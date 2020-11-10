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Новини Коронавірус і карантин
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Мер Миколаєва Сєнкевич захворів на коронавірус

Мер Миколаєва Сєнкевич захворів на коронавірус

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заразився коронавірусом і пішов на самоізоляцію.

Про це мер повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, у мене тут виникла невелика несвоєчасна проблема - у мене виявили COVID-19 і невеличку пневмонійку. Змушений піти на самоізоляцію", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

карантин (18172) мер (506) Миколаїв (1790) мерія (51) Сєнкевич (229) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Корона розлютилась і оголосила війну новим літсам. Трусіться і гавкайте.
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10.11.2020 09:23 Відповісти
Скорейшего выздоровления Александр Федорович!
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10.11.2020 09:36 Відповісти
Может бумеранг 🙏, зелёным 🤢🤡💩гнидам , за их грабеж фонда на борьбу с эпидемией
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10.11.2020 09:37 Відповісти
теперь можно подсчитать на сколько бурной и без тормозов была избирательная кампания. если подбить в % колличество заболевших меров то будет видно что ни о каких предосторожностях от ковид речи не шло. главное не остаться без корыта с баблом. эти людишки на столько болеют властью и деньгами что перестают думать о смерти. а это уже ДИАГНОЗ. оказивается что в процентном отношении простые граждане самые законопослушные в этой стране. остальные, кроме медиков, алчные животные
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10.11.2020 09:47 Відповісти
Шо то в нас мэры какие то слабенькие-косят наверно.Я вот работаю в большом коллективе(100 человек),еще никто не заболел.
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10.11.2020 09:48 Відповісти
Николаевская дворничиха баба Катя заболела коронавирусом!
Почему ни слова в новостях? Она менее украинка, чем Сенкевич?
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10.11.2020 10:34 Відповісти
 
 