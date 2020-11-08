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Глава ОП Єрмак запросив новообраного президента США Байдена в Україну

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава ОП Єрмак запросив новообраного президента США Байдена в Україну

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.

Про це, як інформує Цензор.НЕТ, він написав у твітері: "Хоча наші країни розділені океаном, нас об'єднують непорушні узи загальних цінностей і сильна зацікавленість у захисті і просуванні свободи. З нетерпінням чекаємо зустрічі в Києві!"

Глава ОП Єрмак запросив новообраного президента США Байдена в Україну 01

Нагадаємо, раніше низка американських ЗМІ повідомила, що кандидат від демократів Джо Байден перемагає в Пенсільванії і набирає необхідні голоси для обрання президентом США. Байден вже зробив першу заяву.

Читайте також: Порошенко привітав Байдена з обранням президентом США: Знайте, що в Україні у вас є хороші друзі та союзники

Новообраного президента вітають лідери держав, зокрема президент України Володимир Зеленський.
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Топ коментарі
+77
Уборщица из администрации Осла не приглашала Байдена?
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08.11.2020 01:03
+52
У вас Дерьмак - президент?
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08.11.2020 01:05
+43
Президентом США становится многолетний сенатор от штата Делавэр ... Кому то в Украине крупно не повезло ...

Глава ОП Ермак пригласил новоизбранного президента США Байдена в Украину - Цензор.НЕТ 1550
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08.11.2020 01:17
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Сторінка 3 з 3
Ти, підар кацапський, хто такий, щоб з людьми такого рангу взагалі розмовляти? Пішло в дупу, чмо, а то тепер за твій висер Україні прийдеться пояснення давати. Надіюсь, вас там швидко тепер виметуть сраною мітлою.
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08.11.2020 08:19 Відповісти
Чурка кацапська, ти заспамив всю гілку. Пішов вон.
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08.11.2020 08:25 Відповісти
В тебе річ якась рвана і незв'язна. Бояра? Закінчуй, а то здохнеш. І не побачиш інаугурацію Байдена. Знаєш, мені пох і того, і на того. Мене радує, що викинули на смітник клоуна. А це дасть усьому світові приклад, що при владі повинні бути професіонали, а не блазні. Дивись, до Нового року й від свого здихаємось. Пока.
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08.11.2020 08:37 Відповісти
Чи ти тупий,чи прикидуєшся таким,але по твоїм висловам ти явна брехлива мерзота.
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08.11.2020 08:35 Відповісти
Звичайно це ПРОВОКАЦІЯ з боку дерьМака!! Погоджуюсь з багатьма іншими авторами постів які висловили думку що це було зроблено за вказівкою кремлівських гоблінів!! Глава ОП Ермак пригласил новоизбранного президента США Байдена в Украину - Цензор.НЕТ 7470
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08.11.2020 08:26 Відповісти
Интересно, как наш клоун будет объяснять Байдену, что у него Генеральный прокурор "на 100% его человек..."?!
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08.11.2020 08:28 Відповісти
"Сори! Сори! Сори!" И так до конца визита.
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08.11.2020 12:25 Відповісти
Осмілююсь запитати , а завгар Кабміну поздоровлення і запрошення Байдену ще не направляв? Невже незрозуміло, що це прерогатива тільки глав держав, а не другорядних осіб!
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08.11.2020 08:29 Відповісти
Де ти діваєшся? Глава ОП Єрмак запросив новообраного президента США Байдена в Україну - Цензор.НЕТ 9712
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08.11.2020 08:39 Відповісти
Це питання часу відносно президенства, а я веду мову про те, що другорядним особам в нашій країні нічого виконувати функції президента, ким він і яким він не був би. Так само як і любий президент США не зобов*язаний на "цирлах" стояти перед Україною, а захищатиме свої особисті інтереси і інтереси своєї держави.
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08.11.2020 10:24 Відповісти
Ермак то с какого боку? Теневой преЗедент
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08.11.2020 08:30 Відповісти
В Украъні всі євреї призіденти. це вже дно в міжнародних відношеннях. Хаос в державі. суцільне порушення конституції і законів на вищих ешелонах влади (а потім в низах),а тепер ще і протоколів у відношеннях з іноземними країнами і її лідерами. Вся нація євреїв самопіариться і хоче навязати всім про свою значимість.
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08.11.2020 08:31 Відповісти
В Конституцію необхідно внести статтю, що Президентом України може бути тільки етнічний УКРАЇНЕЦЬ. Я давно ЗА.
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08.11.2020 08:40 Відповісти
Падать ниже некуда...
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08.11.2020 08:34 Відповісти
Байден-не знаю, но сын - точно приедет!)))
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08.11.2020 08:40 Відповісти
Байден приедет. Чтобы обосцать тебя.
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08.11.2020 08:49 Відповісти
зермак гундявого подсиживает однако,не завхоза это дело президентов в гости приглашать
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08.11.2020 09:00 Відповісти
Я мав затвердить договір,
і хвилювався просто жутко:
--- Директор п'яний, нєт проблєм,
Всім рулювала сєкрєтутка....
Запрошення вказало всєм,
Руль в дєнщіка чи в генерала...
Баг в іншому, в ізмєнє схєм,
---- Там головна тепер Камала...
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08.11.2020 09:07 Відповісти
Не первые конечно.. но все таки.. Поздравление пошло... ( теперь то, ну так скажем в январе,Зеленский расскажет как Трамп на него давил по поводу компромата на сына Байдена и как он героически сопротивлялся нажиму, политика сори.. политика)
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08.11.2020 09:09 Відповісти
Цікаво? А де ж Президент? Чи йому з якихось причин незручно? Дивна розстановка обов'язвків у державі.. Так можна докотитися й до нічного сторожа в ОП!))
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08.11.2020 09:14 Відповісти
А завхоза, що є статус, запрошувати президента???
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08.11.2020 09:25 Відповісти
Наш вова янелох настолько велик и могуч, что даже Байдена пригласить в гости поручает своему ермаку. А, может, это ермак великий и могучий аки х**ло, а вовик у него на посылках?
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08.11.2020 09:27 Відповісти
"...Ермак пригласил..."
У него есть на это полномочия ?
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08.11.2020 09:29 Відповісти
Нет. Но ему пофиг.
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08.11.2020 12:46 Відповісти
Додати нічого!!!
Глава ОП Єрмак запросив новообраного президента США Байдена в Україну - Цензор.НЕТ 6667
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08.11.2020 09:30 Відповісти
З січня 2021 року Байден буде мати імунітет і стопроцентного свого прокурора в Україні.
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08.11.2020 10:29 Відповісти
...світові лідери привітали Байдена, а від України агент фсб, по-сумісництву секретарка, бо пєЗЄдєнт рєшає вопроси квартала.
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08.11.2020 09:38 Відповісти
цей шпигун рф падло яке злило Вагнерів та З-біл який допомагав Трампу проти Байдена тепер обпісялись ,обісрались -зрадники
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08.11.2020 09:40 Відповісти
Ермаку в рожу говорят ,что ты гандон и КГБшная тварь, а ему пох...
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08.11.2020 09:40 Відповісти
Ну, ****, думал - уже всё.
Кто жыл в Украине Зеленского - тот в 95ом квартале не смеётся!

