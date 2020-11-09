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Трамп уволил министра обороны США Эспера

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Трамп уволил министра обороны США Эспера

Президент США Дональд Трамп уволил главу министерства обороны Марка Эспера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Рад сообщить, что Кристофер Миллер, очень уважаемый директор Национального центра по борьбе с терроризмом (единогласно утвержден Сенатом), будет исполнять обязанности министра обороны, и это вступает в силу немедленно", - написал глава Белого дома в понедельник в Твиттере.

На прошлой неделе в американских СМИ появились сообщения о том, что действующий министр обороны США уже написал заявление об увольнении. Поо традиции в США министры нередко пишут заявления об отставке без указания точной даты в период после выборов, особенно если в Белом доме формируется новая команда. Однако отмечалось, что пребывание Эспера в должности остается под вопросом при любых результатов выборов президента США.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+42


тётя Роза

Мне Байден не сильно нравится.
Но мне сильно нравится,
что кое-кому он сильно не нравится.
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09.11.2020 21:59
+28
Истерика у фрика.
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09.11.2020 21:57
+11
вы не понимаете!.. от Трампа жена Миланка, и власть уходят!..
ну, как тут не сорваться на Министре Обороны?!
что бы сделали вы?!
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09.11.2020 22:10
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Трамп звільнив міністра оборони США Еспера - Цензор.НЕТ 9605
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09.11.2020 22:18 Ответить
Кому он нужен тот министр когда вакцина Pfizer на подходе. Если меня на работе уколят после меньшинств я на них в суд подам Трамп звільнив міністра оборони США Еспера - Цензор.НЕТ 311
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09.11.2020 22:20 Ответить
Вообще я с трудом представляю себе "вакцинации" в стране где у населения на руках триста миллионов единиц огнестрельного оружия, а также конституционное право его использовать для самообороны.
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09.11.2020 22:22 Ответить
принудительной не будет, может только на госслужбе могут сделать условием продолжения работы. Но я сделаю. Нам сказали возврат в офис планируют к той осени после вакцинации
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09.11.2020 22:41 Ответить
Дело в том что не существует вакцин, изготовленных за несколько месяцев. Пять-семь лет - вот срок, если всё делать по науке. Так что вливать вам будут что-то совсем другое, но не вакцину.
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09.11.2020 22:45 Ответить
Pfizer сказал что их новые технологии позволяют. Или ты не веришь в науку? Трамп звільнив міністра оборони США Еспера - Цензор.НЕТ 7759
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09.11.2020 22:49 Ответить
Я не верю в вирус который ведёт себя столь разно в США и в Австралии, хотя наши образы жизни и цивилизационные условия (включая гигиену) примерно совпадают. У нас, при населении 25 миллионов человек, число рапортованных как "умершие от вируса" лишь около 900, причём все (!) из них либо очень старые и больные люди из домов престарелых, либо тяжело больные люди с набором хронических заболеваний (рак и т.д.)
Кто-то во всей этой "пандемии" совсем берега потерял, и безбожно врёт.
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09.11.2020 23:08 Ответить
Так шо,офисная работа пойдет после осени 2021?
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09.11.2020 23:08 Ответить
я могу из дома продолжать работать но хочется офисных сплетен и движухи Трамп звільнив міністра оборони США Еспера - Цензор.НЕТ 6529 никогда бы не подумал
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09.11.2020 23:12 Ответить
Поберегите себя, добрый Вам совет. Пусть вколются те кто верует в этот барановирус.
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09.11.2020 23:34 Ответить
Моя малая так и работает,но до вируса 1-2 раза в год летала в ЛА,в офис,тоже пообщаться,уточнить и обсудить вживую детали,и тд.
Сейчас закончилась 10летняя виза,сказала будет получать,когда бардак с вирусом пройдет.
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09.11.2020 23:47 Ответить
на россии закрывают все детские учреждения включая роддома.всё передают под ковидных больных.
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09.11.2020 22:23 Ответить
Режим шатается.
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09.11.2020 22:25 Ответить
Біснується рудий лис Трамп звільнив міністра оборони США Еспера - Цензор.НЕТ 3682
Та нічого, недрвго залишилось, коли там виборщики зберуться для завершення процедури виборів?
От тоді Трамп і заспокоїться. Трамп звільнив міністра оборони США Еспера - Цензор.НЕТ 1760
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09.11.2020 22:25 Ответить
Верховный суд Пенсильвании открыто нарушил юрисдикцию Конгресса США, позволив засчитывать почтовые голоса пришедшие после установленного законом срока. Ситуация чрезвычайно серьёзна, вплоть до того что бюллетени, пришедшие после 20:00 дня выборов, судья Верховного Суда США приказал отделить от остальных бюллетеней; их, по-видимому, будут пересчитывать отдельно и разбираться

