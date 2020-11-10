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Туреччину буде залучено до миротворчої місії в Карабасі, - Алієв

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Туреччину буде залучено до миротворчої місії в Карабасі, - Алієв
Фото: АПА

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в Нагірному Карабаху буде здійснюватися спільна миротворча місія Росії і Туреччини.

Про це Алієв сказав у ході відеоконференції з російським президентом Володимиром Путіним, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Буде спільна миротворча місія Росії і Туреччини. Це новий формат", - зазначив Алієв.

На думку Алієва, цей новий формат співпраці пов'язаний не тільки з врегулюванням конфлікту, а й з діяльністю щодо подальшого розвитку.

"Тому одним з пунктів заяви є відкриття всіх транспортних комунікацій. Це принесе користь всім країнам регіону", - сказав Алієв.

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У зверненні до азербайджанського народу Алієв зазначив, що "пункт 5 угоди передбачає, що з метою підвищення ефективності контролю над виконанням сторонами конфлікту домовленостей, розгортається миротворчий центр контролю за припиненням вогню. Це новий механізм контролю, в якому будуть представлені Росія і Туреччина. Тим самим Туреччина відіграватиме роль у майбутньому врегулюванні конфлікту".

Раніше глави Росії, Вірменії та Азербайджану ухвалили спільну заяву про припинення вогню в Карабасі з 10 листопада.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
белорусский федерельный округ, теперь армянский федеральный округ...паРаша растет.
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10.11.2020 10:00
+14
Ни в одном документе это не зафиксировано.
Находясь в пригородах Степанакерта, запустить туда кацапов, равнозначно замораживанию конфликта ещё на 30 лет.
Насколько помню, Армения захватила 7 районов Азербайджана, в документах говорится о возврате 4.
Это, скорее, капитуляция Азербайджана, а не Армении.
Победа была совсем близко, но ее просрали.
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10.11.2020 10:01
+12
Так хорошо шёл Алиев, и так жидко обосрался...
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10.11.2020 10:01
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І це правильне рішення. На кожний блокпост до російських терористів виставили таку ж кількість турецьких миротворців.
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10.11.2020 10:56 Відповісти
Можно было и не воевать, что бы создать в Степанакерте кацапскую базу.
У Алиева совсем крыша поехала.
Турция никаким образом не обозначена ни в переговорах, ни в итоговых документах.
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10.11.2020 11:10 Відповісти
Дуже велика помилка Алієва, які миротворці московіти???????? Так і чекай провокації від тої орди!!!Не можна їх допускати!!!
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10.11.2020 11:13 Відповісти
правильно,не хер доверять русни
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10.11.2020 11:49 Відповісти
Побачив у тексті капітуляції щось про 1960 винторогих.
Де Алієв там побачив щось про турків?
Може нам якусь муйню підкидають? Або це Алієв в Пєцю або в Шмарклю відіграє?
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10.11.2020 12:00 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3230102/turetskih_mirotvortsev_v_karabahe_ne_budet_peskov Кто врет?
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10.11.2020 12:11 Відповісти
А российская сторона утверждает что ни о каких "турках" и слыхом не слыхивала, о них в соглашении ни слова.. Так кто все таки врет.. Алиев и Турция или Раша. Если раша должно быть опровержение от Алиева.. если смолчит то тогда что то там да не так.
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10.11.2020 14:33 Відповісти
Поспешность с которой кацапы ввели своих "войнотворцев" напоминает рейд русских на Косово наперегонки с НАТО, азербайджанцы от неожиданности даже сбили их вертушку
Путлер понял, что падение Карабаха близко и решил всунуть свой лапоть в Карабах
Алиев зависит от Турции, которая избегает прямого противостояния с Рашей, пошла большая политика, но не думаю, что Эрдоган и Алиев, не имеют своего плана
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10.11.2020 20:02 Відповісти
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