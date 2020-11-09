Трамп звільнив міністра оборони США Еспера
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Дональд Трамп звільнив главу міністерства оборони Марка Еспера.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Радий повідомити, що Крістофер Міллер, дуже шанований директор Національного центру по боротьбі з тероризмом (одноголосно затверджений Сенатом), виконуватиме обов'язки міністра оборони, і це набуває чинності негайно", - написав глава Білого дому в понеділок у Твіттері.
Минулого тижня в американських ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що чинний міністр оборони США вже написав заяву про звільнення. За традицією в США міністри часто пишуть заяви про відставку без вказівки точної дати в період після виборів, особливо якщо в Білому домі формується нова команда. Однак зазначалося, що перебування Еспера на посаді залишається під питанням за будь-яких результатів виборів президента США.
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Кто-то во всей этой "пандемии" совсем берега потерял, и безбожно врёт.
Сейчас закончилась 10летняя виза,сказала будет получать,когда бардак с вирусом пройдет.
Та нічого, недрвго залишилось, коли там виборщики зберуться для завершення процедури виборів?
От тоді Трамп і заспокоїться.
Это пока цветочки. Дальше будет интереснее.
И: он предоставил Украине летальное оружие. А Обама только обещал.
И куда бы он против Сената и Конгресса?
"Всё, что непосильным трудом"...
Но, самое главное, Обама демонстративно презирал Путина - а Трамп лез целоваться...
Трамп работает только на свою страну, больше ни на кого.
Под вопросом стояло вручение премии МИРА! Звание ему нужно бьіло!
Трамп 2а года думал,и подарил на шару,но с условием,что только в случае "массовой танковой атаки РФ". Вторую партию купили,без условий,когда уже стугньі работали.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/18/7256143/
Радары были поставлены в Украину в 2014 году. Один из радаров был захвачен орками в под Дебальцево зимой 2015 г.
В 2017 стали свои,с полньім функционалом делать.
https://www.youtube.com/watch?v=74Y2qNVr-qY&t
https://www.msn.com/en-us/news/politics/mcconnell-backs-trump-s-refusal-to-accept-election-results/ar-BB1aQJoE