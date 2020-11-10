Мэр Николаева Сенкевич заболел коронавирусом
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
Мэр Николаева Александр Сенкевич заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию.
Об этом мэр сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Друзья, у меня тут возникла небольшая несвоевременная проблема - у меня обнаружили COVID-19 и небольшую пневмонийку. Вынужден уйти на самоизоляцию", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Почему ни слова в новостях? Она менее украинка, чем Сенкевич?