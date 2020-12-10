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Министр обороны Таран заболел COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Министр обороны Таран заболел COVID-19

Тест на COVID-19 министра обороны Украины Андрея Тарана оказался положительным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Тест сделали перед поездкой президента Зеленского на Донбасс.

Таран перешел на режим самоизоляции и работу в дистанционном режиме. Отмечается, что состояние и самочувствие министра сейчас - удовлетворительное.

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Автор: Володимир Янченко
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+24
Креативна Сотня

Хворий на COVID президент України заражає вірусом цілу прикордонну заставу 07.11.2020 Через 36 годин він здасть позитивний тест. Ось що буває, коли Головнокомандувач ПОРУШУЄ накази - без маски Бажаємо йому швидкого одужання - його ще судити треба буде

Министр обороны Таран заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 7112
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09.11.2020 22:29
+21
Блин, у них там что, групповушка была?
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09.11.2020 22:28
+19
это тебе ****, за старую систему питания..

"за пропозицією Міноборони, до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1026, урядовою постановою від 21 жовтня 2020 р. № 1042 внесено зміни, що дозволяють крім закупівлі продуктів харчування за Каталогом нової системи, здійснювати закупівлю всієї послуги харчування в аутсорсерів, як це було у 2008-2015 роках.
Документом також визначається, що забезпечення особового складу ЗСУ харчуванням за результатами проведення процедур закупівель послуг, здійснюється з 1 січня 2021 року"..
Таран, диверсант и сепар!.. надеюсь ты сдохнешь!!!!
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09.11.2020 22:34
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Горе то какое !!! Вся страна в трауре !!!
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09.11.2020 22:27 Ответить
Экс-сотрудник Минобороны рассказал о сорванной спецоперации по штурму тюрем в Донецке из-за предательства нынешнего украинского руководства

Зрив спецоперації підтвердило міністерство Оборони . Наводятся факти у інтервью Бутусову, Березовець на своєму блозі пояснює швидку втечу на карантин саме Єрмака з Вовкою причиною про злив цієї інфи. Й раптом йде на карантин міністр оборони .
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09.11.2020 22:58 Ответить
Таки так. Радість буде, якщо у боротьбі ТАРАН-КОВІД переможе останній.
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10.11.2020 08:58 Ответить
Зеля постарался! Который везде без маски шляется судя по фоткам официальным.
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09.11.2020 22:28 Ответить
"... быть узнаваемым на публике - бремя, которое вынуждены нести все знаменитости...". (Хайнлайн, "Двойная звезда")
А "Блазень" считает себя "величайшим лидером современности"... Как же ему ходить в маске?...
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09.11.2020 22:42 Ответить
Блин, у них там что, групповушка была?
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09.11.2020 22:28 Ответить
Министр обороны Таран заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 1221
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09.11.2020 22:34 Ответить
Так Таран же чуть более месяца назад уже болел на ковид. Снова соврамши?
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09.11.2020 22:36 Ответить
Может он уже просто забыл? Ну, или, болеть ковидом уж очень понравилось.
А возможно, даже, что у нево паявилась наркотическая кавидозависимость!
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10.11.2020 00:42 Ответить
Групповушка*** происходит во всём мире. Очнитесь. На сегодняшний день статистика такая: случаев обнаружено всего - 51 136 778
умерло всего - 1 267 389
обнаружено за последние сутки - 385 327.
Согласно ВОЗ истинных положительных - 1 обнаруженный к 10 необнаруженным. Регистрируется всё больше реинфекций.
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09.11.2020 22:44 Ответить
У нас в отделении скорой помощи в один день оказались положительными 6 врачей и 4 фельдшера, + 4 врача - реаниматолога.
А почему в один день (как и в сегодняшнем вашем случае) - потому что ежедневно одну и ту же группу людей не тампонируют. Но периодически. Вот и обнаруживают одновременно.
Странные вы какие-то, как будто не в реальном мире живёте.
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09.11.2020 22:48 Ответить
флешмоб. #аналнетабу.
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09.11.2020 22:47 Ответить
Раньше это называлось дипломатический насморк. Но группового еще не было
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09.11.2020 23:30 Ответить
с Мендельсоной
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10.11.2020 00:08 Ответить
Креативна Сотня

Хворий на COVID президент України заражає вірусом цілу прикордонну заставу 07.11.2020 Через 36 годин він здасть позитивний тест. Ось що буває, коли Головнокомандувач ПОРУШУЄ накази - без маски Бажаємо йому швидкого одужання - його ще судити треба буде

