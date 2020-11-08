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Новости За рубежом
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Трамп вновь заявил о своей победе: "Получил 71 млн законных голосов"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Трамп вновь заявил о своей победе:

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что во время выборов "происходили плохие вещи".

"Наблюдателей не пускали в комнаты для подсчета голосов. Я выиграл выборы, получил 71 млн законных голосов", - цитирует Цензор.НЕТ твит Трампа.

"Происходили плохие вещи, которые нашим наблюдателям не позволили увидеть. Такого раньше не случалось. Миллионы бюллетеней были направлены по почте людям, которые даже об этом не просили", - заявил он.

Трамп вновь заявил о своей победе: Получил 71 млн законных голосов 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ОП Ермак пригласил новоизбранного президента США Байдена в Украину

Напомним, ранее ряд американских СМИ сообщили, что кандидат от демократов Джо Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые голоса для избрания президентом США. Байден уже сделал первое заявление.

Новоизбранного президента поздравляют лидеры государств, в частности президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время, Дональд Трамп заявил, что его штаб в понедельник инициирует судебное разбирательство относительно итогов президентских выборов в США.

Также читайте: Трамп прокомментировал информацию СМИ о победе Байдена: "Выборы еще не закончены"

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+51
США - единственная страна в мире, где выборы сфальцифицировала оппозиция Трамп вновь заявил о своей победе: "Получил 71 млн законных голосов" - Цензор.НЕТ 5505 Трамп вновь заявил о своей победе: "Получил 71 млн законных голосов" - Цензор.НЕТ 4258
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08.11.2020 01:44
+48
А в это время у лишнехромосомных

Трамп вновь заявил о своей победе: "Получил 71 млн законных голосов" - Цензор.НЕТ 8868
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08.11.2020 01:52
+47
Трамп вновь заявил о своей победе: "Получил 71 млн законных голосов" - Цензор.НЕТ 4375
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08.11.2020 01:41
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К северокорейскому Плохишу! Трамп фотки не потерял, где он так грозно разворачивает домой три авианосные группы?
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08.11.2020 08:37 Ответить
Интересно хйло уже поздравил рыжую морду или ждет?
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08.11.2020 08:41 Ответить
вбогий рудий кловун,банкрот,підлий брехун,аферист,шахрай,чмо, обісцяна ще з кінця 80-х гебешна консерва ніяк не заспокоється.

Трамп вновь заявил о своей победе: "Получил 71 млн законных голосов" - Цензор.НЕТ 652

Трамп вновь заявил о своей победе: "Получил 71 млн законных голосов" - Цензор.НЕТ 9816
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08.11.2020 08:43 Ответить
Ой же как ему не хочется на нары... ( ну это понятно). Но я все таки все про другое.. Где же реакция уважаемой республиканской парии на действия этого дебошира , жулика, проходимца и по сути преступника. Не теряйте свой авторитет поддерживая это недоразумение, поставьте его на место. Достойно ( как Клинтон) примите поражение и готовьтесь к следующим выборам ( тем более Байден чисто по возрасту на второй срок не пойдет), но только выбирайте достойного человека, а не то что вы вытолкнули на поверхность этот раз.
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08.11.2020 08:59 Ответить
Да поставить два стола в овальном кабинете и пусть оба рулят. Делов-то...
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08.11.2020 09:01 Ответить
Вспоминаю как это чмо ссыкливо лебезил во время встречи с Путиным. Фу, мразь.
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08.11.2020 09:03 Ответить
легитимность выпирает.
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08.11.2020 09:30 Ответить
Трамп назвал себя гением.
Нельзя не заметить, что и путь чмошника-недомерка, педофила вовы из питерской подворотни, от безобидного агента "Моль" и завклубом в заштатной гдровской резидентуре до убийцы тысяч людей, "подонка высшей меры" и патентованого Х@йла тоже по-своему гениален.

Трамп вновь заявил о своей победе: "Получил 71 млн законных голосов" - Цензор.НЕТ 79
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08.11.2020 09:38 Ответить
два дэбила - это СИЛА!
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08.11.2020 10:47 Ответить
Самое плохое, что случилось в Америке - 4 года Трампа у руля страны.
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08.11.2020 10:28 Ответить
Безпрограшна стратегія - називати голоси за правильного кандидата законними, а за неправильного незаконними і в такий не хитрий спосіб вигравати вибори.
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08.11.2020 10:44 Ответить
Он 4 года твитил - все плохие, врут и меня не уважают
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08.11.2020 10:48 Ответить
прикольно, коли діючий президент каже, що проти нього задіяли адмінресурс
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08.11.2020 11:12 Ответить
Миллионы опросил, и они сказали, что не просили!
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08.11.2020 11:41 Ответить
Трампу осталось подать жалобу в СпортЛото.
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08.11.2020 17:01 Ответить
Нужно было вовремя обнуляться
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08.11.2020 19:16 Ответить
Человек пишущий капсом, имеет психологические расстройства.
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10.11.2020 16:13 Ответить
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