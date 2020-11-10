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Мэр Николаева Сенкевич заболел коронавирусом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Мэр Николаева Сенкевич заболел коронавирусом

Мэр Николаева Александр Сенкевич заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию.

Об этом мэр сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, у меня тут возникла небольшая несвоевременная проблема - у меня обнаружили COVID-19 и небольшую пневмонийку. Вынужден уйти на самоизоляцию", - говорится в сообщении.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Корона розлютилась і оголосила війну новим літсам. Трусіться і гавкайте.
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10.11.2020 09:23 Ответить
Скорейшего выздоровления Александр Федорович!
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10.11.2020 09:36 Ответить
Может бумеранг 🙏, зелёным 🤢🤡💩гнидам , за их грабеж фонда на борьбу с эпидемией
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10.11.2020 09:37 Ответить
теперь можно подсчитать на сколько бурной и без тормозов была избирательная кампания. если подбить в % колличество заболевших меров то будет видно что ни о каких предосторожностях от ковид речи не шло. главное не остаться без корыта с баблом. эти людишки на столько болеют властью и деньгами что перестают думать о смерти. а это уже ДИАГНОЗ. оказивается что в процентном отношении простые граждане самые законопослушные в этой стране. остальные, кроме медиков, алчные животные
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10.11.2020 09:47 Ответить
Шо то в нас мэры какие то слабенькие-косят наверно.Я вот работаю в большом коллективе(100 человек),еще никто не заболел.
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10.11.2020 09:48 Ответить
Николаевская дворничиха баба Катя заболела коронавирусом!
Почему ни слова в новостях? Она менее украинка, чем Сенкевич?
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10.11.2020 10:34 Ответить
 
 