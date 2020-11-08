УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13629 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
9 401 243
Байден (2314) вибори (6157) суд (8032) США (14437) Трамп (3120)

Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Штаб Трампа через суд вимагатиме

Штаб Дональда Трампа в понеділок почне судовий розгляд щодо підсумків президентських виборів у США.

Про це йдеться в заяві 45-го президента США, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми всі знаємо, що Джо Байден шляхом підробки позиціонує себе переможцем ... У понеділок наш штаб подає в суд для того, щоб виборче законодавство було дотримано цілком і повністю, і щоб був обраний справжній переможець", - заявив Трамп.

За його словами, "американський народ має право на чесні вибори: це означає підрахунок законних голосів і відмова від підрахунку незаконних - це єдиний шлях до того, щоб у американського народу було повна довіра до виборів".

Також читайте: Порошенко привітав Байдена з обранням президентом США: Знайте, що в Україні у вас є хороші друзі та союзники

"Шокує те, що штаб Байдена відмовляється погодитися з основними принципами і бажає підрахунку навіть підроблених голосів, поданих незареєстрованими виборцями або навіть померлими людьми", - зазначив Трамп.

"Я не заспокоюся доти, поки у американського народу не буде чесного підрахунку, якого він заслуговує, як того вимагає демократія", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше низка американських ЗМІ повідомила, що кандидат від демократів Джо Байден перемагає в Пенсільванії і набирає необхідні голоси для обрання президентом США. Байден вже зробив першу заяву.

Новообраного президента вітають лідери держав, зокрема президент України Володимир Зеленський.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+26
Истеричка рыжая.
показати весь коментар
07.11.2020 23:53
+20
Таки да. Фрик пролетел. Активные граждане решили приструнить люмпен и отправить его любимчика на свалку истории.
показати весь коментар
08.11.2020 00:01
+14
Штаб Трампа будет через суд добиваться "честного подсчета" голосов на выборах - Цензор.НЕТ 2263
показати весь коментар
07.11.2020 23:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3


