострадавшим".как тонко. вот могут же люди.. МЗС Азербайджану вибачився за "випадково збитий" російський військовий вертоліт - Цензор.НЕТ 7090
показать весь комментарий
09.11.2020 23:03 Ответить
вай-вай! как нэ харашо палучылас, вай-вай )))
Слава ПВО Азербайджана!!!
показать весь комментарий
09.11.2020 23:24 Ответить
Азербайджан нагнул москалей и дал под кудахтальник ...
показать весь комментарий
09.11.2020 23:43 Ответить
ждем извинений за утилизацию "заблудившихся" российских десантников МЗС Азербайджану вибачився за "випадково збитий" російський військовий вертоліт - Цензор.НЕТ 3106
показать весь комментарий
10.11.2020 00:31 Ответить
Случайность заключается в том, что сбивали армянский, а упал московитский!!
показать весь комментарий
10.11.2020 00:36 Ответить
Как там кацапы выли насчет Боинга? Сбили над Украиной, вот пусть Украина и отвечает? МЗС Азербайджану вибачився за "випадково збитий" російський військовий вертоліт - Цензор.НЕТ 7393
Все вопросы типа к Армении! Они оккупанты и отвечают за оккупированные территории, согласно ООН.
показать весь комментарий
10.11.2020 00:52 Ответить
Был бы в Украине, Верховный Главнокомандующий... Или хотя бы понимающий в дипломатии человек, на этой должности, то уже начал бы проводить переговоры с Турцией по поводу Крыма. Ведь это все не заслуги Азербайджана, а заслуги Турции. А Турция всегда выступала в поддержку крымский татар... Но нынешней "зе-манде" это ведь не нужно.
показать весь комментарий
10.11.2020 01:07 Ответить
Нэхай щастить
показать весь комментарий
10.11.2020 03:16 Ответить
"...Азербайджанская сторона заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации..."

Якщо візьмемо приблизно: 2×85кг=170кг
Кілограм свинини нехай буде коштувати ~200 ржублів. Отримуємо:
170×200= 34000 ржублів за двох кацапів. Не такі вже і великі гроші.
показать весь комментарий
10.11.2020 03:50 Ответить
Случайно извинился?
показать весь комментарий
10.11.2020 08:36 Ответить
Страница 3 из 3
 
 