Это пока цветочки. Дальше будет интереснее.
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09.11.2020 22:27 Ответить
Дело даже не в верховном суде Пенсильвании - решение принял избирком - то есть неизбранные народом бюрократы. А это не их конституционные полномочия и тут еще to make it worse верховный суд Пенсильвании одобрил антиконституционное решение.
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09.11.2020 22:45 Ответить
Абсолютно так. Но брать за бейцы будут именно ВС Пенсильвании. Избирком - это мелочёвка, по сравнению с тем что судебный (!) орган пошёл против закона, влезши в юрисдикцию Конгресса. Это скандал грандиозного размера.
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09.11.2020 22:48 Ответить
я просто хотел уточнить формулировку - в чём кипиш
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09.11.2020 22:52 Ответить
Спасибо Вам.
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09.11.2020 22:56 Ответить
Байден: я тобі говорив рудий, що зі сходів Білого Дому спущу, а з фуйла шкуру.
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09.11.2020 22:29 Ответить
...кацапи розуміють що дупа *****, палихає... Трамп звільнив міністра оборони США Еспера - Цензор.НЕТ 4059
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09.11.2020 22:26 Ответить
паника на россии залог успеха
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09.11.2020 22:27 Ответить
Так нам теж дістається і нехіло так.
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09.11.2020 22:37 Ответить
До 20 января 2021 года, Дональд Иванович много еще говна для США наделает. С горкой, от всей своей помойной душонки.
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09.11.2020 22:44 Ответить
Он не Иванович, а Фредович.
И: он предоставил Украине летальное оружие. А Обама только обещал.
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09.11.2020 22:46 Ответить
Иванович, Иванович.
И куда бы он против Сената и Конгресса?
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09.11.2020 22:51 Ответить
Всё согласно Конституции. Разве по этому поводу у него был конфликт с Конгрессом ? Я как-то не заметил никаких публикаций по этому поводу.
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09.11.2020 22:55 Ответить
А Обама пуйловские 40 млрд. в ватиканском банке заморозил.
"Всё, что непосильным трудом"...
Но, самое главное, Обама демонстративно презирал Путина - а Трамп лез целоваться...
Трамп звільнив міністра оборони США Еспера - Цензор.НЕТ 990
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09.11.2020 23:01 Ответить
Не фантазируйте, иначе вас будут считать несерьёзным собеседником.
Трамп работает только на свою страну, больше ни на кого.
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09.11.2020 23:05 Ответить
Обама пальцем не тронул путинские деньги . Только пугал взглядом .
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10.11.2020 01:54 Ответить
Обама НЕ обещал,и НЕ предоставил. Под конец,под давлением сената дал,но не летальное. Радарьі (с урезанньіми функциями!) и машиньі. Одеяла и пайки. Все!
Под вопросом стояло вручение премии МИРА! Звание ему нужно бьіло!
Трамп 2а года думал,и подарил на шару,но с условием,что только в случае "массовой танковой атаки РФ". Вторую партию купили,без условий,когда уже стугньі работали.
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09.11.2020 23:03 Ответить
Республиканец Болтон пишет в своих мемуарах:
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/18/7256143/
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09.11.2020 23:19 Ответить
Читал.
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09.11.2020 23:50 Ответить
Aleks Wav
Радары были поставлены в Украину в 2014 году. Один из радаров был захвачен орками в под Дебальцево зимой 2015 г.
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09.11.2020 23:20 Ответить
Кусок от него,"мозги" вьінесли.
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09.11.2020 23:49 Ответить
Мальіши с урезанньіми функциями. Бьіли потом,сильно разрекламированние,тоже с урезанньіми функциями и огр.дальностью.
В 2017 стали свои,с полньім функционалом делать.
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09.11.2020 23:54 Ответить
Дональд Трамп делает для страны только хорошее . В отличии от Байдена передававшего военные технологии Китаю и получавшему взятки от росийских олигархов .
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10.11.2020 01:57 Ответить
Он за два месяца еще начудит больше, чем за 4года.
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09.11.2020 22:45 Ответить
он за 4 года столько для нас сделал что не сделал ни один президент до него за последние 50 лет .
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10.11.2020 01:53 Ответить
Не тратьте время на них, бесполезно. Вон при Трампе , Айзербаджан спокойно и планомерно вместе с Турцией освобождал свои территории, а Трамп не мешал. А теперь срочно подписали Мир да еще и на Российских условиях. Но дурак всегда учится на своих ошибках, а умный- на чужих. Дайте им порадоваться своей " думкой". Ведь дурень " думкою богатие". А нам надо сосредоточиться на защите своей страны и Конституции, надо быть готовым в любую минуту поддержать нашиз полицейских, военных и спецгаз, когда эти уроды поднимут своих боевиков из БЛМ и Антифы. Вы кстати имеете оружие? Рекомендую преобрести пристрелять и почистить, и патронов побольше. И я не шучу!
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10.11.2020 07:00 Ответить
Решил нарулить напоследок.
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09.11.2020 22:54 Ответить
Украинец, гражданин США, про выборы в США
https://www.youtube.com/watch?v=74Y2qNVr-qY&t
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09.11.2020 23:27 Ответить
Он ярый трампист. Иногда послушивал его,но на днях отписался. И я так понял,не я один
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09.11.2020 23:35 Ответить
Он порохобот. И я ярый Трампист. Байден был вице-президентом при Обаме и заблокировал поставке летального оружие Украине во время активных боёв. Эта истерика с Байденом - это лоховство типа популярности ЗЕ перед выборами.
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09.11.2020 23:40 Ответить
он в отличии от тебя может думать
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10.11.2020 01:51 Ответить
Меланіі треба тікати з Білої хатинки, бо скажена білка небезпечна для оточуючих.
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09.11.2020 23:55 Ответить
Трамп звільнив міністра оборони США Еспера - Цензор.НЕТ 6929 Трамп звільнив міністра оборони США Еспера - Цензор.НЕТ 6594

