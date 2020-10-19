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Порошенко побудує "Концерт-хол Рошен", щоб націю "не виховували напівдилетанти з "95 кварталу". ФОТОрепортаж

У Києві до 2025 року створять концерт-хол міжнародного рівня. Проєкт реалізується за кошти компанії Рошен і Фонду Порошенка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", на презентації проєкту, яка відбулася у столичному мікрорайоні Відрадний, п’ятий Президент Петро Порошенко з Мариною Порошенко розповіли про деталі проєкту.

Порошенко побудує Концерт-хол Рошен, щоб націю не виховували напівдилетанти з 95 кварталу 01
Фото: eurosolidarity.org

"Сьогодні всіх нас зібрало прагнення відродити культуру в Україні, бо культура це те, навколо чого провідні країни Європи відбудовують національну ідею та формують власну ідентичність. Зараз Києву катастрофічно не вистачає сучасних майданчиків для реалізації мистецьких проєктів світового рівня, особливо тих, що створють класичну музику. Наша країна виховує віртуозів-музикантів і диригентів і відпускає їх по світах, бо тут їм немає де працювати. Навіть столиця, яка мала б подавати приклад всій країні немає філармонічних залів належного рівня", – говорить лідерка столичної команди "Європейської Солідарності" Марина Порошенко.

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Порошенко побудує Концерт-хол Рошен, щоб націю не виховували напівдилетанти з 95 кварталу 02
Фото: eurosolidarity.org

"Саме тому у нас виникла ідея створити сучасну концерту залу міжнародного рівня. Залу, яка буде символом відродження української культури, залу в якій звучатимуть найкращі зразки світової класики та виступатимуть легенди світової музики – "Концерт-хол Рошен" – зазначила пані Марина. Бюджет проєкту – це десятки мільйонів доларів, повідомили його ініціатори.

Концерт-хол продовжить низку масштабних проєктів, які вже реалізовані командою Порошенка – це і найбільший у світі річковий світло-музичний фонтан Рошен у Вінниці, створення центру Анни Київської у Франції, підтримка археологічних досліджень на місці поховання короля Данила Галицького у Польщі, будівництво єдиного за часів незалежності Театру на Подолі. Більше 150 000 киян і гостей міста минулої зими відвідали Roshen Winter Village, а ще є зоопарк в Черкасах, ковзанки в Києві, Дніпрі, Харкові – говорить Петро Порошенко.

Порошенко побудує Концерт-хол Рошен, щоб націю не виховували напівдилетанти з 95 кварталу 03
Фото: eurosolidarity.org

Порошенко наголосив, що подібні проєкти зазвичай реалізуються державою або муніципалітетами. Є лише кілька світових прецедентів, коли подібні заклади створювались виключно за кошти меценатів. "Ми навіть не можемо назвати в Східній Європі приклади, коли за кошти благодійників, недержавні, не муніципальні кошти був би побудований або хоча би замахнулися на об’єкт такого рівня. Але ми сміливі", – говорить Порошенко.

"Цей проєкт розрахований на допомогу українським вітчизняним артистам – і симфонічним оркестрам, і Філармонії, і консерваторіям, багатьом найталановитішим українським музикантам. Це – виховання нації. Бо є два способи. Один – напівдилетанти з "95 кварталу", які формують одні почуття. А інший – найкращі зразки світової симфонічної музики, світової класики. І дуже важливо, що це робиться не на Хрещатику, а тут на Відрадному", – наголошує Петро Порошенко.

"Це буде центром культури, центром розвитку цілого Києва. І багато артистів світового рівня, багато оркестрів світового рівні приїхали б давно в Україну. Але ніколи вони тут не були, бо не було місця, де могли би оцінити по-справжньому цей рівень. "Рошен" надихнувся прикладами Microsoft Theater і Карнегі-холу", – говорить п’ятий президент.

