РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6486 посетителей онлайн
Новости За рубежом Агрессия России против Украины
11 099 110
Азербайджан (746) Алиев (152) Армения (798) миротворцы (944) Россия (91236) Турция (3231) Нагорный Карабах (470)

Турция будет привлечена к миротворческой миссии в Карабахе, - Алиев

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Турция будет привлечена к миротворческой миссии в Карабахе, - Алиев
Фото: АПА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будет осуществляться совместная миротворческая миссия России и Турции.

Об этом Алиев сказал в ходе видеоконференции с российским президентом Владимиром Путиным, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Будет совместная миротворческая миссия России и Турции. Это новый формат", - отметил Алиев.

По мнению Алиева, этот новый формат сотрудничества связан не только с урегулированием конфликта, но и с деятельностью по дальнейшему развитию.

"Поэтому одним из пунктов заявления является открытие всех транспортных коммуникаций. Это принесет пользу всем странам региона", - сказал Алиев.

В обращении к азербайджанскому народу Алиев отметил, что "пункт 5 соглашения предусматривает, что в целях повышения эффективности контроля над выполнением сторонами конфликта договоренностей, развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня. Это новый механизм контроля, в котором будут представлены Россия и Турция. Тем самым Турция будет играть роль в будущем урегулировании конфликта".

Читайте также: РФ отправила в Нагорный Карабах уже восемь самолетов со своими миротворцами и бронетехникой (обновлено)

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+15
белорусский федерельный округ, теперь армянский федеральный округ...паРаша растет.
показать весь комментарий
10.11.2020 10:00
+14
Ни в одном документе это не зафиксировано.
Находясь в пригородах Степанакерта, запустить туда кацапов, равнозначно замораживанию конфликта ещё на 30 лет.
Насколько помню, Армения захватила 7 районов Азербайджана, в документах говорится о возврате 4.
Это, скорее, капитуляция Азербайджана, а не Армении.
Победа была совсем близко, но ее просрали.
показать весь комментарий
10.11.2020 10:01
+12
Так хорошо шёл Алиев, и так жидко обосрался...
показать весь комментарий
10.11.2020 10:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
І це правильне рішення. На кожний блокпост до російських терористів виставили таку ж кількість турецьких миротворців.
показать весь комментарий
10.11.2020 10:56 Ответить
Можно было и не воевать, что бы создать в Степанакерте кацапскую базу.
У Алиева совсем крыша поехала.
Турция никаким образом не обозначена ни в переговорах, ни в итоговых документах.
показать весь комментарий
10.11.2020 11:10 Ответить
Дуже велика помилка Алієва, які миротворці московіти???????? Так і чекай провокації від тої орди!!!Не можна їх допускати!!!
показать весь комментарий
10.11.2020 11:13 Ответить
правильно,не хер доверять русни
показать весь комментарий
10.11.2020 11:49 Ответить
Побачив у тексті капітуляції щось про 1960 винторогих.
Де Алієв там побачив щось про турків?
Може нам якусь муйню підкидають? Або це Алієв в Пєцю або в Шмарклю відіграє?
показать весь комментарий
10.11.2020 12:00 Ответить
https://censor.net/ru/news/3230102/turetskih_mirotvortsev_v_karabahe_ne_budet_peskov Кто врет?
показать весь комментарий
10.11.2020 12:11 Ответить
А российская сторона утверждает что ни о каких "турках" и слыхом не слыхивала, о них в соглашении ни слова.. Так кто все таки врет.. Алиев и Турция или Раша. Если раша должно быть опровержение от Алиева.. если смолчит то тогда что то там да не так.
показать весь комментарий
10.11.2020 14:33 Ответить
Поспешность с которой кацапы ввели своих "войнотворцев" напоминает рейд русских на Косово наперегонки с НАТО, азербайджанцы от неожиданности даже сбили их вертушку
Путлер понял, что падение Карабаха близко и решил всунуть свой лапоть в Карабах
Алиев зависит от Турции, которая избегает прямого противостояния с Рашей, пошла большая политика, но не думаю, что Эрдоган и Алиев, не имеют своего плана
показать весь комментарий
10.11.2020 20:02 Ответить
Страница 2 из 2
 
 