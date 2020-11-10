1 140 7
Мер Миколаєва Сєнкевич захворів на коронавірус
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заразився коронавірусом і пішов на самоізоляцію.
Про це мер повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі, у мене тут виникла невелика несвоєчасна проблема - у мене виявили COVID-19 і невеличку пневмонійку. Змушений піти на самоізоляцію", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Почему ни слова в новостях? Она менее украинка, чем Сенкевич?