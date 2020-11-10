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На Донбасі за минулі вихідні зафіксовано шість обстрілів, - ОБСЄ

Новини Цензор.НЕТ Події

На Донбасі за минулі вихідні зафіксовано шість обстрілів, - ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала шість випадків порушення режиму припинення вогню в Донецькій області з вечора 6 по вечір 8 листопада. У Луганській області порушень не зафіксували.

Про це повідомляється в звіті СММ ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ

Так, три вибухи зафіксували недалеко від Донецької фільтрувальної станції. Також обстріли велися поблизу Широкиного.

У попередньому звіті місія зафіксувала 55 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області і жодного в Луганській.

Всього з початку перемир'я на Донбасі 27 липня СММ зафіксувала в цілому 2112 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу двічі порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Автор: Анастасія Потіха
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шесть перемирй, однозначно
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10.11.2020 10:09 Відповісти
А в жОПе сказали что там все тихо.ОБСЕ врут😄.
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10.11.2020 11:04 Відповісти
 
 