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На Донбассе за минувшие выходные зафиксировано шесть обстрелов, - ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Донбассе за минувшие выходные зафиксировано шесть обстрелов, - ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала шесть случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой области с вечера 6 по вечер 8 ноября. В Луганской области нарушений не зафиксировали.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ

Так, три взрыва зафиксировали недалеко от Донецкой фильтровальной станции. Также обстрелы велись вблизи Широкино.

В предыдущем отчете миссия зафиксировала 55 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и ни одного в Луганской.

Всего с начала перемирия на Донбассе 27 июля СММ зафиксировала в общей сложности 2112 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

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шесть перемирй, однозначно
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10.11.2020 10:09 Ответить
А в жОПе сказали что там все тихо.ОБСЕ врут😄.
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10.11.2020 11:04 Ответить
 
 