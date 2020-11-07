Байден переміг на президентських виборах у США, - CNN (оновлено)

Джо Байден стане 46-м президентом Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Так, Байден здобув перемогу в Пенсільванії і Неваді завдяки чому набрав необхідні для перемоги голоси виборців.

Тепер у Байдена 279 голосів при необхідному мінімумі в 270.

Ще 4 штати ів продовжують підраховувати голоси. Це Арізона, Джорджія, Північна Кароліна і Аляска.

Трамп поки лідирує в Північній Кароліні (15 голосів вибірників) і Алясці (3 голоси). Однак, результати загальних виборів у цих штатах вже не змінять результатів президентських виборів у США, адже умовою перемоги Трампа була також перемога в Джорджії та Пенсільванії.

Про перемогу Байдена також повідомляють Fox News, BBC, Associated Press, NBC та інші.

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