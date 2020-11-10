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Зеленський (17420) культура (355) нагорода (1101)

Зеленський відзначив нагородами працівників культури і мистецтва з нагоди професійного свята

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зеленський відзначив нагородами працівників культури і мистецтва з нагоди професійного свята

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 491/2020 "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Офісу президента.

"Без культури неможливо уявити державу. Культура – це коріння, яке тримає народ купи, яке живить державу й допомагає їй зростати, розвиватися та долати всі перешкоди на шляху до процвітання. Українська культура на своєму довгому шляху зазнавала утисків, репресій і замовчувань. Проте завдяки подвижницькій праці українських письменників, художників, композиторів та режисерів і українському народові вдалося зберегти рідне слово та віднайти власний культурний код. Українська культура є одним зі стовпів нашої нації. Це наш скарб, який треба не лише берегти, а й примножувати", – наголосив Глава держави.

Зеленський зауважив, що зі здобуттям незалежності Україна отримала невичерпні можливості для відродження українських культурних традицій.

"І ви, дорогі працівники культури, щодня докладаєте всіх зусиль, щоб не лише прославити ці традиції, але й передати їх наступним поколінням. Ми з гордістю спостерігаємо, як юні творці отримують призові місця на престижних конкурсах, прославляючи Україну в очах світової спільноти. І це вкотре доводить, що українська культура має велике майбутнє", – зазначив президент.

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Топ коментарі
+8
Він мабуть теж вважає себе "работніком культури"...
- Алло, это прачечная?
- *********! Это офис президента!
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09.11.2020 23:56
+8
А где там ты нашел хоть пол слова о болезни? Я тебе другими словами скажу человек выпускавший откровенно пошлейшие видосики ради бабосиков не имеет права слово культура не то что говорить, а даже на бумаге писать!(ИМХО)
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10.11.2020 00:10
+7
И по вечерам трудится! Все о народе заботится...о культуре переживает, особливо когда по клавишам пианино своим самым интеллектуальным органом стукает!!!
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09.11.2020 23:53
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Сердючку. Полякову. Киркорова)))
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09.11.2020 23:48 Відповісти
и других артистов-метеористов
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09.11.2020 23:52 Відповісти
Хава-нагилу спел?
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09.11.2020 23:49 Відповісти
И по вечерам трудится! Все о народе заботится...о культуре переживает, особливо когда по клавишам пианино своим самым интеллектуальным органом стукает!!!
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09.11.2020 23:53 Відповісти
Президент Владимир Зеленский обратил внимание в своем Facebook на политических оппонентов, которые "радуются" тому, что он заболел COVID-19. Он написал, что это "за гранью человечности", и что коронавирус не может быть причиной для радости, даже когда болеют оппоненты
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09.11.2020 23:57 Відповісти
А где там ты нашел хоть пол слова о болезни? Я тебе другими словами скажу человек выпускавший откровенно пошлейшие видосики ради бабосиков не имеет права слово культура не то что говорить, а даже на бумаге писать!(ИМХО)
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10.11.2020 00:10 Відповісти
Так он блин на больничном трудится! От эта забота о стране и народе!
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10.11.2020 00:16 Відповісти
Мало того. Мы не теряем надежду на - Я заболел устал и ухожу...
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10.11.2020 00:21 Відповісти
Если нет- нужно добить,и 9 дней отпраздновать!
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10.11.2020 09:55 Відповісти
Вова!.. как будем отпевать или оттанцовывать?!
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09.11.2020 23:54 Відповісти
Він мабуть теж вважає себе "работніком культури"...
- Алло, это прачечная?
- *********! Это офис президента!
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09.11.2020 23:56 Відповісти
зеленский - подонок
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09.11.2020 23:56 Відповісти
Нормальньім людям ето бьіло понятно еще 12 лет назад!
Но зеЛОХторат,олигархи на расеи и путинята в Украине решили иначе!
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10.11.2020 09:54 Відповісти
А где можно поинтересоваться вкладом в Украинскую культуру самим Наивеличайшим Нелохом?
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10.11.2020 00:05 Відповісти
Дивись Сватов. И восхищайся.
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10.11.2020 00:20 Відповісти
Лободу на этот раз обошел вниманием. А она так старалась, почти горой жепой на раяли играла...Шож ты, Бубочка, своих и так продинамил...
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10.11.2020 00:19 Відповісти
*.. а вот вам медали---чтоб пи+ды не дали..*.
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10.11.2020 00:21 Відповісти
А какое отношение клоун имеет к культуре?
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10.11.2020 00:36 Відповісти
Лысому опять орден на лоб?
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10.11.2020 00:51 Відповісти
Он наградил их КОРОНОЙ)
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10.11.2020 00:52 Відповісти
Кобзона тоже ?
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10.11.2020 00:53 Відповісти
я подумал, что за заслуги и по случаю, а оказалось, только по случаю.
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10.11.2020 01:07 Відповісти
Імітація володарювання - медальки від Вовки
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10.11.2020 01:20 Відповісти
культуры и искусства нет, а награды - есть... за что? за ментов в Одессе, Киеве, Харькове? ни одного исторического фильма, ни одного фильма о нынешней агрессии расии (кроме "Киборгов")... за что награждены "деятели"?
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10.11.2020 01:38 Відповісти
Культуру и исскуство не ограничивается кино.
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10.11.2020 21:29 Відповісти
Танцуй Вова атятя этих проходимцев гнать надо а не медальки тыкать.
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10.11.2020 07:46 Відповісти
в Украине других забот нет, кроме как медальки раздавать шутам.
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10.11.2020 09:20 Відповісти
У них действительно НЕТ!
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10.11.2020 09:49 Відповісти
а шуты это кто?
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10.11.2020 21:29 Відповісти
Я прошу прощения, а кто такой Зеленский? И какое он имеет отношение к культуре?
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10.11.2020 09:26 Відповісти
А ни какого.
Он имеет такое же отношение к культуре, как и гопник из подворотни седящий на кортах и что то напевающий себе под нос гнусавым голосом.
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10.11.2020 10:11 Відповісти
Войньі нет,деньги УЖЕ украли,остаеться видосики про себя любимьіх снимать.
Что еще может ета наволоч,кроме развалить и обгадить!
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10.11.2020 09:48 Відповісти
Этот то утырок-членограй,без диплома клоуна, КАКИМ боком к культуре?
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10.11.2020 10:09 Відповісти
Так он же заразил там всех... Наградил, мля) Это не Бубочка, а реально стихийное бедствие...
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10.11.2020 11:26 Відповісти
Та займись справами, а воно цяцькі роздає!!! Самий час для того!!! ІДІОТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.11.2020 11:30 Відповісти
 
 