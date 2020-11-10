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Зеленский назначил и.о. глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской ОГА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил исполняющих обязанности глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций.
Сответсвующие указы опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Осполнять обязанности председателя Ивано-Франковской ОГА будет Мария Савка.
И.о председателя Одесской ОГА назначен Вячеслав Овечкин.
Обязанности председателя Сумской ОГА будет исполнять Сергей Пахольчук.
Напоминаем, Зеленский 5 ноября уволил глав Одесской, Ивано-Франковской и Сумской облгосадминистраций Максима Куцего, Виталия Федорова и Романа Грищенко.
Топ комментарии
+4 Наталия Гончар
показать весь комментарий09.11.2020 22:55
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+3 Fantomas
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а может лучше заповит?
ну это как в школе, мам, у меня живот болит.. ))
Самая большая ошибка - когда за ум берутся люди, у которых его нет.
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Арахамию поддержала часть депутатов президентской фракции, в частности Даниил Гетманцев: "Выборы - это очищение власти, Рады, приход новых людей, и одновременно - оценка тем депутатам, кто не справился. Ничего плохого в этом нет".
вопрос, "слуга народа" какого именно зеленский ??