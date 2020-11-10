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Вірмени захопили будівлю уряду на знак протесту проти капітуляції. ВIДЕО
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Протестувальники у Єревані увірвалися до будівлі уряду Вірменії після заяв прем'єра країни Ніколи Пашиняна про домовленості щодо Нагірного Карабаху.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ютуб-канал news am
Кілька десятків людей розгромили меблі, техніку, розбили двері та вікна, частина з них перебуває в кабінеті Пашиняна.
Кілька сотень людей перебувають на вулиці.
Поліція ніяк не перешкоджає діям демонстрантів.
Раніше Пашинян повідомив, що підписав заяву з президентами Азербайджану та Росії про припинення військових дій у Карабасі 10 листопада. За його словами, йому було "вкрай важко" ухвалити таке рішення.
Топ коментарі
+32 НаноБандеровец
показати весь коментар10.11.2020 01:29
+15 Игорь Монахов c4e9a61d
показати весь коментар10.11.2020 01:35
+14 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар10.11.2020 01:41
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Термін Фалястина це вигадка римлян в 2 столітті нашої єри після другого іудейского повстання Бар-Когби, коли імператор Андріан й вигадав термін Сирія Палестинська з ціллю стерти з історичної пам"яти будь яку згадку про іудеське царство . Назва "Палестина" це штучна вигадка невірного фонетичного перекладу іврітського слова плаштиим - ті самі "філістимляни" на грецьку мову . В Грецький мові нема звуку "еф" . Тому Фалістим став Палестим . Тим більш , що в семітский абетках "еф" й "пе" один символ .