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Байден победил на президентских выборах в США (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Так, Байден одержал победу в Пенсильвании и Неваде благодаря чему набрал необходимые для победы голоса выборщиков.
Теперь у Байдена 279 голосов при необходимом минимуме в 270.
Еще 4 штата продолжают подсчитывать голоса. Это Аризона, Джорджия, Северная Каролина и Аляска.
Трамп пока лидирует в Северной Каролине (15 голосов выборщиков) и Аляске (3 голоса). Однако, результаты всеобщих выборов в этих штатах уже не изменят результатов президентских выборов в США, ведь условием победы Трампа была также победа в Джорджии и Пенсильвании.
О победе Байдена также сообщают Fox News, CNN, Associated Press, NBC и другие.
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+125 ПП Уксусов
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+105 metal35
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+83 Maxim Ak-Murza
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Пожалуйста, подождите...
зміщення центру світу від США та Заходу загалом;
відчуття втрати домінування у США;
розпад концепту "світового порядку" і його заміна на антиконцепт "світового хаосу";
холодний спокій Китаю і Індії, які просто чекають на своє.
Чи змінить це Джо? - ні. Бо є історія, є її тренди, є її напрям - це те, чого все менше хочуть чути/розуміти у світі, який занурений у вічне теперішнє. Найбільше нервам та істериці підвладні люди/країни/ідеї, які відчувають, що щось втрачають.
Те, що прихильники Джо називають божевіллям виборців Дональда, дуже часто є фрустрацією та травмованістю людей, які щось втратили. Колишній статус, колишню впевненість, колишню заможність, колишнє майбутнє. Особливо колишнє майбутнє. Тобто колишні надії, плани, сподівання. Я не думаю, що їх за одну ніч стане менше.
Але я радий, і ось чому. Ліберальні ідеї знову показують зуби. Вони показують, що здатні боротися. Вони розуміють, що вже не в мейнстримі, а тому don't take things for granted, тобто вам нічого не гарантовано. Не факт, що вони переможуть у наступні десятиліття. Але фактом є ось що: демократія знову стає котом, який вміє ловити мишей. Який вміє боротися. І це важливо - бо мишей стає все більше. І боротьба стає все гострішою.
Тому Джо, радий за тебе. Але все тільки починається. - В. Єрмоленко
https://gazeta.ua/blog/54150/bajden-peremig-demokratiya-znovu-staye-kotom-yakij-vmiye-loviti-mishej
Вже, виявляється, Байден вже не такий гарний, як вважаємо, що трамп нам був як рідний, а Джо собі на умі...
Коротше, дуже за нас переживають зайвохромосомні.
Ну так я вам так скажу, лапотні: свою лабуду вішайте на своїх .сру. Розберемось без бруду кацапського.
А ви більш переймайтесь альцгеймером вашого обнуленого, та починайте шукати собі нову роботу, лахттяві!😎
https://www.youtube.com/watch?v=YEKxPmpFxTw
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