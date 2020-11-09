МИД Азербайджана извинился за "случайно сбитый" российский военный вертолет

Российский военный вертолет Ми-24 был случайно сбит азербайджанскими военными над территорией Армении, Баку приносит извинения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Как говорится в заявлении МИД Азербайджана, полет российского вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе, в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО, и что вертолеты ВВС РФ прежде не были замечены в этом районе.

"В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение", - отмечется в заявлении.

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"Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны. Азербайджанская сторона выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Азербайджанская сторона заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации", - подчеркнули в МИД Азербайджана.

Напоминаем, сегодня в Армении недалеко от границы с Азербайджаном сбит российский Ми-24, сопровождавший автоколонну 102-й российской военной базы.