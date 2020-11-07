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Байден (2314) вибори (6157) США (14437)

Байден переміг на президентських виборах у США, - CNN (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден переміг на президентських виборах у США, - CNN (оновлено)

Джо Байден стане 46-м президентом Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Так, Байден здобув перемогу в Пенсільванії і Неваді завдяки чому набрав необхідні для перемоги голоси виборців.

Тепер у Байдена 279 голосів при необхідному мінімумі в 270.

Ще 4 штати ів продовжують підраховувати голоси. Це Арізона, Джорджія, Північна Кароліна і Аляска.

Трамп поки лідирує в Північній Кароліні (15 голосів вибірників) і Алясці (3 голоси). Однак, результати загальних виборів у цих штатах вже не змінять результатів президентських виборів у США, адже умовою перемоги Трампа була також перемога в Джорджії та Пенсільванії.

Про перемогу Байдена також повідомляють Fox News, BBC, Associated Press, NBC та інші.

Читайте: Лукашенко заявив, що в США потрібні перевибори: "Ганьбище, знущання над демократією"
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Топ коментарі
+125
Поздравляю!
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07.11.2020 18:48
+105
Байден победил на президентских выборах в США, - CNN - Цензор.НЕТ 1254
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07.11.2020 18:53
+83
Ждем истерики от Рыжего.
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07.11.2020 18:54
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Тьі тролль, которьій через прокси пишет из скрепостана, что и требовалось доказать. Я прокси не пользуюсь и все мои комментарии под флагом страньі, в которой нахожусь.
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09.11.2020 16:52 Відповісти
Поживем увидим.
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08.11.2020 16:42 Відповісти
А Байдена с победой можно поздравить достойный человек,как мне кажется.
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08.11.2020 16:44 Відповісти
...Є об'єктивні речі, на які Трамп намагався дати свою недолугу відповідь:
зміщення центру світу від США та Заходу загалом;
відчуття втрати домінування у США;
розпад концепту "світового порядку" і його заміна на антиконцепт "світового хаосу";
холодний спокій Китаю і Індії, які просто чекають на своє.
Чи змінить це Джо? - ні. Бо є історія, є її тренди, є її напрям - це те, чого все менше хочуть чути/розуміти у світі, який занурений у вічне теперішнє. Найбільше нервам та істериці підвладні люди/країни/ідеї, які відчувають, що щось втрачають.
Те, що прихильники Джо називають божевіллям виборців Дональда, дуже часто є фрустрацією та травмованістю людей, які щось втратили. Колишній статус, колишню впевненість, колишню заможність, колишнє майбутнє. Особливо колишнє майбутнє. Тобто колишні надії, плани, сподівання. Я не думаю, що їх за одну ніч стане менше.
Але я радий, і ось чому. Ліберальні ідеї знову показують зуби. Вони показують, що здатні боротися. Вони розуміють, що вже не в мейнстримі, а тому don't take things for granted, тобто вам нічого не гарантовано. Не факт, що вони переможуть у наступні десятиліття. Але фактом є ось що: демократія знову стає котом, який вміє ловити мишей. Який вміє боротися. І це важливо - бо мишей стає все більше. І боротьба стає все гострішою.
Тому Джо, радий за тебе. Але все тільки починається. - В. Єрмоленко
https://gazeta.ua/blog/54150/bajden-peremig-demokratiya-znovu-staye-kotom-yakij-vmiye-loviti-mishej
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08.11.2020 17:36 Відповісти
ну тогда украине хана, теперь не только сыну, а всей семье байдена платить придется.
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08.11.2020 18:10 Відповісти
муділо, свинособака під проксі, запам'ятай, вОнятко сране, Україна з великої літери.
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08.11.2020 19:42 Відповісти
Логика прыщавого семкоеда, в абибасовской кепке с нарайона, своими высерами зарабатывающего на спайсики...
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08.11.2020 20:31 Відповісти
как можно радоваться победе коррумпированного чиновника, марионетки черной бабы коммунистки с сумашедшими идеями в голове? вы хоть программу демократов читали?)))
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08.11.2020 18:12 Відповісти
Для України це безумовно гарна новина. Дехто вважає Трампа причетним для постачі для України джевелінів. Нагадаємо їм, що до цьго були більше причетні Сенат і Конгрес США, які майже що не прижимали дверима Трампові "фоберже". Якби не вони, то Трамп давно б співав разом із ху"лом пісню про сіреньких козликів. Байден давно відомий своїм категоричним ставленням до політики Кремля і його володаря. Байден не дозволить собі шантаж з Україною з метою усунення своїх опонентів. Це не Обама, це теж представник демократів, але іншого крила. Це крило більше радикальних політиків, які розуміють геополітичні питання, що стоять на кону в Україні. Поряд з Трампом Байден виглядає політиком, що має значно більший досвід і практику у питаннях протидії тоталітарним режимам. Отже, Байден обов"язково у грі з ху"лом буде грати на боці України, яка вже 7 рік військово протистоїть політиці Кремля. В цьому немає жодного сумніву і це прибічники ху"ла знають дуже добре. З нетерпінням очікую іновгурацію Байдена.
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08.11.2020 18:24 Відповісти
Навіщо так старався, думав, писав ? Правити буде клан обами через камілу харіс. Байден це весільний генерал.
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08.11.2020 19:32 Відповісти
Байден очень наглый, непредсказуемый и опасный тип. Не узнав даже окончательные итоги выборов, он этой ночью отключил горячую воду в Саратове, а в Энгельсе прямо у районной администрации украл две крышки от канализационных люков!

