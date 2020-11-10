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Зеленський призначив в.о. голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської ОДА
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Президент України Володимир Зеленський призначив виконуючих обов'язки голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської обласних державних адміністрацій.
Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Виконувати обов'язки голови Івано-Франківської ОДА буде Марія Савка.
В.о голови Одеської ОДА призначено В'ячеслава Овечкіна.
Обов'язки голови Сумської ОДА виконуватиме Сергій Пахольчук.
Нагадуємо, Зеленський 5 листопада звільнив голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської облдержадміністрацій Максима Куцого, Віталія Федорова і Романа Грищенка.
Топ коментарі
+4 Наталия Гончар
показати весь коментар09.11.2020 22:55
+3 Van-Basten Van-Basten
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+3 Fantomas
показати весь коментар09.11.2020 22:56
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а может лучше заповит?
ну это как в школе, мам, у меня живот болит.. ))
Самая большая ошибка - когда за ум берутся люди, у которых его нет.
Зрив спецоперації підтвердило міністерство Оборони . Наводятся факти у інтервью Бутусову, Березовець на своєму блозі пояснює швидку втечу на карантин саме Єрмака з Вовкою причиною про злив цієї інфи. Й раптом йде на карантин міністр оборони .
Арахамию поддержала часть депутатов президентской фракции, в частности Даниил Гетманцев: "Выборы - это очищение власти, Рады, приход новых людей, и одновременно - оценка тем депутатам, кто не справился. Ничего плохого в этом нет".
вопрос, "слуга народа" какого именно зеленский ??