Мэр Николаева Сенкевич заболел коронавирусом

Мэр Николаева Александр Сенкевич заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию.

Об этом мэр сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, у меня тут возникла небольшая несвоевременная проблема - у меня обнаружили COVID-19 и небольшую пневмонийку. Вынужден уйти на самоизоляцию", - говорится в сообщении.

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