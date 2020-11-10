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Вірмени захопили будівлю уряду на знак протесту проти капітуляції. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Протестувальники у Єревані увірвалися до будівлі уряду Вірменії після заяв прем'єра країни Ніколи Пашиняна про домовленості щодо Нагірного Карабаху.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ютуб-канал news am

Кілька десятків людей розгромили меблі, техніку, розбили двері та вікна, частина з них перебуває в кабінеті Пашиняна.

Кілька сотень людей перебувають на вулиці.

Поліція ніяк не перешкоджає діям демонстрантів.

Раніше Пашинян повідомив, що підписав заяву з президентами Азербайджану та Росії про припинення військових дій у Карабасі 10 листопада. За його словами, йому було "вкрай важко" ухвалити таке рішення.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+32
Пашинян подписал капитуляцию, Пашиян больше не нужен. Дальше за дело возьмется "партия войны" вместе с россиянами... Не понимаю зачем Алиев на это пошел...
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10.11.2020 01:29
+15
Алиев потерял все что отвоевал !!!.. и кста - следующий штурм резиденции будет Алиева в Баку !!
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10.11.2020 01:35
+14
Странно что не военкомат захватили
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10.11.2020 01:41
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Украину ждет тоже самое.
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10.11.2020 08:22 Відповісти
Тю, то видайте ти поцріотам по какашнікову, ріжок набоїв і хай шнурують в Карабах, ділов на копійку. Вірмени захопили будівлю уряду на знак протесту проти капітуляції - Цензор.НЕТ 6129
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10.11.2020 08:30 Відповісти
прям не страна а центральный рынок геническа ))
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10.11.2020 09:03 Відповісти
Алиеву теперь турецкий миротворческий вводить...
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10.11.2020 09:03 Відповісти
Щас дядюшка Джо с саудитами сыграют в игру "нефть по 10"
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10.11.2020 09:09 Відповісти
Так званна Філістія (земля фелістимлян) була в кращі для їх часи лише 20 частину узбережжя . Від півночі Гази до ********** Ашкелона . Фелістимляні це єдиний "народ моря" який там був - усі інші семіти й тому розмовляли майже на одній мові в ти часи . Ханаан теж аж ніяк не був значною частиною західной частини "Родючого півмісяця" . Він навіть до Іордану не доходив . Це теж дрібний клаптик землі : від Іерихону (в той час до 5 тисяч жителів) до Іерушалайму . Племен тоді теж не було - це перебільшення очевидне . Скоріше за усе , що й ханаанці й філістимляні зникли через те що були поганами , а монотеїзм давав первну перевагу в організації й мотивації . Танах вказує , що перша боротьба зі змішеними парами почалась після вавілонського полону . А ханаанці й філістимляни зникли раніше й скоріше через асіміляцію й прийняття іудаїзму . Прийняття іудаїзму з його точкою зору робить з будь кого іудея .
Термін Фалястина це вигадка римлян в 2 столітті нашої єри після другого іудейского повстання Бар-Когби, коли імператор Андріан й вигадав термін Сирія Палестинська з ціллю стерти з історичної пам"яти будь яку згадку про іудеське царство . Назва "Палестина" це штучна вигадка невірного фонетичного перекладу іврітського слова плаштиим - ті самі "філістимляни" на грецьку мову . В Грецький мові нема звуку "еф" . Тому Фалістим став Палестим . Тим більш , що в семітский абетках "еф" й "пе" один символ .
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11.11.2020 07:18 Відповісти
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