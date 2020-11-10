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Армяне захватили здание правительства в знак протеста против капитуляции. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Протестующие в Ереване ворвались в здание правительства Армении после заявлений премьера страны Никола Пашиняна о договоренностях по Нагорному Карабаху.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ютуб-канал news am
Несколько десятков человек разгромили мебель, технику, разбили двери и окна, часть из них находится в кабинете Пашиняна.
Несколько сотен человек находятся на улице.
Полиция никак не препятствует действиям демонстрантов.
Ранее Пашинян сообщил, что подписал заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении военных действий в Карабахе 10 ноября. По его словам, ему было "крайне тяжело" принять данное решение.
Топ комментарии
+32 НаноБандеровец
показать весь комментарий10.11.2020 01:29
+15 Игорь Монахов c4e9a61d
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+14 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий10.11.2020 01:41
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Термін Фалястина це вигадка римлян в 2 столітті нашої єри після другого іудейского повстання Бар-Когби, коли імператор Андріан й вигадав термін Сирія Палестинська з ціллю стерти з історичної пам"яти будь яку згадку про іудеське царство . Назва "Палестина" це штучна вигадка невірного фонетичного перекладу іврітського слова плаштиим - ті самі "філістимляни" на грецьку мову . В Грецький мові нема звуку "еф" . Тому Фалістим став Палестим . Тим більш , що в семітский абетках "еф" й "пе" один символ .