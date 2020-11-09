МЗС Азербайджану вибачився за "випадково збитий" російський військовий вертоліт
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російський військовий вертоліт Мі-24 було випадково збито азербайджанськими військовими над територією Вірменії, Баку приносить вибачення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Як сказано в заяві МЗС Азербайджану, політ російського вертольота відбувався у безпосередній близькості до вірменсько-азербайджанського кордону, в темний час доби, на малій висоті, поза зоною радарного виявлення ППО, і вертольоти ВПС РФ раніше не були помічені в цьому районі.
"У контексті згаданих факторів й у світлі напруженої обстановки в регіоні і підвищеної бойової готовності у зв'язку з можливими провокаціями вірменської сторони, черговий бойовий розрахунок вирішив відкрити вогонь на ураження", - зазначено в заяві.
"Азербайджанська сторона просить вибачення у російської сторони у зв'язку з цим трагічним інцидентом, який є випадковим і не був спрямований проти російської сторони. Азербайджанська сторона висловлює щирі співчуття сім'ям загиблих членів екіпажу і бажає якнайшвидшого одужання постраждалим. Азербайджанська сторона заявляє про готовність виплатити відповідну компенсацію", - підкреслили в МЗС Азербайджану.
Нагадуємо, сьогодні у Вірменії недалеко від кордону з Азербайджаном було збито російський Мі-24, який супроводжував автоколону 102-ї російської військової бази.
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Слава ПВО Азербайджана!!!
Все вопросы типа к Армении! Они оккупанты и отвечают за оккупированные территории, согласно ООН.
Якщо візьмемо приблизно: 2×85кг=170кг
Кілограм свинини нехай буде коштувати ~200 ржублів. Отримуємо:
170×200= 34000 ржублів за двох кацапів. Не такі вже і великі гроші.