Порошенко побудує Концерт-хол Рошен, щоб націю не виховували напівдилетанти з 95 кварталу 04
Фото: eurosolidarity.org

Як розповів головний менеджер проєкту Євген Полтавцев, це буде перший в Україні концертний зал для виступів великого симфонічного оркестру з хором. Для прикладу, Німеччина має 7 залів світового рівня. У сусідній Польщі за останні роки відкрили два подібних заклади. Україна ж з її величезними традиціями класичної музики, з диригентами, виконавцями, композиторами і колективами світового рівня не має жодної акустичної зали для великого симфонічного оркестру. Концерт-хол буде мати велику акустичну концертну залу на 1800 глядачів і камерну залу на 400 глядачів. А також необхідну інфраструктуру для репетицій музикантів і хорів. За словами Полтавцева, заклад вже планує проводити по 250 мистецьких подій на рік. Для реалізації проєкту "Рошен" на торгах викупив колишній ПК імені Корольова.

Порошенко побудує Концерт-хол Рошен, щоб націю не виховували напівдилетанти з 95 кварталу 05
Фото: eurosolidarity.org

Євген Полтавцев також зазначив, що архітектурний проєкт буде вибраний на міжнародному конкурсі із залученням світових фахівців та компаній. За планами проєкту, "Концерт-хол Рошен" відкриє свої двері у вересні 2025 року. Проєкт концерт-холу буде представлений киянам навесні 2021 року.

Порошенко побудує Концерт-хол Рошен, щоб націю не виховували напівдилетанти з 95 кварталу 06
Фото: eurosolidarity.org

Автор: 

культура (434) Порошенко Петро (15173) Roshen (227) Порошенко Марина (106) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+91
Плюс Порошенку.
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19.10.2020 23:00
+72
Заголовок - огонь.
И вообще, отличная инициатива. Поддерживаю на 1000%
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19.10.2020 23:02
+59
Вот "марадер" хренов...
Вместо того, что б задницу де-то на экваториальных островах греть, попивая шампань, он эту неблагодарную сырковую массу еще облагодетельствовать собирается...
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19.10.2020 23:02
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Поверь - порохоботы смогут себе позволить.

Не всем же, как зебилы, с пивасом за гаражами время проводить.
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20.10.2020 19:20 Відповісти
Да хрень это все. "Зебилы", "порохоботы"... что среди тех, что среди других, есть и бедные и богатые. Но первых в разы больше. Дети верхушки что ЕС, что СН учатся в рдних и тех же английских колледжах. И верхушка сидит в одних ресторанах, просто периодически от одних к другим уходят проценты ахметовских тем. Ну а низы грызут друг другу горло, веря что это как-то улучшит их жизнь, выражаясь словами Маньки Облигации "и так задрипанную".
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20.10.2020 19:34 Відповісти
Конечно хрень.

