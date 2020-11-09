Зеленский отметил наградами работников национальной культуры и искусства по случаю профессионального праздника
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 491/2020 "О награждении государственными наградами Украины по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства",
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Офиса президента.
"Без культуры невозможно представить государство. Культура - это корни, которое держит народ вместе, питающего государство и помогает ей расти, развиваться и преодолевать все препятствия на пути к процветанию. Украинская культура на своем долгом пути подвергалась притеснениям, репрессий и умолчаний. Однако благодаря подвижнической работе украинских писателей, художников, композиторов и режиссеров и украинскому народу удалось сохранить родное слово и найти собственный культурный код. Украинская культура является одним из столпов нашей нации. Это наше сокровище, которое нужно не только беречь, но и приумножать", - подчеркнул глава государства.
Зеленский отметил, что с обретением независимости Украина получила неисчерпаемые возможности для возрождения украинских культурных традиций.
"И вы, дорогие работники культуры, ежедневно прилагаете все усилия, чтобы не только прославить эти традиции, но и передать их следующим поколениям. Мы с гордостью наблюдаем, как юные создатели получают призовые места на престижных конкурсах, прославляя Украину в глазах мирового сообщества. И это еще раз доказывает, что украинская культура имеет большое будущее", - сказал президент.
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- Алло, это прачечная?
- *********! Это офис президента!
Но зеЛОХторат,олигархи на расеи и путинята в Украине решили иначе!
Он имеет такое же отношение к культуре, как и гопник из подворотни седящий на кортах и что то напевающий себе под нос гнусавым голосом.
Что еще может ета наволоч,кроме развалить и обгадить!