Министр обороны Таран заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 7112
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09.11.2020 22:29 Ответить
разстрелять, но перед тем повесить
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09.11.2020 22:31 Ответить
Так, Янелох демонстративно не вдягав маску, мабуть подавав приклад своїм зебілам, щоб теж ігнорували елементарні та необхідні речі для захисту свого здовровья та оточуючих.
Падонаг! Министр обороны Таран заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 5858
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09.11.2020 22:33 Ответить
У нас предусмотрена уголовная ответственность за сознательное заражение окружающих.
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09.11.2020 22:40 Ответить
но прикордонники все в масках )) случайность, или они таки шо-то знали из итогов предыдущих его мандрів? ))
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09.11.2020 22:49 Ответить
давай авакова и ещё прокуроршу - никто из них возможнo не вернёться на преждние посты, главне что это не в убиток Украине, э а где там мертвечюк.
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09.11.2020 22:29 Ответить
Министр обороны Таран заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 2727 Посипалися, як переспілі груші.
Гей, криси, не спішіть тікати, може минеться і блаЗєнь одужає. Министр обороны Таран заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 2727
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09.11.2020 22:30 Ответить
все со всеми, каждый с каждым. и только триппер один на всех
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09.11.2020 22:30 Ответить
И этот «заболел».......☹️

Пусть обратятся к Хомчаку он «поборол» вирус за 3-4 дня......😁
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09.11.2020 22:30 Ответить
Він давно вже зЕболів...
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09.11.2020 22:58 Ответить
и это Байден только обьявил что выиграл выборы.
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09.11.2020 22:30 Ответить
верхушка вся ковидная остальные 73% подтягиваются
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09.11.2020 22:30 Ответить
Блин, вот у меня такое чувство.....шо оне всем колхозом кудысь мигрировать намылились...на зимние квартиры...типа на лечение...
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09.11.2020 22:32 Ответить
на воды
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09.11.2020 22:32 Ответить
Суперинфекция. Вирус против плесени.
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09.11.2020 22:32 Ответить
Вирус поразил зеленую плесень. Міністр оборони Таран захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 581 Міністр оборони Таран захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 581 Міністр оборони Таран захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 581
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09.11.2020 23:43 Ответить
ходячее ведро скреативить решало. но как обычно - что то пошло не так

Министр обороны Таран заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 9234
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09.11.2020 22:32 Ответить
Лисавєта в своєму репертуарі. Министр обороны Таран заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 435
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09.11.2020 22:35 Ответить
Шедеврально.......🤣
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09.11.2020 22:57 Ответить
третий пункт ей точно не поможет...
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10.11.2020 00:09 Ответить
Ну если и это чмо "заболело",значит зесрань сто пудов сдала наших разведчиков кацапам
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09.11.2020 22:34 Ответить
Так відповідь буде, чому в тебе через очі потилицю видно? Міністр оборони Таран захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1422
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09.11.2020 22:44 Ответить
к чему ты это пёрднул?
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09.11.2020 22:54 Ответить
У тебя жопа кал не держит, а ты за чужие глаза переживаешь
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10.11.2020 05:15 Ответить
Министр обороны Таран заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 9258
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09.11.2020 22:34 Ответить
это тебе ****, за старую систему питания..

