Байден победил на президентских выборах в США (обновлено)

Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Так, Байден одержал победу в Пенсильвании и Неваде благодаря чему набрал необходимые для победы голоса выборщиков.

Теперь у Байдена 279 голосов при необходимом минимуме в 270.

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Еще 4 штата продолжают подсчитывать голоса. Это Аризона, Джорджия, Северная Каролина и Аляска.

Трамп пока лидирует в Северной Каролине (15 голосов выборщиков) и Аляске (3 голоса). Однако, результаты всеобщих выборов в этих штатах уже не изменят результатов президентских выборов в США, ведь условием победы Трампа была также победа в Джорджии и Пенсильвании.

О победе Байдена также сообщают Fox News, CNN, Associated Press, NBC и другие.

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