Вы же уверены, что все вокруг такое ограничеснное быдло, как и вы.
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20.10.2020 19:35 Відповісти
Да куда уж нам до тебя, олигарха)))
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20.10.2020 19:37 Відповісти
задрiпана,-ий - звичайне слово. це тiльки для зкацапленого лайна воно незвичне.
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20.10.2020 20:59 Відповісти
Алилуйя святому Петру ! Алилуйя ! И Марине Деви Христос ! Аминь .Во истину .Помолимся же .Обязательно сообщите когда они замироточат . Я что нибудь приложу , хотя у меня ничего не болит слава Богу !!
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20.10.2020 17:15 Відповісти
Все эти люди которые политики и связаны с этим, несут какой-то бред им реально заняться нечем, какие-то холлы и концерты толк какой?
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20.10.2020 17:17 Відповісти
А как з обнищанием людей в 10 раз, имени рошен.
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20.10.2020 18:58 Відповісти
А и вправду. Семки и пиво во дворе - вот ваш уровень.
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20.10.2020 19:19 Відповісти
Герхард, ты хочешь сказать, что 25% украинцев ходят на концерты мировых симфонических оркестров? Если не секрет, на каком концерте и где ты был последний раз?
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20.10.2020 19:36 Відповісти
Холл на хлеб не намажешь. Угу
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20.10.2020 21:39 Відповісти
Мы все должны возрадоваться, что порошенко построит себе частный концерт холл? Ну, допустим, хорошее капиталовложение, некоторые стадионы строили , вон кивалов построил частную школу недавно вместе с церковью- 500 долларов в месяц с ребёнка. Но при чем здесь государство? Плати налоги , желательно в Украине, и работай.
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20.10.2020 17:24 Відповісти
Ідійотко, слово меценат ніколи не чула, чмо ти зебільне?
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20.10.2020 18:49 Відповісти
Не. У лядей в словаре таких слов нет.
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20.10.2020 19:18 Відповісти
А это инфа дле тех кто постояно орут про преступный режым Порошенка. Реформы при "преступном" правительстве 2014-2019 годов в алфавитном порядке от а до я:
А
Армия
Ассоциация с ЕС
Антикоррупционные органы
Антипутинская коалиция ЕС+США
Автокефалия
Автоматическое возмещение НДС
Б
Банковская система очищена от банков-пылесосов
Безвиз
Благотворительность - 1,5 миллиарда гривен
Бюджеты областных центров выросли в 2 раза
Бытовая коррупция снижена
Бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания
В
Внешнеполитический вектор (вступление в НАТО и ЕС)
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте- и газозависимости от РФ
Выход из экономического кризиса
Возобновление экономического роста
Восстановление предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК)
Г
Гаагский трибунал рассматривает дело против страны-оккупанта
Геополитическая ориентация на цивилизованный Запад
ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции
Д
Децентрализация
Декларирование доходов чиновниками и депутатами (за что и ненавидят)
Декоммунизация
Деолигархизация
Дерусификация
Дипломатические победы
Дороги
Джавелины
З
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд долларов
И
Инфраструктурные проекты по всей стране, ремонт и строительство дорог
К
Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину
Л
Летальное оружие из США
М
Мир в подавляющем большинстве областей
Международный авторитет Украины и Президента как главного дипломата
Н
Независимость украинской церкви
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
О
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева за счет личных денег Порошенко
Онлайн-услуги
Официальные зарплаты выросли в 3 раза
Открытые реестры собственности
П
Патрульная полиция
ПроЗорро
Р
Реформа ВСУ
С
Силы специальных операций
Спасение обворованного ПриватБанка
Сотрудничество с МВФ
Стабилизация ситуации на фронте
Субсидии для нуждающихся
Т
Томос
У
Укрнафта
Укртатнафта
(возвращены государству)
Х
Путин по-прежнему оно
Ф
Федерализация не прошла
Ц
Центры предоставления админуслуг
Э
Экономическая независимость от страны-оккупанта
Экономика Украины растет четыре года подряд (с 2015 года)
Электронные декларации чиновников
Я
"Я - украинец" стало звучать наконец-то гордо. Друзі, заходьте будь ласка на мій український канал(без реклами), є що подивитись, послухати патріотичну музику: https://www.youtube.com/channel/UC-LtSj31vhoQKTcsjjXASug? .
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.3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
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А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.

view_as=subscriberпітрримайте лайкам, коментом, підпискою, дякую, удачі .\.
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20.10.2020 22:29 Відповісти
где ти а где нация
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20.10.2020 20:55 Відповісти
респект.
ще була б гарна програма для Неньки- басейн з спортивним комплексом в кожне мiсто, ну, вiд, 30 тисяч населення, наприклад.



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20.10.2020 21:02 Відповісти
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!
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20.10.2020 22:27 Відповісти
Порошенко побудує "Концерт-хол Рошен", щоб націю "не виховували напівдилетанти з "95 кварталу" - Цензор.НЕТ 4921Порошенко побудує "Концерт-хол Рошен", щоб націю "не виховували напівдилетанти з "95 кварталу" - Цензор.НЕТ 7351
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20.10.2020 22:50 Відповісти
Оце добра справа. В Америці усі колишні президенти будують щось суспільнокірисне, лікарні, бібліотеки і не лізуть у політику.
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20.10.2020 23:04 Відповісти
полупокеры из квартала-95
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25.10.2020 00:02 Відповісти
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