свічка@svecha62 4 ч

Євгени Магда
Україна ще встигає відправити DHLом скальпи Деркача та Качури до штабу Байдена)
показати весь коментар
08.11.2020 00:33 Відповісти
Пилите, Донни, пилите, они золотые Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 5438
показати весь коментар
08.11.2020 00:34 Відповісти
Он там чуть ли не две тысячи исков подал. Тут самое интересное, что Трамп это человек который любит судиться. Он до того как стал президентом тридцать лет не вылезал из судов. Для него это естественная среда обитания.
показати весь коментар
08.11.2020 00:50 Відповісти
русский, так как зовут фюрера русни? Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 9680
показати весь коментар
08.11.2020 00:54 Відповісти
А я ошибся. Он всего в своей жизни столько судов имел. Сейчас не знаю.
показати весь коментар
08.11.2020 00:56 Відповісти
Ты ошибся когда выпал при родах,в Осташкове,под забором😂🌷
показати весь коментар
08.11.2020 00:59 Відповісти
русский, а кто в твоей стране-помойке будет следующим фюрером?
показати весь коментар
08.11.2020 01:00 Відповісти
Расслабься. Я тебе не враг.
показати весь коментар
08.11.2020 01:01 Відповісти
русский, любой, кто мне не враг, знает ответ на простой вопрос. И только свинособаки не могут назвать вашего фюрерка ******, бо вам за это - срок.
показати весь коментар
08.11.2020 01:03 Відповісти
Ахахаха)))))так позорно ,как ты,ни один президент США не просырал,трампуша
показати весь коментар
08.11.2020 00:56 Відповісти
Никсон ушел достойно в отличии от Трампа. Как только началась процедура импичмента Никсон подал в отставку. А этот осмелился после импичмента баллотироваться на второй срок, а теперь не признает результаты, а они то разгромные исходя из особенностей американского избирательного законодательства. Скорее всего будет 306 на 232
показати весь коментар
08.11.2020 01:04 Відповісти
Нагадить в штаны - это всегда позорно, но можно нагадить, признаться и убрать за собой, а можно нагадить, а потом рассказывать, что это вовсе не дерьмо воняет, а это Chanel № 5
показати весь коментар
08.11.2020 01:20 Відповісти
Уйті достойно, коли в тебе украли вибори? У Ніксона їх теж, до речі вкрали, домалювавши там де треба кількасот тисяч голосів. Він просто не захотів "розгойдувати човен".
показати весь коментар
08.11.2020 06:53 Відповісти
Конечно позор. Ни одного президента СМИ не определяли в победители. Это как воры короновали вора.
показати весь коментар
08.11.2020 07:49 Відповісти
Вроде и дядька взрослый, а проигрывать так и не научился...
показати весь коментар
08.11.2020 01:01 Відповісти
Дэбил все никак не успокоится?
показати весь коментар
08.11.2020 01:06 Відповісти
Можешь все тоже самое,но по украински?😂🌷
показати весь коментар
08.11.2020 01:20 Відповісти
Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 2519Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293
показати весь коментар
08.11.2020 01:35 Відповісти
По-перше: від коли це ЗМІ стало вирішувати, хто переміг? В СРСР лише компартія могла собі таке дозволити. У нас нова компартія - ЗМІ?
По-друге: команда Трампа певно знала про махінацію яку проштовхнули демократи під назвою mail-in voting і заздалегідь помітила легальні бюлетні щов відризнити від вкинутих "палених". Суди вже почали вимагати щоб бюлетні були представлені іншій стороні (Трампа) - і тут виявилося що виборчі дільниці в демократичних вотчинах - морозяться і не дають. Сьогодні пятниця - мало що легально можна зробити, а з понеділка - процес піде.
Одне погано: якщо не буде легального процесу валідації голосів - почнеться войнушка. Прихильникам Трампа не сподобається кража голосів, а байденятам не вперше виводити тітушок - згадаймо "протести" гопоти в Сіетлі, Портленді, Кеноші ЛА ітд. цього літа
показати весь коментар
08.11.2020 04:53 Відповісти
Председатель республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел опубликовал очень политкорректный "твит", в котором говорится: "Вот как это действует в нашей великой стране: каждый законный голос должен быть подсчитан. А любой нелегально принятый голос - нет. Наблюдатели со всех сторон должны получить доступ к подсчету. А суды у нас существуют для того, чтобы следить за выполнением законности и решать спорные вопросы".
показати весь коментар
08.11.2020 05:03 Відповісти
Кацап, обосрался, обтекай молча вместе с Трампом.
показати весь коментар
08.11.2020 07:11 Відповісти
Трамп сегодня в гольф играл. А ты, кацап, обосрался?
показати весь коментар
08.11.2020 07:32 Відповісти
Чем посрал Трамп ты тоже в курсе? Чей Крым, лаптеносец?
показати весь коментар
08.11.2020 09:31 Відповісти
Крым украли при Обаме-Байдене, село
показати весь коментар
08.11.2020 17:40 Відповісти
Власть это шикарный банкет по окончаниии которого умные уходят тихо, а дураков со скандалом выводят под руки.
показати весь коментар
08.11.2020 05:52 Відповісти
срали мазали - та скока угодно....
показати весь коментар
08.11.2020 07:03 Відповісти
Неужто обидели бубочку Трампа?
показати весь коментар
08.11.2020 07:24 Відповісти
Он сегодня в гольф играл. Обижаться должен народ, что СМИ за него теперь решают кто победил.
показати весь коментар
08.11.2020 07:38 Відповісти
Чего ж народу обижаться на свободную прессу тем более что осталась лишь формальность официально огласить результаты выборов. Разве пусть обижаются на мировых лидеров, поздравивших Байдена, в том числе и на нашего "мирового лидера **********".
показати весь коментар
08.11.2020 07:52 Відповісти
Всем пацакам одеть намордники-маски и радовацца Джо. Обращение к нации: что же будет?
показати весь коментар
08.11.2020 07:36 Відповісти
Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 7014 ТРАМПУША.....ДАВАЙ ДАСВИДАНИЯ!!! утешил ты всех за годы президентства...хороший и весёлый ты дядька.... но это не твоё....теперь ты вольная птица....сможешь снова в В ********* строить свои небоскрёбы, заняться любимым делом проводя соревнования красоты среди моделей мис вселенные....обнять путина в конце концов....правда тот прячится где то в бункере от коронавируса ...лети душа вольная....в истории сша всёравно остался как президент...
показати весь коментар
08.11.2020 08:37 Відповісти
Рыжий, давай досвидания ! У нас еще свой зеленый клоун остался...
показати весь коментар
08.11.2020 08:43 Відповісти
В таком случае нужно вводить " хоккейное правило" ( когда кто то из игроков противоположной команды настаивает перед судьей, что изгиб клюшки противника больше положенного, то по его требованию матч останавливается и производится замер. Если же изгиб верный то подавший апелляцию игрок ( команда) наказывается удалением. В общем пересчет, а если там результат все равно окажется победным для противостоящей стороны то тогда заявителей на нары. Посмотрел бы я как они тогда бы " кукарекали".
показати весь коментар
08.11.2020 09:14 Відповісти
УРА!!! БАЙДЕН ПРЕЗИДЕНТ! ДРУГ УКРАИНЫ ,И ВРАГ РОССИИ! готовся рашка снова (статус кво) тоесть снова на колени ,и в стойло! не простит БАЙДЕН отравления, вмешательство в избирательные компании США. за УКРАИНУ получите более тяжолые санкции, а УКРАИНА получит летальное оружие.... я понимаю что вы обосрались.... но вы держитесь...не падайте духом, вы же БОГОМ (избранный) народ прибывший на землю через тернии звёздные прорвавших через чёрную дыру на землю сеять мир и добро, руцкий мир божественный руцкий язык... как говорите. скрепный народ, хотя на самом деле гопники . терпилы и рабы нищедралы....ну вы самое главное говорите что вы мощная вяликая держава говорите .смешите людей дальше.... время покажет какие вы вяликие....
показати весь коментар
08.11.2020 09:20 Відповісти
Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 364
показати весь коментар
08.11.2020 10:57 Відповісти
"да,..да...биваєт"(с) цікава аналітика виборів: https://www.politico.com/news/2020/11/07/this-f-ing-virus-inside-donald-trumps-2020-undoing-434716
показати весь коментар
08.11.2020 13:44 Відповісти
Это будет второй Сывачелый,который проиграв выборы продолжает считать себя президентом
показати весь коментар
08.11.2020 13:49 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 