Байден переміг на президентських виборах у США, - CNN - Цензор.НЕТ 2114
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08.11.2020 18:45 Відповісти
Байден переміг на президентських виборах у США, - CNN - Цензор.НЕТ 82
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08.11.2020 19:17 Відповісти
...а коды от подъездов вымагал??
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08.11.2020 20:33 Відповісти
Байден переміг на президентських виборах у США, - CNN - Цензор.НЕТ 9082
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08.11.2020 22:10 Відповісти
Друзі! От ви не повірите, як мокша, ерзя та мордва за нас переживають!
Вже, виявляється, Байден вже не такий гарний, як вважаємо, що трамп нам був як рідний, а Джо собі на умі...
Коротше, дуже за нас переживають зайвохромосомні.
Ну так я вам так скажу, лапотні: свою лабуду вішайте на своїх .сру. Розберемось без бруду кацапського.
А ви більш переймайтесь альцгеймером вашого обнуленого, та починайте шукати собі нову роботу, лахттяві!😎
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08.11.2020 19:10 Відповісти
Байден переміг на президентських виборах у США, - CNN - Цензор.НЕТ 9971
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08.11.2020 19:12 Відповісти
не Байден а Порошенко победил ...Порошенко действительно стратег ..хоть и жадный
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08.11.2020 19:20 Відповісти
Джо БАЙДЕН - промова у Верховній Раді України // 08.12.2015
https://www.youtube.com/watch?v=YEKxPmpFxTw
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08.11.2020 19:22 Відповісти
Союзники США від Європи до Азії вітають Байдена з перемогою на виборах президента. Кремль мовчитьБайден переміг на президентських виборах у США, - CNN - Цензор.НЕТ 1427
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08.11.2020 19:24 Відповісти
У Кремлі та й по всій паРаші зараз так:

Байден переміг на президентських виборах у США, - CNN - Цензор.НЕТ 5616
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08.11.2020 22:08 Відповісти
Траур(((
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08.11.2020 23:49 Відповісти
Меншовартість. Привітати сильнішого, в сподіваннях що він перейматиметься твоїми власними проблемами. Ріал-політік. Ігнорування моральної сторони справи. Але тут таке : вибори Президента звичайно внутрішньо-американська справа, а от сама моральна проблема свободи вибору - це вже інтернаціональна і позатимчасова річ. Той хто протягне руку знедоленому, зрадженому, обманутому свавіллям чиновників - той може сильно виграти в майбутньому. Коли правда переможе. В ролі знедоленого може опинитися вуличний повстанець-литвин. А може й Президент США. Адмінресурс належить Президенту коли все стабільно. Коли народ розділився навпіл, то адмінресурс належить сам собі. Рятує власну дупу. Доля вона така штука, до кожного може повернутися "дупою адмінресурсу". Зараз опозиціонери України мають шанс підтримати зраджену свободу вибору. Це значить підтримати Трампа. А завтра такого шансу вже не буде, і підтримавши байдена, ви просто втратите честь.
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08.11.2020 19:30 Відповісти
Ха ха, треш від трампістів про вкрадену перемогу та знедоленого трампа, це вже занадто. Цей покидьок сам винен у своїй поразці, бо всі останні 4 роки брехав, ображав опонентів та розділяв країну на своїх та чужих, замість того або обєднувати людей.
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08.11.2020 20:16 Відповісти
Данный продающий текст я бы оценил на отлично. Не понятно только, каким образом Украина может повлиять на результат выбора американцев?
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08.11.2020 20:37 Відповісти
The Fifth Third: "Меншовартість. Привітати сильнішого, в сподіваннях що він перейматиметься твоїми власними проблемами."
З сьогоднішних новин: Лідери країн світу та міжнародних організацій вітають Байдена з перемогою на виборах президента США
Байден переміг на президентських виборах у США, - CNN - Цензор.НЕТ 8735
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08.11.2020 22:05 Відповісти
Интересно а если бы Украина была 51м штатом то сколько выборцев у нас бы было?
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08.11.2020 20:40 Відповісти
73,5%)))
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08.11.2020 23:50 Відповісти
У Каліфорніі найбільше всіх голосів - 53. Населення штату - 39 млн. Україна була би першою (якщо вірити, що нас більше 40 млн.) або другою.
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09.11.2020 06:26 Відповісти
Надеюсь Байден начнёт мстить всем кто его пытался унизить. От трампа до *****, и наших местных *********...
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09.11.2020 01:27 Відповісти
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