НО!

Заведующий канцелярией администрации приглашает Президента США посетить Украину!
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08.11.2020 09:48 Відповісти
"Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на Слона " (Крилов) Цікаво, а як прореагував обраний президент США на запрошення "начальника канцелярії", статус якого невідомий?
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08.11.2020 09:51 Відповісти
Секретаришка, в обязанности которого входит подносить бумажки президенту, теперь поздравляет американского президента и приглашает того в Украину???? А кто же тогда у нас Шмаркля??? Пианист-любитель?
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08.11.2020 09:56 Відповісти
Тогда сразу надо планировать и ответный визит Ермака в сопровождении Зеленского. А вообще, конечно, странно, когда завхоз подменяет своего начальника.
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08.11.2020 10:21 Відповісти
А навіщо туди їхати? Чергувати біля туалету?
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08.11.2020 10:35 Відповісти
Єрмак чеши в мордор поки не пізно
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08.11.2020 10:30 Відповісти
Дерьмак совсем нюх потерял !!!!! Кто оно такое, чтобы приглашать президента !!!!
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08.11.2020 10:33 Відповісти
Як хто? Це ж він про себе сказав - найвеличніший лідер **********.
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08.11.2020 10:44 Відповісти
Он гловньій в ОПе препизедента! Макака в кресле булавой махает с его позволения.
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08.11.2020 11:50 Відповісти
тело жирное без принципов, Альфонс д"Ермак познакомит Байдена с братом, убитым при кровожадном Порохе (практически самим Порохом из того самого воинствующего меншинства) и воскресшем при писюанисте-виртуозе Зеле-Криворожской
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08.11.2020 10:34 Відповісти
Зеле- Криворагульном! Титул величайшего нужно назвать правильно!
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08.11.2020 11:52 Відповісти
Кто такой Ермак? Он что - глава государства, или хотя бы спикер парламента и премьер-министр? Вот что бывает, когда необразованный человек занимает гос. должность.
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08.11.2020 10:40 Відповісти
Гнать за таке хама с..ою мітлою! Дискредитує Україну і її Президента!
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08.11.2020 10:42 Відповісти
Не Президента,якого в Украіні нема з травня 2019,а посаду президента.
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08.11.2020 11:54 Відповісти
Лживьій заголовок , и куча дебильньіх комментов на заголовок , а не на написанное Ермаком. Вьіразить надежду на скорую встречу в Киеве - не приглашение.
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08.11.2020 10:43 Відповісти
В гості до завгоспа???
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08.11.2020 10:47 Відповісти
Атака на Байдена: як Зеленський створює нову кризу у відносинах із США

