Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах

Штаб Дональда Трампа в понеділок почне судовий розгляд щодо підсумків президентських виборів у США.

Про це йдеться в заяві 45-го президента США, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми всі знаємо, що Джо Байден шляхом підробки позиціонує себе переможцем ... У понеділок наш штаб подає в суд для того, щоб виборче законодавство було дотримано цілком і повністю, і щоб був обраний справжній переможець", - заявив Трамп.

За його словами, "американський народ має право на чесні вибори: це означає підрахунок законних голосів і відмова від підрахунку незаконних - це єдиний шлях до того, щоб у американського народу було повна довіра до виборів".

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"Шокує те, що штаб Байдена відмовляється погодитися з основними принципами і бажає підрахунку навіть підроблених голосів, поданих незареєстрованими виборцями або навіть померлими людьми", - зазначив Трамп.

"Я не заспокоюся доти, поки у американського народу не буде чесного підрахунку, якого він заслуговує, як того вимагає демократія", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше низка американських ЗМІ повідомила, що кандидат від демократів Джо Байден перемагає в Пенсільванії і набирає необхідні голоси для обрання президентом США. Байден вже зробив першу заяву.

Новообраного президента вітають лідери держав, зокрема президент України Володимир Зеленський.