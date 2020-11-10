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Оккупанты устанавливают на Донбассе новые минные ловушки с использованием запрещенных противопехотных мин, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты устанавливают на Донбассе новые минные ловушки с использованием запрещенных противопехотных мин, - разведка

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжает использовать режим тишины для совершенствования инженерного оборудования передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, противник применяет диверсионно-разведывательные группы и саперные подразделения для проверки минных заграждений и установления новых минных ловушек с использованием противопехотных мин российского производства, которые запрещены международными договорами.

В то же время подконтрольные российским оккупационным администрациям средства массовой информации распространяют фейковую информацию о несоблюдении украинской стороной условий разведения войск и восстановления в ближайшее время полномасштабных боевых действий Вооруженными Силами Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты на Донбассе продолжают подготовку к командно-штабным учениям: подразделения перемещены на полигоны, оборудуются полевые лагеря
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Россия не подписала Оттавскую бумагу " О запрещении противопехотніх
мин, по-этому им всё до сра.... . Учитесь, как надо воевать !
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10.11.2020 13:03 Ответить
По ходу с этим ермакокравчуко зелёным порномирием быть военным в Украине это как лохом терпилой получается
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10.11.2020 13:03 Ответить
Кто то там хотел делать Свободную Економическую Зону? Отправьте Кравчучку и его команду переговорщиков пускай сначала граблями посгребают опавшие листья
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10.11.2020 13:06 Ответить
Жаловаться на действия окупантов ето так же глупо как им верить и надеяться что они пришли сюда нести мир и благополучие. Поетому последнее время меня больше злят не сами окупанты а те кто нам каждый день сцыт в уши что с ними нужно и можно договориться вместо того чтобы уничтожать.
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10.11.2020 13:08 Ответить
І кого з керівництва держави, яке працює на загарбників, це повинно турбувати? Їм важливо, щоб терористи не постраждали, а українську армію вони й так скорочують.
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10.11.2020 13:08 Ответить
так заставьте разведку добыть доказательства, захватите того, кто устанавливает, организуйте пресс-конференцию в ООН... или разведка только константирует не констатируя?
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10.11.2020 13:35 Ответить
А толку ? Ну скажут в ООНе про очередную обеспокоенность и встревоженность .... тем более что захватывать установщиков да и вообще кого-либо у противника наше текущее руководство категорически не одобряет.
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10.11.2020 15:16 Ответить
Захватить вражеских минеров зе-командование конечно за..цыт,но застращать их"Змеем Горынычем"возможно стоит(есть такая дистанционная система разминирования)
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10.11.2020 17:17 Ответить
 
 