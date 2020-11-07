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Байден (2374) выборы (24316) США (23157)

Байден победил на президентских выборах в США (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден победил на президентских выборах в США (обновлено)

Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Так, Байден одержал победу в Пенсильвании и Неваде благодаря чему набрал необходимые для победы голоса выборщиков.

Теперь у Байдена 279 голосов при необходимом минимуме в 270.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден пока не готов объявить о победе, но уверен в ней: Цифры показывают, что выиграем с явным перевесом

Еще 4 штата продолжают подсчитывать голоса. Это Аризона, Джорджия, Северная Каролина и Аляска.

Трамп пока лидирует в Северной Каролине (15 голосов выборщиков) и Аляске (3 голоса). Однако, результаты всеобщих выборов в этих штатах уже не изменят результатов президентских выборов в США, ведь условием победы Трампа была также победа в Джорджии и Пенсильвании.

О победе Байдена также сообщают Fox News, CNN, Associated Press, NBC и другие.

Также читайте: В штабе Байдена пообещали вывести Трампа из Белого дома, если он не захочет уйти самостоятельно

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+125
Поздравляю!
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07.11.2020 18:48
+105
Байден победил на президентских выборах в США, - CNN - Цензор.НЕТ 1254
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07.11.2020 18:53
+83
Ждем истерики от Рыжего.
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07.11.2020 18:54
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Страница 12 из 12
Тьі тролль, которьій через прокси пишет из скрепостана, что и требовалось доказать. Я прокси не пользуюсь и все мои комментарии под флагом страньі, в которой нахожусь.
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09.11.2020 16:52 Ответить
Поживем увидим.
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08.11.2020 16:42 Ответить
А Байдена с победой можно поздравить достойный человек,как мне кажется.
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08.11.2020 16:44 Ответить
...Є об'єктивні речі, на які Трамп намагався дати свою недолугу відповідь:
зміщення центру світу від США та Заходу загалом;
відчуття втрати домінування у США;
розпад концепту "світового порядку" і його заміна на антиконцепт "світового хаосу";
холодний спокій Китаю і Індії, які просто чекають на своє.
Чи змінить це Джо? - ні. Бо є історія, є її тренди, є її напрям - це те, чого все менше хочуть чути/розуміти у світі, який занурений у вічне теперішнє. Найбільше нервам та істериці підвладні люди/країни/ідеї, які відчувають, що щось втрачають.
Те, що прихильники Джо називають божевіллям виборців Дональда, дуже часто є фрустрацією та травмованістю людей, які щось втратили. Колишній статус, колишню впевненість, колишню заможність, колишнє майбутнє. Особливо колишнє майбутнє. Тобто колишні надії, плани, сподівання. Я не думаю, що їх за одну ніч стане менше.
Але я радий, і ось чому. Ліберальні ідеї знову показують зуби. Вони показують, що здатні боротися. Вони розуміють, що вже не в мейнстримі, а тому don't take things for granted, тобто вам нічого не гарантовано. Не факт, що вони переможуть у наступні десятиліття. Але фактом є ось що: демократія знову стає котом, який вміє ловити мишей. Який вміє боротися. І це важливо - бо мишей стає все більше. І боротьба стає все гострішою.
Тому Джо, радий за тебе. Але все тільки починається. - В. Єрмоленко
https://gazeta.ua/blog/54150/bajden-peremig-demokratiya-znovu-staye-kotom-yakij-vmiye-loviti-mishej
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08.11.2020 17:36 Ответить
ну тогда украине хана, теперь не только сыну, а всей семье байдена платить придется.
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08.11.2020 18:10 Ответить
муділо, свинособака під проксі, запам'ятай, вОнятко сране, Україна з великої літери.
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08.11.2020 19:42 Ответить
Логика прыщавого семкоеда, в абибасовской кепке с нарайона, своими высерами зарабатывающего на спайсики...
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08.11.2020 20:31 Ответить
как можно радоваться победе коррумпированного чиновника, марионетки черной бабы коммунистки с сумашедшими идеями в голове? вы хоть программу демократов читали?)))
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08.11.2020 18:12 Ответить
Для України це безумовно гарна новина. Дехто вважає Трампа причетним для постачі для України джевелінів. Нагадаємо їм, що до цьго були більше причетні Сенат і Конгрес США, які майже що не прижимали дверима Трампові "фоберже". Якби не вони, то Трамп давно б співав разом із ху"лом пісню про сіреньких козликів. Байден давно відомий своїм категоричним ставленням до політики Кремля і його володаря. Байден не дозволить собі шантаж з Україною з метою усунення своїх опонентів. Це не Обама, це теж представник демократів, але іншого крила. Це крило більше радикальних політиків, які розуміють геополітичні питання, що стоять на кону в Україні. Поряд з Трампом Байден виглядає політиком, що має значно більший досвід і практику у питаннях протидії тоталітарним режимам. Отже, Байден обов"язково у грі з ху"лом буде грати на боці України, яка вже 7 рік військово протистоїть політиці Кремля. В цьому немає жодного сумніву і це прибічники ху"ла знають дуже добре. З нетерпінням очікую іновгурацію Байдена.
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08.11.2020 18:24 Ответить
Навіщо так старався, думав, писав ? Правити буде клан обами через камілу харіс. Байден це весільний генерал.
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08.11.2020 19:32 Ответить
Байден очень наглый, непредсказуемый и опасный тип. Не узнав даже окончательные итоги выборов, он этой ночью отключил горячую воду в Саратове, а в Энгельсе прямо у районной администрации украл две крышки от канализационных люков!

