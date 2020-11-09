Трамп уволил министра обороны США Эспера
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Дональд Трамп уволил главу министерства обороны Марка Эспера.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Рад сообщить, что Кристофер Миллер, очень уважаемый директор Национального центра по борьбе с терроризмом (единогласно утвержден Сенатом), будет исполнять обязанности министра обороны, и это вступает в силу немедленно", - написал глава Белого дома в понедельник в Твиттере.
На прошлой неделе в американских СМИ появились сообщения о том, что действующий министр обороны США уже написал заявление об увольнении. Поо традиции в США министры нередко пишут заявления об отставке без указания точной даты в период после выборов, особенно если в Белом доме формируется новая команда. Однако отмечалось, что пребывание Эспера в должности остается под вопросом при любых результатов выборов президента США.
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Кто-то во всей этой "пандемии" совсем берега потерял, и безбожно врёт.
Сейчас закончилась 10летняя виза,сказала будет получать,когда бардак с вирусом пройдет.
Та нічого, недрвго залишилось, коли там виборщики зберуться для завершення процедури виборів?
От тоді Трамп і заспокоїться.
Это пока цветочки. Дальше будет интереснее.
И: он предоставил Украине летальное оружие. А Обама только обещал.
И куда бы он против Сената и Конгресса?
"Всё, что непосильным трудом"...
Но, самое главное, Обама демонстративно презирал Путина - а Трамп лез целоваться...
Трамп работает только на свою страну, больше ни на кого.
Под вопросом стояло вручение премии МИРА! Звание ему нужно бьіло!
Трамп 2а года думал,и подарил на шару,но с условием,что только в случае "массовой танковой атаки РФ". Вторую партию купили,без условий,когда уже стугньі работали.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/18/7256143/
Радары были поставлены в Украину в 2014 году. Один из радаров был захвачен орками в под Дебальцево зимой 2015 г.
В 2017 стали свои,с полньім функционалом делать.
https://www.youtube.com/watch?v=74Y2qNVr-qY&t
https://www.msn.com/en-us/news/politics/mcconnell-backs-trump-s-refusal-to-accept-election-results/ar-BB1aQJoE