МЗС Азербайджану вибачився за "випадково збитий" російський військовий вертоліт

Російський військовий вертоліт Мі-24 було випадково збито азербайджанськими військовими над територією Вірменії, Баку приносить вибачення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Як сказано в заяві МЗС Азербайджану, політ російського вертольота відбувався у безпосередній близькості до вірменсько-азербайджанського кордону, в темний час доби, на малій висоті, поза зоною радарного виявлення ППО, і вертольоти ВПС РФ раніше не були помічені в цьому районі.

"У контексті згаданих факторів й у світлі напруженої обстановки в регіоні і підвищеної бойової готовності у зв'язку з можливими провокаціями вірменської сторони, черговий бойовий розрахунок вирішив відкрити вогонь на ураження", - зазначено в заяві.

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"Азербайджанська сторона просить вибачення у російської сторони у зв'язку з цим трагічним інцидентом, який є випадковим і не був спрямований проти російської сторони. Азербайджанська сторона висловлює щирі співчуття сім'ям загиблих членів екіпажу і бажає якнайшвидшого одужання постраждалим. Азербайджанська сторона заявляє про готовність виплатити відповідну компенсацію", - підкреслили в МЗС Азербайджану.

Нагадуємо, сьогодні у Вірменії недалеко від кордону з Азербайджаном було збито російський Мі-24, який супроводжував автоколону 102-ї російської військової бази.