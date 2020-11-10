УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15245 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
4 934 15
Зеленський (17420) ОДА (1540) Одеська область (2490) Сумська область (2199) Івано-Франківська область (723)

Зеленський призначив в.о. голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської ОДА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський призначив в.о. голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив виконуючих обов'язки голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської обласних державних адміністрацій.

Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Виконувати обов'язки голови Івано-Франківської ОДА буде Марія Савка.

В.о голови Одеської ОДА призначено В'ячеслава Овечкіна.

Читайте також: Голів Одеської, Сумської та Івано-Франківської ОДА звільнено за власним бажанням

Обов'язки голови Сумської ОДА виконуватиме Сергій Пахольчук.

Нагадуємо, Зеленський 5 листопада звільнив голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської облдержадміністрацій Максима Куцого, Віталія Федорова і Романа Грищенка.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Экс-сотрудник Минобороны рассказал о сорванной спецоперации по штурму тюрем в Донецке из-за предательства нынешнего украинского руководства

Зрив спецоперації підтвердило міністерство Оборони . Наводятся факти у інтервью Бутусову, Березовець на своєму блозі пояснює швидку втечу на карантин саме Єрмака з Вовкою причиною про злив цієї інфи. Й раптом йде на карантин міністр оборони .
показати весь коментар
09.11.2020 22:55
+3
Пам'ятаємо обіцянки?

Зеленский назначил и.о. глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской ОГА - Цензор.НЕТ 6648
показати весь коментар
09.11.2020 22:51
+3
это пздц. какой то... Вячеслав Овечкин тот самый, который звал русский мир в 2014..

вопрос, "слуга народа" какого именно зеленский ??
показати весь коментар
09.11.2020 22:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а чего и.о?
а может лучше заповит?
показати весь коментар
09.11.2020 22:43 Відповісти
Старые,,допустили,, полный просер зебуинов на местных выборах.
показати весь коментар
09.11.2020 22:43 Відповісти
Так он же ковидный. Как он может назначать??
показати весь коментар
09.11.2020 22:45 Відповісти
хіба він? Єрмак.
показати весь коментар
09.11.2020 23:08 Відповісти
Кто щас функции президента выполняет если Вова на больничном ?
показати весь коментар
09.11.2020 22:48 Відповісти
Єрмак теж ковідний. автопілот.
показати весь коментар
09.11.2020 23:10 Відповісти
Пам'ятаємо обіцянки?

Зеленский назначил и.о. глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской ОГА - Цензор.НЕТ 6648
показати весь коментар
09.11.2020 22:51 Відповісти
так у него теперь типа отмазка, короновирус.. болеет мальчик..
ну это как в школе, мам, у меня живот болит.. ))
показати весь коментар
09.11.2020 22:57 Відповісти
" у него теперь типа отмазка ......ну это как в школе...."
Самая большая ошибка - когда за ум берутся люди, у которых его нет.
показати весь коментар
09.11.2020 23:05 Відповісти
Экс-сотрудник Минобороны рассказал о сорванной спецоперации по штурму тюрем в Донецке из-за предательства нынешнего украинского руководства

Зрив спецоперації підтвердило міністерство Оборони . Наводятся факти у інтервью Бутусову, Березовець на своєму блозі пояснює швидку втечу на карантин саме Єрмака з Вовкою причиною про злив цієї інфи. Й раптом йде на карантин міністр оборони .
показати весь коментар
09.11.2020 22:55 Відповісти
Владимир Зеленский должен "перезагрузить" Раду, если депутаты "прокатят" его предложение уволить судей Конституционного суда, - объявил Арахамия, отметив, что позиция народных избранников демонстрирует "системное непонимание" главы государства и парламентариев.Об этом говорится в материале NewsOne.

Арахамию поддержала часть депутатов президентской фракции, в частности Даниил Гетманцев: "Выборы - это очищение власти, Рады, приход новых людей, и одновременно - оценка тем депутатам, кто не справился. Ничего плохого в этом нет".
показати весь коментар
09.11.2020 22:57 Відповісти
это пздц. какой то... Вячеслав Овечкин тот самый, который звал русский мир в 2014..

вопрос, "слуга народа" какого именно зеленский ??
показати весь коментар
09.11.2020 22:56 Відповісти
Ще не вірите про реванш?...
показати весь коментар
10.11.2020 10:51 Відповісти
Опа! До нас донеччанина прислали.
показати весь коментар
09.11.2020 23:49 Відповісти
В Одесу?
показати весь коментар
10.11.2020 10:28 Відповісти
 
 