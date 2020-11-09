Міністр оборони Таран захворів на COVID-19

Тест на COVID-19 міністра оборони України Андрія Тарана виявився позитивним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Тест зробили перед поїздкою президента Зеленського на Донбас.

Таран перейшов на режим самоізоляції і роботу в дистанційному режимі. Зазначається, що стан і самопочуття міністра зараз - задовільний.

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