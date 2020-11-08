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Глава ОП Ермак пригласил новоизбранного президента США Байдена в Украину
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.
Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, он написал в Twitter: "Хотя наши страны разделены океаном, нас объединяют нерушимые узы общих ценностей и сильная заинтересованность в защите и продвижении свободы. С нетерпением ждем встречи в Киеве!".
Напомним, ранее ряд американских СМИ сообщили, что кандидат от демократов Джо Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые голоса для избрания президентом США. Байден уже сделал первое заявление.
Новоизбранного президента поздравляют лидеры государств, в частности президент Украины Владимир Зеленский.
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+77 aleks kyb
показать весь комментарий08.11.2020 01:03
+52 Maxim Ak-Murza
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+43 18c49ed2
показать весь комментарий08.11.2020 01:17
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Пожалуйста, подождите...
і хвилювався просто жутко:
--- Директор п'яний, нєт проблєм,
Всім рулювала сєкрєтутка....
Запрошення вказало всєм,
Руль в дєнщіка чи в генерала...
Баг в іншому, в ізмєнє схєм,
---- Там головна тепер Камала...
У него есть на это полномочия ?
Кто жыл в Украине Зеленского - тот в 95ом квартале не смеётся!
НО!
Заведующий канцелярией администрации приглашает Президента США посетить Украину!
"Думаю, це не останній дзвоник, який побачать українці... Генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала кримінальне провадження за заявою депутата Деркача, (цю історію) будуть розслідувати", - заявив на пресконференції у середу Володимир Зеленський. Із цими фразами Україна знову перетворилася на гравця передвиборчих перегонів у США.
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Штати ( Байден ) вам пригадає зеленим шмарклям, як ви працювали проти Байдена !
Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальне провадження за фактом можливого втручання у діяльність ексгенпрокурора з боку колишнього віце-президента США. Це зроблено на виконання рішення Печерського районного суду Києва.
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Готуйте вазелін, зелені шмарклі !
И почему от имени Украины. Завканцелярией. Даже не депутат сельрады. В один рял с Лукашенкой?!
Неужели не понимает, что Украина ему такого не позволяет. Ну пусть в нормативных документах, кроме Указа Зеленского, найдет понятие "глава офиса президента". Он никто. А может себе позволить такую ересь, пока держит Зеленского за ***.
Боже у людей ни стыда , ни совести. А, вроде бы , взрослые.
И почему от имени Украины. Завканцелярией. Даже не депутат сельрады. В один рял с Лукашенкой?!
Неужели не понимает, что Украина ему такого не позволяет. Ну пусть в нормативных документах, кроме Указа Зеленского, найдет понятие "глава офиса президента". Он никто. А может себе позволить такую ересь, пока держит Зеленского за ***.
Боже у людей ни стыда , ни совести. А, вроде бы , взрослые.
Схопили з язика, буквально вчора писав : "Одне погано: якщо не буде легального процесу валідації голосів - почнеться войнушка. Прихильникам Трампа не сподобається кража голосів, а байденятам не вперше виводити тітушок - згадаймо "протести" гопоти в Сіетлі, Портленді, Кеноші ЛА ітд. цього літа"