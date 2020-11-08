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Глава ОП Єрмак запросив новообраного президента США Байдена в Україну
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.
Про це, як інформує Цензор.НЕТ, він написав у твітері: "Хоча наші країни розділені океаном, нас об'єднують непорушні узи загальних цінностей і сильна зацікавленість у захисті і просуванні свободи. З нетерпінням чекаємо зустрічі в Києві!"
Нагадаємо, раніше низка американських ЗМІ повідомила, що кандидат від демократів Джо Байден перемагає в Пенсільванії і набирає необхідні голоси для обрання президентом США. Байден вже зробив першу заяву.
Новообраного президента вітають лідери держав, зокрема президент України Володимир Зеленський.
Топ коментарі
+77 aleks kyb
показати весь коментар08.11.2020 01:03
+52 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар08.11.2020 01:05
+43 18c49ed2
показати весь коментар08.11.2020 01:17
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Будь ласка, зачекайте...
і хвилювався просто жутко:
--- Директор п'яний, нєт проблєм,
Всім рулювала сєкрєтутка....
Запрошення вказало всєм,
Руль в дєнщіка чи в генерала...
Баг в іншому, в ізмєнє схєм,
---- Там головна тепер Камала...
У него есть на это полномочия ?
Кто жыл в Украине Зеленского - тот в 95ом квартале не смеётся!
НО!
Заведующий канцелярией администрации приглашает Президента США посетить Украину!
"Думаю, це не останній дзвоник, який побачать українці... Генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала кримінальне провадження за заявою депутата Деркача, (цю історію) будуть розслідувати", - заявив на пресконференції у середу Володимир Зеленський. Із цими фразами Україна знову перетворилася на гравця передвиборчих перегонів у США.
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Штати ( Байден ) вам пригадає зеленим шмарклям, як ви працювали проти Байдена !
Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальне провадження за фактом можливого втручання у діяльність ексгенпрокурора з боку колишнього віце-президента США. Це зроблено на виконання рішення Печерського районного суду Києва.
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Готуйте вазелін, зелені шмарклі !
И почему от имени Украины. Завканцелярией. Даже не депутат сельрады. В один рял с Лукашенкой?!
Неужели не понимает, что Украина ему такого не позволяет. Ну пусть в нормативных документах, кроме Указа Зеленского, найдет понятие "глава офиса президента". Он никто. А может себе позволить такую ересь, пока держит Зеленского за ***.
Боже у людей ни стыда , ни совести. А, вроде бы , взрослые.
И почему от имени Украины. Завканцелярией. Даже не депутат сельрады. В один рял с Лукашенкой?!
Неужели не понимает, что Украина ему такого не позволяет. Ну пусть в нормативных документах, кроме Указа Зеленского, найдет понятие "глава офиса президента". Он никто. А может себе позволить такую ересь, пока держит Зеленского за ***.
Боже у людей ни стыда , ни совести. А, вроде бы , взрослые.
Схопили з язика, буквально вчора писав : "Одне погано: якщо не буде легального процесу валідації голосів - почнеться войнушка. Прихильникам Трампа не сподобається кража голосів, а байденятам не вперше виводити тітушок - згадаймо "протести" гопоти в Сіетлі, Портленді, Кеноші ЛА ітд. цього літа"