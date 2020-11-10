Армяне захватили здание правительства в знак протеста против капитуляции. ВИДЕО

Протестующие в Ереване ворвались в здание правительства Армении после заявлений премьера страны Никола Пашиняна о договоренностях по Нагорному Карабаху.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ютуб-канал news am

Несколько десятков человек разгромили мебель, технику, разбили двери и окна, часть из них находится в кабинете Пашиняна.

Несколько сотен человек находятся на улице.

Полиция никак не препятствует действиям демонстрантов.

Ранее Пашинян сообщил, что подписал заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении военных действий в Карабахе 10 ноября. По его словам, ему было "крайне тяжело" принять данное решение.