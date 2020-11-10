Мер Миколаєва Сєнкевич захворів на коронавірус

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заразився коронавірусом і пішов на самоізоляцію.

Про це мер повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, у мене тут виникла невелика несвоєчасна проблема - у мене виявили COVID-19 і невеличку пневмонійку. Змушений піти на самоізоляцію", - йдеться в повідомленні.

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