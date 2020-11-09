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Зеленский (16523) культура (807) награда (1673)

Зеленский отметил наградами работников национальной культуры и искусства по случаю профессионального праздника

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зеленский отметил наградами работников национальной культуры и искусства по случаю профессионального праздника

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 491/2020 "О награждении государственными наградами Украины по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства",

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Без культуры невозможно представить государство. Культура - это корни, которое держит народ вместе, питающего государство и помогает ей расти, развиваться и преодолевать все препятствия на пути к процветанию. Украинская культура на своем долгом пути подвергалась притеснениям, репрессий и умолчаний. Однако благодаря подвижнической работе украинских писателей, художников, композиторов и режиссеров и украинскому народу удалось сохранить родное слово и найти собственный культурный код. Украинская культура является одним из столпов нашей нации. Это наше сокровище, которое нужно не только беречь, но и приумножать", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что с обретением независимости Украина получила неисчерпаемые возможности для возрождения украинских культурных традиций.

"И вы, дорогие работники культуры, ежедневно прилагаете все усилия, чтобы не только прославить эти традиции, но и передать их следующим поколениям. Мы с гордостью наблюдаем, как юные создатели получают призовые места на престижных конкурсах, прославляя Украину в глазах мирового сообщества. И это еще раз доказывает, что украинская культура имеет большое будущее", - сказал президент.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+8
Він мабуть теж вважає себе "работніком культури"...
- Алло, это прачечная?
- *********! Это офис президента!
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09.11.2020 23:56
+8
А где там ты нашел хоть пол слова о болезни? Я тебе другими словами скажу человек выпускавший откровенно пошлейшие видосики ради бабосиков не имеет права слово культура не то что говорить, а даже на бумаге писать!(ИМХО)
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10.11.2020 00:10
+7
И по вечерам трудится! Все о народе заботится...о культуре переживает, особливо когда по клавишам пианино своим самым интеллектуальным органом стукает!!!
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09.11.2020 23:53
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Сердючку. Полякову. Киркорова)))
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09.11.2020 23:48 Ответить
и других артистов-метеористов
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09.11.2020 23:52 Ответить
Хава-нагилу спел?
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09.11.2020 23:49 Ответить
И по вечерам трудится! Все о народе заботится...о культуре переживает, особливо когда по клавишам пианино своим самым интеллектуальным органом стукает!!!
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09.11.2020 23:53 Ответить
Президент Владимир Зеленский обратил внимание в своем Facebook на политических оппонентов, которые "радуются" тому, что он заболел COVID-19. Он написал, что это "за гранью человечности", и что коронавирус не может быть причиной для радости, даже когда болеют оппоненты
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09.11.2020 23:57 Ответить
А где там ты нашел хоть пол слова о болезни? Я тебе другими словами скажу человек выпускавший откровенно пошлейшие видосики ради бабосиков не имеет права слово культура не то что говорить, а даже на бумаге писать!(ИМХО)
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10.11.2020 00:10 Ответить
Так он блин на больничном трудится! От эта забота о стране и народе!
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10.11.2020 00:16 Ответить
Мало того. Мы не теряем надежду на - Я заболел устал и ухожу...
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10.11.2020 00:21 Ответить
Если нет- нужно добить,и 9 дней отпраздновать!
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10.11.2020 09:55 Ответить
Вова!.. как будем отпевать или оттанцовывать?!
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09.11.2020 23:54 Ответить
Він мабуть теж вважає себе "работніком культури"...
- Алло, это прачечная?
- *********! Это офис президента!
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09.11.2020 23:56 Ответить
зеленский - подонок
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09.11.2020 23:56 Ответить
Нормальньім людям ето бьіло понятно еще 12 лет назад!
Но зеЛОХторат,олигархи на расеи и путинята в Украине решили иначе!
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10.11.2020 09:54 Ответить
А где можно поинтересоваться вкладом в Украинскую культуру самим Наивеличайшим Нелохом?
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10.11.2020 00:05 Ответить
Дивись Сватов. И восхищайся.
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10.11.2020 00:20 Ответить
Лободу на этот раз обошел вниманием. А она так старалась, почти горой жепой на раяли играла...Шож ты, Бубочка, своих и так продинамил...
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10.11.2020 00:19 Ответить
*.. а вот вам медали---чтоб пи+ды не дали..*.
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10.11.2020 00:21 Ответить
А какое отношение клоун имеет к культуре?
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10.11.2020 00:36 Ответить
Лысому опять орден на лоб?
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10.11.2020 00:51 Ответить
Он наградил их КОРОНОЙ)
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10.11.2020 00:52 Ответить
Кобзона тоже ?
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10.11.2020 00:53 Ответить
я подумал, что за заслуги и по случаю, а оказалось, только по случаю.
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10.11.2020 01:07 Ответить
Імітація володарювання - медальки від Вовки
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10.11.2020 01:20 Ответить
культуры и искусства нет, а награды - есть... за что? за ментов в Одессе, Киеве, Харькове? ни одного исторического фильма, ни одного фильма о нынешней агрессии расии (кроме "Киборгов")... за что награждены "деятели"?
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10.11.2020 01:38 Ответить
Культуру и исскуство не ограничивается кино.
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10.11.2020 21:29 Ответить
Танцуй Вова атятя этих проходимцев гнать надо а не медальки тыкать.
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10.11.2020 07:46 Ответить
в Украине других забот нет, кроме как медальки раздавать шутам.
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10.11.2020 09:20 Ответить
У них действительно НЕТ!
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10.11.2020 09:49 Ответить
а шуты это кто?
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10.11.2020 21:29 Ответить
Я прошу прощения, а кто такой Зеленский? И какое он имеет отношение к культуре?
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10.11.2020 09:26 Ответить
А ни какого.
Он имеет такое же отношение к культуре, как и гопник из подворотни седящий на кортах и что то напевающий себе под нос гнусавым голосом.
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10.11.2020 10:11 Ответить
Войньі нет,деньги УЖЕ украли,остаеться видосики про себя любимьіх снимать.
Что еще может ета наволоч,кроме развалить и обгадить!
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10.11.2020 09:48 Ответить
Этот то утырок-членограй,без диплома клоуна, КАКИМ боком к культуре?
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10.11.2020 10:09 Ответить
Так он же заразил там всех... Наградил, мля) Это не Бубочка, а реально стихийное бедствие...
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10.11.2020 11:26 Ответить
Та займись справами, а воно цяцькі роздає!!! Самий час для того!!! ІДІОТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.11.2020 11:30 Ответить
 
 