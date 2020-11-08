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Новини За кордоном
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вибори (6157) США (14437) Трамп (3120)

Трамп знову заявив про свою перемогу: "Отримав 71 млн законних голосів"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Трамп знову заявив про свою перемогу:

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що під час виборів "відбувалися погані речі".

"Спостерігачів не пускали в кімнати для підрахунку голосів. Я виграв вибори, отримав 71 млн законних голосів", - цитує Цензор.НЕТ твіт Трампа.

"Відбувалися погані речі, які нашим спостерігачам не дозволили побачити. Такого раніше не траплялося. Мільйони бюлетенів були надіслані поштою людям, які навіть про це не просили", - заявив він.

Трамп знову заявив про свою перемогу: Отримав 71 млн законних голосів 01

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Нагадаємо, раніше низка американських ЗМІ повідомила, що кандидат від демократів Джо Байден перемагає в Пенсільванії і набирає необхідні голоси для обрання президентом США. Байден вже зробив першу заяву.

Новообраного президента вітають лідери держав, зокрема президент України Володимир Зеленський.

Водночас Дональд Трамп заявив, що його штаб у понеділок ініціює судовий розгляд щодо підсумків президентських виборів в США.

Читайте також: Трамп прокоментував інформацію ЗМІ про перемогу Байдена: "Вибори ще не закінчилися"
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Топ коментарі
+51
США - единственная страна в мире, где выборы сфальцифицировала оппозиция Трамп вновь заявил о своей победе: "Получил 71 млн законных голосов" - Цензор.НЕТ 5505 Трамп вновь заявил о своей победе: "Получил 71 млн законных голосов" - Цензор.НЕТ 4258
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08.11.2020 01:44
+48
А в это время у лишнехромосомных

Трамп вновь заявил о своей победе: "Получил 71 млн законных голосов" - Цензор.НЕТ 8868
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08.11.2020 01:52
+47
Трамп вновь заявил о своей победе: "Получил 71 млн законных голосов" - Цензор.НЕТ 4375
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08.11.2020 01:41
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К северокорейскому Плохишу! Трамп фотки не потерял, где он так грозно разворачивает домой три авианосные группы?
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08.11.2020 08:37 Відповісти
Интересно хйло уже поздравил рыжую морду или ждет?
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08.11.2020 08:41 Відповісти
вбогий рудий кловун,банкрот,підлий брехун,аферист,шахрай,чмо, обісцяна ще з кінця 80-х гебешна консерва ніяк не заспокоється.

Трамп вновь заявил о своей победе: "Получил 71 млн законных голосов" - Цензор.НЕТ 652

Трамп вновь заявил о своей победе: "Получил 71 млн законных голосов" - Цензор.НЕТ 9816
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08.11.2020 08:43 Відповісти
Ой же как ему не хочется на нары... ( ну это понятно). Но я все таки все про другое.. Где же реакция уважаемой республиканской парии на действия этого дебошира , жулика, проходимца и по сути преступника. Не теряйте свой авторитет поддерживая это недоразумение, поставьте его на место. Достойно ( как Клинтон) примите поражение и готовьтесь к следующим выборам ( тем более Байден чисто по возрасту на второй срок не пойдет), но только выбирайте достойного человека, а не то что вы вытолкнули на поверхность этот раз.
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08.11.2020 08:59 Відповісти
Да поставить два стола в овальном кабинете и пусть оба рулят. Делов-то...
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08.11.2020 09:01 Відповісти
Вспоминаю как это чмо ссыкливо лебезил во время встречи с Путиным. Фу, мразь.
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08.11.2020 09:03 Відповісти
легитимность выпирает.
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08.11.2020 09:30 Відповісти
Трамп назвал себя гением.
Нельзя не заметить, что и путь чмошника-недомерка, педофила вовы из питерской подворотни, от безобидного агента "Моль" и завклубом в заштатной гдровской резидентуре до убийцы тысяч людей, "подонка высшей меры" и патентованого Х@йла тоже по-своему гениален.

Трамп вновь заявил о своей победе: "Получил 71 млн законных голосов" - Цензор.НЕТ 79
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08.11.2020 09:38 Відповісти
два дэбила - это СИЛА!
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08.11.2020 10:47 Відповісти
Самое плохое, что случилось в Америке - 4 года Трампа у руля страны.
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08.11.2020 10:28 Відповісти
Безпрограшна стратегія - називати голоси за правильного кандидата законними, а за неправильного незаконними і в такий не хитрий спосіб вигравати вибори.
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08.11.2020 10:44 Відповісти
Он 4 года твитил - все плохие, врут и меня не уважают
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08.11.2020 10:48 Відповісти
прикольно, коли діючий президент каже, що проти нього задіяли адмінресурс
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08.11.2020 11:12 Відповісти
Миллионы опросил, и они сказали, что не просили!
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08.11.2020 11:41 Відповісти
Трампу осталось подать жалобу в СпортЛото.
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08.11.2020 17:01 Відповісти
Нужно было вовремя обнуляться
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08.11.2020 19:16 Відповісти
Человек пишущий капсом, имеет психологические расстройства.
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10.11.2020 16:13 Відповісти
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