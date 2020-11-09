УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7022 відвідувача онлайн
Новини За кордоном Агресія Росії проти України
38 666 212
Азербайджан (607) Вірменія (658) Росія (47164) вертоліт (708)

МЗС Азербайджану вибачився за "випадково збитий" російський військовий вертоліт

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

МЗС Азербайджану вибачився за

Російський військовий вертоліт Мі-24 було випадково збито азербайджанськими військовими над територією Вірменії, Баку приносить вибачення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Як сказано в заяві МЗС Азербайджану, політ російського вертольота відбувався у безпосередній близькості до вірменсько-азербайджанського кордону, в темний час доби, на малій висоті, поза зоною радарного виявлення ППО, і вертольоти ВПС РФ раніше не були помічені в цьому районі.

"У контексті згаданих факторів й у світлі напруженої обстановки в регіоні і підвищеної бойової готовності у зв'язку з можливими провокаціями вірменської сторони, черговий бойовий розрахунок вирішив відкрити вогонь на ураження", - зазначено в заяві.

Читайте також: Російський бойовий вертоліт збито зенітною ракетою на кордоні Вірменії з Азербайджаном

"Азербайджанська сторона просить вибачення у російської сторони у зв'язку з цим трагічним інцидентом, який є випадковим і не був спрямований проти російської сторони. Азербайджанська сторона висловлює щирі співчуття сім'ям загиблих членів екіпажу і бажає якнайшвидшого одужання постраждалим. Азербайджанська сторона заявляє про готовність виплатити відповідну компенсацію", - підкреслили в МЗС Азербайджану.

Нагадуємо, сьогодні у Вірменії недалеко від кордону з Азербайджаном було збито російський Мі-24, який супроводжував автоколону 102-ї російської військової бази.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+73
Скорее всего кацапский крокодил участвовал на стороне ар и просто был утилизирован

Как говорят в Украине: Нехай щастить!
показати весь коментар
09.11.2020 19:46
+65
учись, Зеля, КАК надо извиняться перед россиянами))
троллинг высшего уровня))
показати весь коментар
09.11.2020 19:53
+47
Не х..... шастать .
показати весь коментар
09.11.2020 19:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
видимо изучили украино-российский "мирныйплан" и решили сразу сбивать на сопредельной территории, а не "не отвечать на провокации", молодцы, мозги работают.
показати весь коментар
09.11.2020 22:47 Відповісти
Эту новость россияне уже убрали из топа в Яндексе. Потому что отвечать не чем, испугались. Вот что значит сила. Они только в Украине крутые были, а когда получили, так и их лживая пропаганда замолчала сразу.
показати весь коментар
09.11.2020 22:53 Відповісти
"скорейшего выздоровления пострадавшим".как тонко. вот могут же люди.. МЗС Азербайджану вибачився за "випадково збитий" російський військовий вертоліт - Цензор.НЕТ 7090
показати весь коментар
09.11.2020 23:03 Відповісти
вай-вай! как нэ харашо палучылас, вай-вай )))
Слава ПВО Азербайджана!!!
показати весь коментар
09.11.2020 23:24 Відповісти
Азербайджан нагнул москалей и дал под кудахтальник ...
показати весь коментар
09.11.2020 23:43 Відповісти
ждем извинений за утилизацию "заблудившихся" российских десантников МЗС Азербайджану вибачився за "випадково збитий" російський військовий вертоліт - Цензор.НЕТ 3106
показати весь коментар
10.11.2020 00:31 Відповісти
Случайность заключается в том, что сбивали армянский, а упал московитский!!
показати весь коментар
10.11.2020 00:36 Відповісти
Как там кацапы выли насчет Боинга? Сбили над Украиной, вот пусть Украина и отвечает? МЗС Азербайджану вибачився за "випадково збитий" російський військовий вертоліт - Цензор.НЕТ 7393
Все вопросы типа к Армении! Они оккупанты и отвечают за оккупированные территории, согласно ООН.
показати весь коментар
10.11.2020 00:52 Відповісти
Был бы в Украине, Верховный Главнокомандующий... Или хотя бы понимающий в дипломатии человек, на этой должности, то уже начал бы проводить переговоры с Турцией по поводу Крыма. Ведь это все не заслуги Азербайджана, а заслуги Турции. А Турция всегда выступала в поддержку крымский татар... Но нынешней "зе-манде" это ведь не нужно.
показати весь коментар
10.11.2020 01:07 Відповісти
Нэхай щастить
показати весь коментар
10.11.2020 03:16 Відповісти
"...Азербайджанская сторона заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации..."

Якщо візьмемо приблизно: 2×85кг=170кг
Кілограм свинини нехай буде коштувати ~200 ржублів. Отримуємо:
170×200= 34000 ржублів за двох кацапів. Не такі вже і великі гроші.
показати весь коментар
10.11.2020 03:50 Відповісти
Случайно извинился?
показати весь коментар
10.11.2020 08:36 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 