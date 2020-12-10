Министр обороны Таран заболел COVID-19
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Тест на COVID-19 министра обороны Украины Андрея Тарана оказался положительным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Тест сделали перед поездкой президента Зеленского на Донбасс.
Таран перешел на режим самоизоляции и работу в дистанционном режиме. Отмечается, что состояние и самочувствие министра сейчас - удовлетворительное.
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+24 Гыг с Вами
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+19 Шрек Баблокат
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Пожалуйста, подождите...
Зрив спецоперації підтвердило міністерство Оборони . Наводятся факти у інтервью Бутусову, Березовець на своєму блозі пояснює швидку втечу на карантин саме Єрмака з Вовкою причиною про злив цієї інфи. Й раптом йде на карантин міністр оборони .
А "Блазень" считает себя "величайшим лидером современности"... Как же ему ходить в маске?...
А возможно, даже, что у нево паявилась наркотическая кавидозависимость!
умерло всего - 1 267 389
обнаружено за последние сутки - 385 327.
Согласно ВОЗ истинных положительных - 1 обнаруженный к 10 необнаруженным. Регистрируется всё больше реинфекций.
А почему в один день (как и в сегодняшнем вашем случае) - потому что ежедневно одну и ту же группу людей не тампонируют. Но периодически. Вот и обнаруживают одновременно.
Странные вы какие-то, как будто не в реальном мире живёте.
Хворий на COVID президент України заражає вірусом цілу прикордонну заставу 07.11.2020 Через 36 годин він здасть позитивний тест. Ось що буває, коли Головнокомандувач ПОРУШУЄ накази - без маски Бажаємо йому швидкого одужання - його ще судити треба буде
Падонаг!
Гей, криси, не спішіть тікати, може минеться і блаЗєнь одужає.
Пусть обратятся к Хомчаку он «поборол» вирус за 3-4 дня......😁
"за пропозицією Міноборони, до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1026, урядовою постановою від 21 жовтня 2020 р. № 1042 внесено зміни, що дозволяють крім закупівлі продуктів харчування за Каталогом нової системи, здійснювати закупівлю всієї послуги харчування в аутсорсерів, як це було у 2008-2015 роках.
Документом також визначається, що забезпечення особового складу ЗСУ харчуванням за результатами проведення процедур закупівель послуг, здійснюється з 1 січня 2021 року"..
Таран, диверсант и сепар!.. надеюсь ты сдохнешь!!!!
имиджмейкерысовсемебанулись: - "а давайте вся "верхушка " заболеет,а ?
Причалив к берегу баркас...
Поганка
@ivanchenko27457
·5 ч
А це - про найголовнішу зраду в країні !!!!!!!!!!!!!!!! Що трапилось насправді з харчуванням армії... Стид.....
для ковидников которые под аппаратами..кто борется за жизнь....
не ссыте..мы тоже болеем ..но у нас все хорошо..мы работаем!
работают они!чтож вы падлы не хватаете ртом воздух когда к к вам не приедет скорая!
чтож вы не катаетесь по полу?когда у вас падает сатурация!
чтож вы ***** не под капельницами!?почему с вас не льется пот ручьями????
гниды вы
Пока ни один депутат , ни один министр, и ни один секретарь ОП ПОД ИВЛ НЕ ЛЕЖАЛИ .
Чем же они лечатся?
Тест сделали перед поездкой президента Зеленского на Донбасс. Источник: https://censor.net/ru/n3230017
Выходит, Таран отправился с командой президента на Донбасс уже будучи больным?