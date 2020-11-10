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Зеленский (16523) ОГА (2375) Одесская область (3105) Сумская область (1840) Ивано-Франковская область (837)

Зеленский назначил и.о. глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской ОГА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский назначил и.о. глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил исполняющих обязанности глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций.

Сответсвующие указы опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Осполнять обязанности председателя Ивано-Франковской ОГА будет Мария Савка.

И.о председателя Одесской ОГА назначен Вячеслав Овечкин.

Обязанности председателя Сумской ОГА будет исполнять Сергей Пахольчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главы Одесской, Сумской и Ивано-Франковской ОГА уволены по собственному желанию

Напоминаем, Зеленский 5 ноября уволил глав Одесской, Ивано-Франковской и Сумской облгосадминистраций Максима Куцего, Виталия Федорова и Романа Грищенко.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
Экс-сотрудник Минобороны рассказал о сорванной спецоперации по штурму тюрем в Донецке из-за предательства нынешнего украинского руководства

Зрив спецоперації підтвердило міністерство Оборони . Наводятся факти у інтервью Бутусову, Березовець на своєму блозі пояснює швидку втечу на карантин саме Єрмака з Вовкою причиною про злив цієї інфи. Й раптом йде на карантин міністр оборони .
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09.11.2020 22:55
+3
Пам'ятаємо обіцянки?

Зеленский назначил и.о. глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской ОГА - Цензор.НЕТ 6648
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09.11.2020 22:51
+3
это пздц. какой то... Вячеслав Овечкин тот самый, который звал русский мир в 2014..

вопрос, "слуга народа" какого именно зеленский ??
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09.11.2020 22:56
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а чего и.о?
а может лучше заповит?
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09.11.2020 22:43 Ответить
Старые,,допустили,, полный просер зебуинов на местных выборах.
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09.11.2020 22:43 Ответить
Так он же ковидный. Как он может назначать??
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09.11.2020 22:45 Ответить
хіба він? Єрмак.
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09.11.2020 23:08 Ответить
Кто щас функции президента выполняет если Вова на больничном ?
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09.11.2020 22:48 Ответить
Єрмак теж ковідний. автопілот.
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09.11.2020 23:10 Ответить
Пам'ятаємо обіцянки?

Зеленский назначил и.о. глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской ОГА - Цензор.НЕТ 6648
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09.11.2020 22:51 Ответить
так у него теперь типа отмазка, короновирус.. болеет мальчик..
ну это как в школе, мам, у меня живот болит.. ))
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09.11.2020 22:57 Ответить
" у него теперь типа отмазка ......ну это как в школе...."
Самая большая ошибка - когда за ум берутся люди, у которых его нет.
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09.11.2020 23:05 Ответить
Экс-сотрудник Минобороны рассказал о сорванной спецоперации по штурму тюрем в Донецке из-за предательства нынешнего украинского руководства

Зрив спецоперації підтвердило міністерство Оборони . Наводятся факти у інтервью Бутусову, Березовець на своєму блозі пояснює швидку втечу на карантин саме Єрмака з Вовкою причиною про злив цієї інфи. Й раптом йде на карантин міністр оборони .
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09.11.2020 22:55 Ответить
Владимир Зеленский должен "перезагрузить" Раду, если депутаты "прокатят" его предложение уволить судей Конституционного суда, - объявил Арахамия, отметив, что позиция народных избранников демонстрирует "системное непонимание" главы государства и парламентариев.Об этом говорится в материале NewsOne.

Арахамию поддержала часть депутатов президентской фракции, в частности Даниил Гетманцев: "Выборы - это очищение власти, Рады, приход новых людей, и одновременно - оценка тем депутатам, кто не справился. Ничего плохого в этом нет".
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09.11.2020 22:57 Ответить
это пздц. какой то... Вячеслав Овечкин тот самый, который звал русский мир в 2014..

вопрос, "слуга народа" какого именно зеленский ??
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09.11.2020 22:56 Ответить
Ще не вірите про реванш?...
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10.11.2020 10:51 Ответить
Опа! До нас донеччанина прислали.
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09.11.2020 23:49 Ответить
В Одесу?
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10.11.2020 10:28 Ответить
 
 