Байден переміг на президентських виборах у США, - CNN - Цензор.НЕТ 2114
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08.11.2020 18:45 Ответить
Байден переміг на президентських виборах у США, - CNN - Цензор.НЕТ 82
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08.11.2020 19:17 Ответить
...а коды от подъездов вымагал??
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08.11.2020 20:33 Ответить
Байден переміг на президентських виборах у США, - CNN - Цензор.НЕТ 9082
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08.11.2020 22:10 Ответить
Друзі! От ви не повірите, як мокша, ерзя та мордва за нас переживають!
Вже, виявляється, Байден вже не такий гарний, як вважаємо, що трамп нам був як рідний, а Джо собі на умі...
Коротше, дуже за нас переживають зайвохромосомні.
Ну так я вам так скажу, лапотні: свою лабуду вішайте на своїх .сру. Розберемось без бруду кацапського.
А ви більш переймайтесь альцгеймером вашого обнуленого, та починайте шукати собі нову роботу, лахттяві!😎
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08.11.2020 19:10 Ответить
Байден переміг на президентських виборах у США, - CNN - Цензор.НЕТ 9971
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08.11.2020 19:12 Ответить
не Байден а Порошенко победил ...Порошенко действительно стратег ..хоть и жадный
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08.11.2020 19:20 Ответить
Джо БАЙДЕН - промова у Верховній Раді України // 08.12.2015
https://www.youtube.com/watch?v=YEKxPmpFxTw
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08.11.2020 19:22 Ответить
Союзники США від Європи до Азії вітають Байдена з перемогою на виборах президента. Кремль мовчитьБайден переміг на президентських виборах у США, - CNN - Цензор.НЕТ 1427
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08.11.2020 19:24 Ответить
У Кремлі та й по всій паРаші зараз так:

Байден переміг на президентських виборах у США, - CNN - Цензор.НЕТ 5616
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08.11.2020 22:08 Ответить
Траур(((
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08.11.2020 23:49 Ответить
Меншовартість. Привітати сильнішого, в сподіваннях що він перейматиметься твоїми власними проблемами. Ріал-політік. Ігнорування моральної сторони справи. Але тут таке : вибори Президента звичайно внутрішньо-американська справа, а от сама моральна проблема свободи вибору - це вже інтернаціональна і позатимчасова річ. Той хто протягне руку знедоленому, зрадженому, обманутому свавіллям чиновників - той може сильно виграти в майбутньому. Коли правда переможе. В ролі знедоленого може опинитися вуличний повстанець-литвин. А може й Президент США. Адмінресурс належить Президенту коли все стабільно. Коли народ розділився навпіл, то адмінресурс належить сам собі. Рятує власну дупу. Доля вона така штука, до кожного може повернутися "дупою адмінресурсу". Зараз опозиціонери України мають шанс підтримати зраджену свободу вибору. Це значить підтримати Трампа. А завтра такого шансу вже не буде, і підтримавши байдена, ви просто втратите честь.
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08.11.2020 19:30 Ответить
Ха ха, треш від трампістів про вкрадену перемогу та знедоленого трампа, це вже занадто. Цей покидьок сам винен у своїй поразці, бо всі останні 4 роки брехав, ображав опонентів та розділяв країну на своїх та чужих, замість того або обєднувати людей.
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08.11.2020 20:16 Ответить
Данный продающий текст я бы оценил на отлично. Не понятно только, каким образом Украина может повлиять на результат выбора американцев?
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08.11.2020 20:37 Ответить
The Fifth Third: "Меншовартість. Привітати сильнішого, в сподіваннях що він перейматиметься твоїми власними проблемами."
З сьогоднішних новин: Лідери країн світу та міжнародних організацій вітають Байдена з перемогою на виборах президента США
Байден переміг на президентських виборах у США, - CNN - Цензор.НЕТ 8735
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08.11.2020 22:05 Ответить
Интересно а если бы Украина была 51м штатом то сколько выборцев у нас бы было?
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08.11.2020 20:40 Ответить
73,5%)))
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08.11.2020 23:50 Ответить
У Каліфорніі найбільше всіх голосів - 53. Населення штату - 39 млн. Україна була би першою (якщо вірити, що нас більше 40 млн.) або другою.
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09.11.2020 06:26 Ответить
Надеюсь Байден начнёт мстить всем кто его пытался унизить. От трампа до *****, и наших местных *********...
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09.11.2020 01:27 Ответить
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