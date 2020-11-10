Турция будет привлечена к миротворческой миссии в Карабахе, - Алиев
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будет осуществляться совместная миротворческая миссия России и Турции.
Об этом Алиев сказал в ходе видеоконференции с российским президентом Владимиром Путиным, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Будет совместная миротворческая миссия России и Турции. Это новый формат", - отметил Алиев.
По мнению Алиева, этот новый формат сотрудничества связан не только с урегулированием конфликта, но и с деятельностью по дальнейшему развитию.
"Поэтому одним из пунктов заявления является открытие всех транспортных коммуникаций. Это принесет пользу всем странам региона", - сказал Алиев.
В обращении к азербайджанскому народу Алиев отметил, что "пункт 5 соглашения предусматривает, что в целях повышения эффективности контроля над выполнением сторонами конфликта договоренностей, развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня. Это новый механизм контроля, в котором будут представлены Россия и Турция. Тем самым Турция будет играть роль в будущем урегулировании конфликта".
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.
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У Алиева совсем крыша поехала.
Турция никаким образом не обозначена ни в переговорах, ни в итоговых документах.
Де Алієв там побачив щось про турків?
Може нам якусь муйню підкидають? Або це Алієв в Пєцю або в Шмарклю відіграє?
Путлер понял, что падение Карабаха близко и решил всунуть свой лапоть в Карабах
Алиев зависит от Турции, которая избегает прямого противостояния с Рашей, пошла большая политика, но не думаю, что Эрдоган и Алиев, не имеют своего плана