Трамп знову заявив про свою перемогу: "Отримав 71 млн законних голосів"

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що під час виборів "відбувалися погані речі".

"Спостерігачів не пускали в кімнати для підрахунку голосів. Я виграв вибори, отримав 71 млн законних голосів", - цитує Цензор.НЕТ твіт Трампа.

"Відбувалися погані речі, які нашим спостерігачам не дозволили побачити. Такого раніше не траплялося. Мільйони бюлетенів були надіслані поштою людям, які навіть про це не просили", - заявив він.

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Нагадаємо, раніше низка американських ЗМІ повідомила, що кандидат від демократів Джо Байден перемагає в Пенсільванії і набирає необхідні голоси для обрання президентом США. Байден вже зробив першу заяву.

Новообраного президента вітають лідери держав, зокрема президент України Володимир Зеленський.

Водночас Дональд Трамп заявив, що його штаб у понеділок ініціює судовий розгляд щодо підсумків президентських виборів в США.

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