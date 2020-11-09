Трамп звільнив міністра оборони США Еспера

Президент США Дональд Трамп звільнив главу міністерства оборони Марка Еспера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Радий повідомити, що Крістофер Міллер, дуже шанований директор Національного центру по боротьбі з тероризмом (одноголосно затверджений Сенатом), виконуватиме обов'язки міністра оборони, і це набуває чинності негайно", - написав глава Білого дому в понеділок у Твіттері.

Минулого тижня в американських ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що чинний міністр оборони США вже написав заяву про звільнення. За традицією в США міністри часто пишуть заяви про відставку без вказівки точної дати в період після виборів, особливо якщо в Білому домі формується нова команда. Однак зазначалося, що перебування Еспера на посаді залишається під питанням за будь-яких результатів виборів президента США.

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