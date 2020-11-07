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Байден переміг на президентських виборах у США, - CNN (оновлено)
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Джо Байден стане 46-м президентом Сполучених Штатів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
Так, Байден здобув перемогу в Пенсільванії і Неваді завдяки чому набрав необхідні для перемоги голоси виборців.
Тепер у Байдена 279 голосів при необхідному мінімумі в 270.
Ще 4 штати ів продовжують підраховувати голоси. Це Арізона, Джорджія, Північна Кароліна і Аляска.
Трамп поки лідирує в Північній Кароліні (15 голосів вибірників) і Алясці (3 голоси). Однак, результати загальних виборів у цих штатах вже не змінять результатів президентських виборів у США, адже умовою перемоги Трампа була також перемога в Джорджії та Пенсільванії.
Про перемогу Байдена також повідомляють Fox News, BBC, Associated Press, NBC та інші.
Топ коментарі
+125 ПП Уксусов
показати весь коментар07.11.2020 18:48
+105 metal35
показати весь коментар07.11.2020 18:53
+83 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар07.11.2020 18:54
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Будь ласка, зачекайте...
зміщення центру світу від США та Заходу загалом;
відчуття втрати домінування у США;
розпад концепту "світового порядку" і його заміна на антиконцепт "світового хаосу";
холодний спокій Китаю і Індії, які просто чекають на своє.
Чи змінить це Джо? - ні. Бо є історія, є її тренди, є її напрям - це те, чого все менше хочуть чути/розуміти у світі, який занурений у вічне теперішнє. Найбільше нервам та істериці підвладні люди/країни/ідеї, які відчувають, що щось втрачають.
Те, що прихильники Джо називають божевіллям виборців Дональда, дуже часто є фрустрацією та травмованістю людей, які щось втратили. Колишній статус, колишню впевненість, колишню заможність, колишнє майбутнє. Особливо колишнє майбутнє. Тобто колишні надії, плани, сподівання. Я не думаю, що їх за одну ніч стане менше.
Але я радий, і ось чому. Ліберальні ідеї знову показують зуби. Вони показують, що здатні боротися. Вони розуміють, що вже не в мейнстримі, а тому don't take things for granted, тобто вам нічого не гарантовано. Не факт, що вони переможуть у наступні десятиліття. Але фактом є ось що: демократія знову стає котом, який вміє ловити мишей. Який вміє боротися. І це важливо - бо мишей стає все більше. І боротьба стає все гострішою.
Тому Джо, радий за тебе. Але все тільки починається. - В. Єрмоленко
https://gazeta.ua/blog/54150/bajden-peremig-demokratiya-znovu-staye-kotom-yakij-vmiye-loviti-mishej
Вже, виявляється, Байден вже не такий гарний, як вважаємо, що трамп нам був як рідний, а Джо собі на умі...
Коротше, дуже за нас переживають зайвохромосомні.
Ну так я вам так скажу, лапотні: свою лабуду вішайте на своїх .сру. Розберемось без бруду кацапського.
А ви більш переймайтесь альцгеймером вашого обнуленого, та починайте шукати собі нову роботу, лахттяві!😎
https://www.youtube.com/watch?v=YEKxPmpFxTw
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