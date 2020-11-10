Зеленський відзначив нагородами працівників культури і мистецтва з нагоди професійного свята

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 491/2020 "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Офісу президента.

"Без культури неможливо уявити державу. Культура – це коріння, яке тримає народ купи, яке живить державу й допомагає їй зростати, розвиватися та долати всі перешкоди на шляху до процвітання. Українська культура на своєму довгому шляху зазнавала утисків, репресій і замовчувань. Проте завдяки подвижницькій праці українських письменників, художників, композиторів та режисерів і українському народові вдалося зберегти рідне слово та віднайти власний культурний код. Українська культура є одним зі стовпів нашої нації. Це наш скарб, який треба не лише берегти, а й примножувати", – наголосив Глава держави.

Зеленський зауважив, що зі здобуттям незалежності Україна отримала невичерпні можливості для відродження українських культурних традицій.

"І ви, дорогі працівники культури, щодня докладаєте всіх зусиль, щоб не лише прославити ці традиції, але й передати їх наступним поколінням. Ми з гордістю спостерігаємо, як юні творці отримують призові місця на престижних конкурсах, прославляючи Україну в очах світової спільноти. І це вкотре доводить, що українська культура має велике майбутнє", – зазначив президент.

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