Трамп звільнив міністра оборони США Еспера - Цензор.НЕТ 1554
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10.11.2020 00:43 Ответить
Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконел и Республиканские законодатели отказались признать Байдена законно избранным президентом . Поддержав таким образом президента Трампа который разворчивает компанию по раскрытию массовых фальсификаций в избирательной кампании .

https://www.msn.com/en-us/news/politics/mcconnell-backs-trump-s-refusal-to-accept-election-results/ar-BB1aQJoE
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10.11.2020 01:50 Ответить
Молодці, що не всралися. Бо розуміють, яка страшна загроза нависла над США. Глобалістський путч треба придушити, а тих, хто посягнув на Конституцію, тих, хто збирається перетворити США на срср, треба посадити за грати. Шоб, ****, неповадно було.
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10.11.2020 02:14 Ответить
Исполняющим обязанности Сенат утвердил Директора Антитерростического Бюро Миллера, к чему бы это как вы думаете, а? Кстати, 10 штатов подали в Верховный Суд США иск о нарушении Конституции США в процессе выборов командой Байдена, ИСК ПРИНЯТ! С чем вас и поздравляю!
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10.11.2020 06:38 Ответить
Трамп лучше попку начал бы разминать. А то в тюряге, где он скоро окажется, ниггеров желающих трахнуть президента, пусть и бывшего, будет хоть отбавляй Трамп звільнив міністра оборони США Еспера - Цензор.НЕТ 5047
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10.11.2020 10:22 Ответить
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