"Думаю, це не останній дзвоник, який побачать українці... Генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала кримінальне провадження за заявою депутата Деркача, (цю історію) будуть розслідувати", - заявив на пресконференції у середу Володимир Зеленський. Із цими фразами Україна знову перетворилася на гравця передвиборчих перегонів у США.

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Штати ( Байден ) вам пригадає зеленим шмарклям, як ви працювали проти Байдена ! Глава ОП Єрмак запросив новообраного президента США Байдена в Україну - Цензор.НЕТ 7061
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08.11.2020 11:02 Відповісти
У війну Трампа проти Байдена включилась Венедіктова Глава ОП Єрмак запросив новообраного президента США Байдена в Україну - Цензор.НЕТ 7955

Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальне провадження за фактом можливого втручання у діяльність ексгенпрокурора з боку колишнього віце-президента США. Це зроблено на виконання рішення Печерського районного суду Києва.

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Готуйте вазелін, зелені шмарклі ! Глава ОП Єрмак запросив новообраного президента США Байдена в Україну - Цензор.НЕТ 9144
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08.11.2020 11:04 Відповісти
Завхоз офиса президента Украины приглашает Байдена?!Что за херня творится в Украине?!За кого голосовали зебилы на президентских выборах-за зеленского или за ермака?
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08.11.2020 12:27 Відповісти
oh.. shit... ким це недолуге себе вважає? візірем, кардиналом, віцепрезидентом, може президентом ?!! це вже навіть не смішно. Це образливо. Дебіли.,ля...
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08.11.2020 13:12 Відповісти
новічком отруїти хоче гнида
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08.11.2020 13:33 Відповісти
А нас що, дєрьмак- завгосп опікуєтся зовнішньополітичною діяльністю? Навіть уявити не можу реацію шановного містера Байдена,коли йому скажуть,що якесь там чмо його кудись там запрошує.
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08.11.2020 14:09 Відповісти
Глава ОП Єрмак запросив новообраного президента США Байдена в Україну - Цензор.НЕТ 8107
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08.11.2020 16:15 Відповісти
А какой у него мандат?
И почему от имени Украины. Завканцелярией. Даже не депутат сельрады. В один рял с Лукашенкой?!
Неужели не понимает, что Украина ему такого не позволяет. Ну пусть в нормативных документах, кроме Указа Зеленского, найдет понятие "глава офиса президента". Он никто. А может себе позволить такую ересь, пока держит Зеленского за ***.
Боже у людей ни стыда , ни совести. А, вроде бы , взрослые.
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08.11.2020 16:25 Відповісти
А какой у него мандат?
И почему от имени Украины. Завканцелярией. Даже не депутат сельрады. В один рял с Лукашенкой?!
Неужели не понимает, что Украина ему такого не позволяет. Ну пусть в нормативных документах, кроме Указа Зеленского, найдет понятие "глава офиса президента". Он никто. А может себе позволить такую ересь, пока держит Зеленского за ***.
Боже у людей ни стыда , ни совести. А, вроде бы , взрослые.
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08.11.2020 16:30 Відповісти
какой жопализ этот ирмак
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08.11.2020 17:41 Відповісти
Та все уже на Зебилятку хрен ложили. Воно працює преЗЕком в офісі Єрмака.
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08.11.2020 19:28 Відповісти
"Трамп победит. Возможно, ценой кровопролития". В Эстонии заявили о фальсификации выборов президента США

Схопили з язика, буквально вчора писав : "Одне погано: якщо не буде легального процесу валідації голосів - почнеться войнушка. Прихильникам Трампа не сподобається кража голосів, а байденятам не вперше виводити тітушок - згадаймо "протести" гопоти в Сіетлі, Портленді, Кеноші ЛА ітд. цього літа"
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08.11.2020 21:46 Відповісти
Не сильно замаскаваний фсб-шний агент, що перебуває на формально неіснуючій посаді, запрошує президента США в Україну... Прутня якась.
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08.11.2020 22:47 Відповісти
Гауляйтер Украины от руssкого мира Ермак-Козырь показывает, кто на самом деле главный в Украине.
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09.11.2020 02:26 Відповісти
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