"за пропозицією Міноборони, до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1026, урядовою постановою від 21 жовтня 2020 р. № 1042 внесено зміни, що дозволяють крім закупівлі продуктів харчування за Каталогом нової системи, здійснювати закупівлю всієї послуги харчування в аутсорсерів, як це було у 2008-2015 роках.
Документом також визначається, що забезпечення особового складу ЗСУ харчуванням за результатами проведення процедур закупівель послуг, здійснюється з 1 січня 2021 року"..
Таран, диверсант и сепар!.. надеюсь ты сдохнешь!!!!
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09.11.2020 22:34 Ответить
Считаем, кто долбит Мендель.
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09.11.2020 22:34 Ответить
А ха ха ха ха
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09.11.2020 22:37 Ответить
З усіх боків і в будь якій кількості. Министр обороны Таран заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 4933
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09.11.2020 22:40 Ответить
Вова.Почему такой грустный? -Да понимаешь... Не заразился от жены, так заразился от друга.
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09.11.2020 22:42 Ответить
Почався зелений ковіднапад. Вірус розізлився на зелень.
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09.11.2020 22:38 Ответить
дивіться відеоблог Березовця на ютуб - це втеча від розкритої зради (МІ-6-Єрмак, вибори Байдена- злив сьогоднішній про завалення Бакановим ще однієї не останньої спецоперції ГРУ -звенья однієї цепури на шиї влади )
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09.11.2020 23:07 Ответить
народ обязан пожалеть своих "кормчих")
имиджмейкерысовсемебанулись: - "а давайте вся "верхушка " заболеет,а ? Министр обороны Таран заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 2067
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09.11.2020 22:38 Ответить
Зеленський, Єрмак, Таран... Суки, вони самі себе не здатні вберегти, а ви хочете, щоб вони за державу відповідали? Тупі, нікчемні створіння. Зато весело і по-приколу, правда, зебіли?
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09.11.2020 22:40 Ответить
Міністр оборони Таран захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3888
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09.11.2020 22:54 Ответить
Рыбачки Сони как-то в мае
Причалив к берегу баркас... Міністр оборони Таран захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 7620
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09.11.2020 23:01 Ответить
замена Мендель?
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10.11.2020 00:10 Ответить
Значить спільно обговорювали на нараді чергову операцію СБУ "аля вагнерівці". Тепер не відвертяться, що цього не було.
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09.11.2020 22:43 Ответить
пошла жара! следующая компания: кива, медведчук, бойко,...... ипримкнувшийкнимваналяременко.
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09.11.2020 22:44 Ответить
Меня терзают смутные сомнения... Что то все фигуранты нового зашквара зебуинов резко заболели...
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09.11.2020 22:45 Ответить
Міністр оборони Таран захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5257
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09.11.2020 22:47 Ответить
Во полягло наше начальство----прямо косяками валят на коечку-шконочку! Может спецом---оперетку ламают?
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09.11.2020 22:47 Ответить
Міністр оборони Таран захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3393
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09.11.2020 22:49 Ответить
Еще вылезет целая куча инфицированных, из числа тех, кто сопровождал головного потерпілого в поездке на Донбасс и кто с ним там контактировал. И только что на "Прямом" показывали фрагмент его "речи" на Донбассе в окружении массы людей. И было большое желание залепить шалабан в тупой лобешник! ОН, УЖЕ БУДУЧИ НОСИТЕЛЕМ КОРОНАВИРУСА, брызгал слюной , разговаривая с людьми, и БЫЛ БЕЗ МАСКИ!!! ГАДЕНЫШ МЕЛКИЙ!!!
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09.11.2020 22:52 Ответить



Поганка

@ivanchenko27457

·5 ч

А це - про найголовнішу зраду в країні !!!!!!!!!!!!!!!! Що трапилось насправді з харчуванням армії... Стид.....

Міністр оборони Таран захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 485
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09.11.2020 22:53 Ответить
а! я поняла.это шоу такое1
для ковидников которые под аппаратами..кто борется за жизнь....
не ссыте..мы тоже болеем ..но у нас все хорошо..мы работаем!
работают они!чтож вы падлы не хватаете ртом воздух когда к к вам не приедет скорая!
чтож вы не катаетесь по полу?когда у вас падает сатурация!
чтож вы ***** не под капельницами!?почему с вас не льется пот ручьями????
гниды вы
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09.11.2020 22:56 Ответить
Вопрос присутствует
Пока ни один депутат , ни один министр, и ни один секретарь ОП ПОД ИВЛ НЕ ЛЕЖАЛИ .

Чем же они лечатся?
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10.11.2020 00:28 Ответить
Умри и сгори в аду,таран.
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09.11.2020 23:09 Ответить
Тест на COVID-19 министра обороны Украины Андрея Тарана оказался положительным.

Тест сделали перед поездкой президента Зеленского на Донбасс. Источник: https://censor.net/ru/n3230017
Выходит, Таран отправился с командой президента на Донбасс уже будучи больным?
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09.11.2020 23:23 Ответить
шо ви там всі робили у тому лугандоні? один одного позаразили.... якась серйозна підозра в мене, начебто не голубі а зелені...... але в цьому житті всяке буває!
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09.11.2020 23:46 Ответить
тупицу Тарана в отставку совкового бездаря! Яроша Министром обороны Украины, можно и другие варианты.
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10.11.2020 00:49 Ответить
Как не вспомнить "протоквашино": "это гриппом все вместе болеют, а с ума сходят по одиночке". Тут, правда, может быть наоборот.
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10.11.2020 08:32 Ответить
 
 