Министр обороны Таран заболел COVID-19

Тест на COVID-19 министра обороны Украины Андрея Тарана оказался положительным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Тест сделали перед поездкой президента Зеленского на Донбасс.

Таран перешел на режим самоизоляции и работу в дистанционном режиме. Отмечается, что состояние и самочувствие министра сейчас - удовлетворительное.

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