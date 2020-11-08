Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Штаб Дональда Трампа в понеділок почне судовий розгляд щодо підсумків президентських виборів у США.
Про це йдеться в заяві 45-го президента США, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми всі знаємо, що Джо Байден шляхом підробки позиціонує себе переможцем ... У понеділок наш штаб подає в суд для того, щоб виборче законодавство було дотримано цілком і повністю, і щоб був обраний справжній переможець", - заявив Трамп.
За його словами, "американський народ має право на чесні вибори: це означає підрахунок законних голосів і відмова від підрахунку незаконних - це єдиний шлях до того, щоб у американського народу було повна довіра до виборів".
"Шокує те, що штаб Байдена відмовляється погодитися з основними принципами і бажає підрахунку навіть підроблених голосів, поданих незареєстрованими виборцями або навіть померлими людьми", - зазначив Трамп.
"Я не заспокоюся доти, поки у американського народу не буде чесного підрахунку, якого він заслуговує, як того вимагає демократія", - підкреслив він.
Нагадаємо, раніше низка американських ЗМІ повідомила, що кандидат від демократів Джо Байден перемагає в Пенсільванії і набирає необхідні голоси для обрання президентом США. Байден вже зробив першу заяву.
Новообраного президента вітають лідери держав, зокрема президент України Володимир Зеленський.
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свічка@svecha62 4 ч
Євгени Магда
Україна ще встигає відправити DHLом скальпи Деркача та Качури до штабу Байдена)
По-друге: команда Трампа певно знала про махінацію яку проштовхнули демократи під назвою mail-in voting і заздалегідь помітила легальні бюлетні щов відризнити від вкинутих "палених". Суди вже почали вимагати щоб бюлетні були представлені іншій стороні (Трампа) - і тут виявилося що виборчі дільниці в демократичних вотчинах - морозяться і не дають. Сьогодні пятниця - мало що легально можна зробити, а з понеділка - процес піде.
Одне погано: якщо не буде легального процесу валідації голосів - почнеться войнушка. Прихильникам Трампа не сподобається кража голосів, а байденятам не вперше виводити тітушок - згадаймо "протести" гопоти в Сіетлі, Портленді, Кеноші ЛА ітд. цього літа